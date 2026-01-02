Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Это растение спокойно живёт без солнца: зелёные листья сохраняют вид даже в глубине комнаты

Аглаонема сохраняет декоративность при слабом освещении
Садоводство

В интерьере часто остаются зоны, где не хватает света, но хочется добавить живую зелень. Большинство комнатных растений в таких условиях теряют декоративность и требуют постоянного внимания. Аглаонема решает эту задачу иначе, сочетая устойчивость к полутени и эффектный внешний вид. Об этом сообщает "Радиоточка Плюс Мои Цветы".

Аглаонема
Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Ziarnek, Kenraiz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Аглаонема

Почему аглаонема подходит для дома и офиса

Аглаонема давно закрепилась в категории "рабочих" декоративно-лиственных растений. Ее выбирают не из-за трендов, а за предсказуемый результат и стабильный внешний вид.

Растение спокойно переносит слабое освещение и подходит для помещений без прямого солнца, включая пространства, где ценятся растения для слабой освещённости. Оно хорошо адаптируется к офисам, прихожим и северным окнам. Аглаонема растет медленно, сохраняет компактную форму и не требует частой пересадки. Дополнительный плюс — участие в естественной фильтрации воздуха, включая снижение концентрации бытовых загрязнителей.

Основные группы сортов аглаонемы

Разнообразие сортов условно делят на классические зелёные формы и современные цветные гибриды. Выбор зависит от освещения и задач интерьера.

Классические сорта отличаются зелёно-серебристой листвой и максимальной теневыносливостью. Они подходят для глубины комнаты и стабильны по окраске.
Цветные гибриды выделяются розовыми, красными и кремовыми элементами. Им требуется больше рассеянного света, иначе рисунок постепенно зеленеет.

Освещение: как избежать ошибок

Аглаонема не относится к тенелюбивым растениям в прямом смысле. Ей нужен свет, но без солнца.

Оптимальным считается северное окно или размещение в 1-3 метрах от восточного и западного проема. При дефиците света растение вытягивается, а цветные сорта теряют насыщенность. При избытке — на листьях появляются ожоги и сухие пятна.
Базовое правило простое: чем ярче окраска листа, тем выше потребность в рассеянном свете.

Уход за аглаонемой в домашних условиях

Несложный уход — ключевой фактор популярности этого растения.

Полив проводят только после подсыхания верхнего слоя грунта. Переувлажнение опаснее кратковременной засухи. Используют мягкую воду комнатной температуры, излишки из поддона удаляют.
Влажность воздуха имеет значение, особенно зимой, когда сухость становится критичной для большинства комнатных культур и усиливает проблемы, описанные при зимнем уходе за комнатными растениями. Опрыскивания, поддон с керамзитом и редкий теплый душ помогают сохранить плотную листву.
Температура содержания — от +20 до +25 °C, без сквозняков и холодного пола.

Грунт выбирают рыхлый, с хорошей аэрацией. Подходит субстрат для ароидных с добавлением перлита. Горшок увеличивают постепенно, избегая слишком больших емкостей.

Сравнение аглаонемы с другими теневыносливыми растениями

На фоне сансевиерии аглаонема выигрывает декоративностью, но уступает в устойчивости к сухому воздуху. По сравнению со спатифиллумом она менее требовательна к поливу и реже теряет форму. Диффенбахия растет быстрее, но занимает больше места и требует осторожности из-за сока. Аглаонема остается компромиссным вариантом для дома и офиса.

Плюсы и минусы аглаонемы

У растения есть как очевидные преимущества, так и ограничения, которые важно учитывать заранее.

К плюсам относят:

  • устойчивость к слабому освещению;

  • декоративную листву с разной окраской;

  • умеренные требования к уходу;

  • компактный рост и редкие пересадки.

К минусам относят:

  • чувствительность к переувлажнению;

  • необходимость повышенной влажности;

  • ядовитый сок, опасный для детей и животных.

Советы по уходу за аглаонемой шаг за шагом

  1. Выберите сорт с учетом уровня освещения.

  2. Используйте дренаж и рыхлый грунт.

  3. Поливайте только после подсыхания почвы.

  4. Поддерживайте влажность воздуха.

  5. Защищайте растение от сквозняков и холода.

Популярные вопросы об аглаонеме

Как выбрать сорт для темной комнаты?
Лучше подходят зелёно-серебристые формы без яркой пигментации.

Сколько стоит аглаонема?
Цена зависит от сорта и размера, гибриды с красной листвой обычно дороже классических.

Что лучше: аглаонема или диффенбахия?
Для ограниченного пространства и слабого света практичнее аглаонема.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
