Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сон и уровень витамина D влияют на переносимость зимних тренировок
Оплату холодной воды по нормативу увеличат в три раза с 2026 года
Страх фейерверков у собак связан с чувствительным слухом и запахами — мнение кинолога
Орегано отпугивает тараканов в доме из-за резкого запаха — Crusoe
Работодатели смогут выплачивать до 1 млн рублей без НДФЛ при рождении ребёнка
Мост Хуацзян в Китае сократил двухчасовой путь до двух минут
Дальнему Востоку начинают платить за снижение энергопотребления
Финский Оулу готовится стать культурной столицей в 2026 году
В долине Гебрус-Валлис на Марсе обнаружены 8 провалов

Одной мелочи не видно, но эффект фатальный: из-за этого упущения горшок медленно убивает растение

Дренаж в горшках улучшил контроль полива комнатных растений — Ciceksel
Садоводство

При выборе цветочного горшка многие ориентируются на дизайн, форму и цвет, забывая о функциональных деталях. Между тем именно они часто определяют, будет растение развиваться или начнёт чахнуть. Один из таких элементов — дренажные отверстия на дне горшка, которые напрямую влияют на состояние корней и почвы. Об этом сообщает Ciceksel.

Горшки
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Горшки

Почему дренаж в горшке — не опция, а необходимость

Комнатные растения живут в ограниченном объёме почвы, и любые ошибки в уходе отражаются на них быстрее, чем в открытом грунте. Когда вода после полива не имеет выхода, субстрат постепенно превращается в плотную влажную массу. В таких условиях корневая система теряет доступ к воздуху, а это напрямую влияет на рост и устойчивость растения.

Как избыток влаги влияет на корни

Корни нуждаются не только в воде, но и в кислороде. Если горшок герметичен, жидкость заполняет все поры почвы, вытесняя воздух. В результате нарушаются процессы дыхания и питания, а сама корневая система становится уязвимой для грибков. Подобный сценарий часто развивается при переувлажнении почвы зимой, когда испарение замедляется, а ошибки полива накапливаются.

Дренаж и состояние почвы

Правильный дренаж помогает поддерживать структуру грунта. Когда лишняя вода свободно уходит через отверстия, почва остаётся рыхлой и воздухопроницаемой. Это создаёт оптимальную среду, которую цветоводы часто описывают как "влажно, но не сыро". В таких условиях корни развиваются равномерно, а растение легче адаптируется к изменениям режима полива.

Контроль полива без догадок

Горшки с дренажными отверстиями упрощают уход. После полива вода стекает в поддон, и по её количеству можно понять, насколько почва была сухой и не переувлажнено ли растение. Это особенно важно для начинающих, которым сложно на глаз определить потребность цветка во влаге. Такой визуальный контроль помогает избежать как перелива, так и пересыхания.

Всем ли растениям нужен одинаковый дренаж

Потребность в отводе воды зависит от вида растения, но универсальных исключений почти нет. Суккуленты и кактусы крайне чувствительны к застою влаги и без дренажа быстро теряют корни. Тропические виды переносят более влажную почву, однако при отсутствии отверстий риск проблем накапливается со временем. В большинстве случаев горшок с дренажем остаётся самым безопасным решением.

Что делать, если горшок без отверстий

Иногда выбор падает на декоративные кашпо без дренажа. В этом случае можно использовать комбинированный подход. Растение высаживают во внутренний пластиковый горшок с отверстиями, а декоративный используют как внешний контейнер. После полива внутреннюю ёмкость вынимают и сливают лишнюю воду. Такой способ позволяет сохранить внешний вид и не жертвовать здоровьем растения.

Маленькая деталь с большим эффектом

Наличие нескольких дренажных отверстий может показаться незначительной мелочью, но именно она защищает растение от гниения корней, уплотнения почвы и ошибок при поливе. Уход за комнатными цветами начинается не с листьев, а с условий, в которых работает корневая система, и горшок здесь играет ключевую роль — наравне с правильно подобранной почвосмесью для комнатных растений.

Сравнение: горшок с дренажом и без него

Горшок с дренажными отверстиями обеспечивает отвод лишней воды, стабильный доступ кислорода и предсказуемый режим полива. Он подходит для большинства комнатных растений, включая суккуленты, декоративно-лиственные и цветущие виды. Горшок без отверстий выигрывает в эстетике, но требует дополнительного контроля, использования внутренних ёмкостей и повышенного внимания после каждого полива.

Плюсы и минусы горшков с дренажными отверстиями

Использование горшков с дренажем имеет ряд практических преимуществ. Они снижают риск корневой гнили, помогают сохранить структуру почвы и упрощают уход.

  • стабильное состояние корней;
  • удобный контроль полива;
  • универсальность для разных видов растений.

При этом есть и нюансы. Необходим поддон, а излишки воды могут вытекать на поверхность. Эти моменты легко компенсируются правильной организацией пространства.

Советы по выбору горшка шаг за шагом

  1. Определите тип растения и его чувствительность к влаге.

  2. Выбирайте горшок с несколькими отверстиями на дне.

  3. Используйте подходящий субстрат и дренажный слой из керамзита.

  4. Подберите поддон, соответствующий размеру горшка.

  5. Контролируйте количество воды после каждого полива.

Популярные вопросы о дренажных отверстиях в горшках

Можно ли выращивать растения без дренажных отверстий?

Можно, но только при использовании внутреннего горшка с перфорацией и регулярном сливе лишней воды.

Сколько отверстий должно быть в горшке?

Для небольших горшков достаточно 2-3, для крупных — от 4 и более, чтобы вода не застаивалась.

Что лучше: пластиковый или керамический горшок с дренажем?

Материал вторичен. Главное — наличие отверстий и подходящий размер под корневую систему растения.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Джинсы 2026 года становятся длиннее и свободнее прежних моделей — ND+
Красота и стиль
Джинсы 2026 года становятся длиннее и свободнее прежних моделей — ND+
Отвар шалфея используют для затемнения седины — C.B. Radar
Красота и стиль
Отвар шалфея используют для затемнения седины — C.B. Radar
Кирпичный забор требует фундамента и согласования высоты
Недвижимость
Кирпичный забор требует фундамента и согласования высоты
Популярное
В 2026 году джинсы изменятся до неузнаваемости: подготовьтесь к трендам, которые перевернут моду

Джинсы меняются радикальнее, чем когда-либо: привычные фасоны уступают место новым силуэтам, а светлый деним становится неожиданным фаворитом сезона.

Джинсы 2026 года становятся длиннее и свободнее прежних моделей — ND+
Сорт "Сибирская гирлянда" даёт до 20 кг огурцов с одного куста
Огурцы без провалов: эти пять сортов дают урожай всё лето и осень — никакой лотереи на грядке
Добро с побочкой: чем горожане массово травят птиц, думая, что спасают их от холода
Маленькая деталь решает всё: из-за неё двигатель теряет мощность и начинает есть больше топлива
Ночной свет повышает стрессовую активность мозга — эксперт Хулио Фернандес-Мендоса Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
40 метров вниз — и открывается кошмар древних катастроф: Луна хранит то, что Земля скрыла навсегда
Танкер Bella 1 исчез с радаров у Антигуа: российский флаг стал самым громким сигналом рейса
Тихий океан вырастил 35-метровую стену воды: спутники поймали волну, которой не видно с берега
Тихий океан вырастил 35-метровую стену воды: спутники поймали волну, которой не видно с берега
Последние материалы
Скелеты Роопкунда оказались людьми из разных веков и регионов — Nature Communications
Сен-Бартелеми привлекает миллиардеров в Новый год
Картофель замачивают в воде с уксусом на 10 минут для хрустящей корочки
LADA Niva Legend использует постоянный полный привод
Оплату холодной воды по нормативу увеличат в три раза с 2026 года
Страх фейерверков у собак связан с чувствительным слухом и запахами — мнение кинолога
Дренаж в горшках улучшил контроль полива комнатных растений — Ciceksel
Honda K24 сочетает надёжность с высокой литровой отдачей
Орегано отпугивает тараканов в доме из-за резкого запаха — Crusoe
Подкормку перца начинают через две недели после высадки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.