Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пшено и хлеб вредят птицам зимой — орнитолог Елена Чернова
Теплопотери в частном доме при исправном котле связаны с утеплением
Аренда жилья в Тюмени выросла: предложение увеличилось на 40% в 2025 году
Филиппинец превращает фрукты, шоколад и лёд в произведения искусства на лайнерах
Физики научились управлять созданием молекул — Science
Манную крупу используют для борьбы с муравьями в огороде и жилых помещениях
ОПЕК+ допускает сохранение паузы в наращивании добычи
Для скольжения не обязательно превращаться в воду. — The Brighter Side of News
Кардио без силовых нагрузок снижает мышечную массу — врачи

Домашний долгожитель в миниатюре: всеми любимый символ достатка легко размножается дома

Черенки денежного дерева дают корни за 4 недели — Mein Schöner Garten
Садоводство

Денежное дерево давно считается одним из самых неприхотливых комнатных растений, которое легко вписывается в любой интерьер. Его часто выбирают не только за внешний вид, но и за простоту ухода и размножения. Получить новое растение можно даже без специального инвентаря и сложных процедур. Об этом сообщает Mein Schöner Garten.

Денежное дерево
Фото: www.pexels.com by Kevin Malik is licensed under Бесплатное использование
Денежное дерево

Почему денежное дерево легко размножается

Crassula ovata относится к суккулентам, а значит, умеет накапливать влагу и быстро адаптироваться к новым условиям. Эта особенность делает растение особенно устойчивым при черенковании. Даже отдельный лист способен дать корни и со временем превратиться в полноценный экземпляр при минимальном уходе.

Важно учитывать, что при ошибках с освещением и поливом суккуленты могут терять форму и сигнализировать о проблемах внешними признаками — например, трещинами на стволе или вытягиванием побегов, как это бывает у денежного дерева при нарушении режима полива. Поэтому размножение всегда стоит совмещать с корректировкой условий содержания.

Когда лучше заниматься размножением

Оптимальным периодом для размножения считаются весна и лето, когда растение активно растёт и получает достаточно света. В это время черенки быстрее формируют корневую систему. При этом строгих ограничений нет: размножать денежное дерево можно и осенью, и зимой.

В холодный сезон процесс может занять больше времени. Недостаток естественного освещения и более низкие температуры замедляют укоренение, поэтому особенно важно избегать вытягивания побегов, характерного для суккулентов при нехватке света, что нередко приводит к потере компактной формы.

Размножение денежного дерева черенками

Самый надёжный способ — использование стеблевых черенков. Обычно их получают во время плановой обрезки, которая помогает сохранить аккуратную форму кроны. Для посадочного материала подходят побеги длиной не менее семи сантиметров.

Перед укоренением нижние листья удаляют, а срезы оставляют подсохнуть на воздухе в течение двух-трёх дней. Это снижает риск грибковых заболеваний. После этого черенок можно поставить в стакан с водой или сразу высадить в почву.

В воде корни появляются через несколько недель, особенно если использовать непрозрачную ёмкость и регулярно менять воду. При посадке в грунт предпочтение стоит отдавать почве для кактусов и суккулентов, которая хорошо пропускает влагу и предотвращает загнивание.

Размножение листовыми черенками

Если обрезка не планируется, подойдёт метод размножения листьями. Он требует немного больше терпения, но также даёт стабильный результат. Для этого выбирают крупные, упругие листья насыщенного зелёного цвета.

Лист аккуратно отделяют от стебля и оставляют подсохнуть примерно на два дня. Затем его наполовину заглубляют в субстрат, обеспечивая устойчивое положение. Полив проводят умеренно, лучше с помощью пульверизатора, чтобы не переувлажнить почву.

Контейнер с посадками размещают в тёплом и хорошо освещённом месте. При стабильном режиме освещения растения сохраняют компактность и не вытягиваются, что особенно актуально для суккулентов, склонных терять форму при дефиците света, как это происходит при вытягивании суккулентов зимой.

Сравнение способов размножения денежного дерева

Размножение черенками подходит тем, кто хочет получить результат быстрее. Этот метод позволяет сразу сформировать растение с выраженным стеблем и ускоряет рост. Он удобен при наличии взрослого экземпляра, который нуждается в обрезке.

Листовое размножение более компактно и не требует удаления побегов. Оно подходит, если нужно вырастить несколько растений одновременно или сохранить декоративность материнского дерева. Однако на формирование полноценного растения уходит больше времени.

Плюсы и минусы разных методов

Оба способа имеют свои практические особенности. Выбор зависит от условий, времени и цели.

Плюсы черенкования:

  • быстрый рост
  • высокая приживаемость
  • формирование крепкого стебля

Минусы черенкования:

  • требуется обрезка взрослого растения
  • больше места для укоренения

Плюсы листового способа:

  • минимум вмешательства
  • можно размножать без обрезки
  • подходит для компактных ёмкостей

Минусы листового способа:

  • более длительное ожидание результата
  • не каждый лист даёт побеги

Советы по размножению денежного дерева шаг за шагом

  1. Используйте только здоровые листья и побеги без пятен и повреждений.

  2. Обязательно подсушивайте срезы перед посадкой.

  3. Выбирайте субстрат для суккулентов с хорошим дренажем.

  4. Поддерживайте лёгкую влажность, избегая переувлажнения.

  5. Размещайте растения в тёплом и светлом месте без прямых солнечных лучей.

Популярные вопросы о размножении денежного дерева

Какой способ лучше для начинающих?

Черенкование считается более простым и быстрым, особенно при наличии взрослого растения.

Сколько времени нужно до появления корней?

В среднем от двух до четырёх недель для черенков и до восьми недель для листьев.

Можно ли использовать универсальный грунт?

Для стабильного результата лучше выбирать почву для суккулентов и кактусов.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Наука и техника
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Садоводство, цветоводство
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Красота и стиль
Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Популярное
Лапы на проводе, под ними — тысячи вольт: почему пернатые не погибают там, где опасность смертельна

Почему птицы спокойно сидят на проводах высоковольтных линий? Узнайте, как работают законы электричества и почему это важно для экологии.

Безопасность птиц на ЛЭП зависит от отсутствия замыкания — Sciencepost
Ретро-оправы 1970-х стали заметным трендом очков в 2026 году
Тренды 2026 уже здесь: оправы, которые впишутся в любой гардероб — от минимализма до ретро
Германия направит триллион евро: что это значит для всей Европы?
Кремль в ярости после попытки убить Путина. Ответ террористическому государству Украина готов
Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова Квантовый эксперимент стал предметом научного спора — New Scientist Игорь Буккер Солнечные паруса получили управляемую боковую тягу — Университет Пенсильвании Александр Рощин
3I/ATLAS принесла загадку под оболочкой: тонкие поры и активность намекают на необычную внутреннюю структуру
Не сажайте их в 2026-м: три сорта томатов, которые стали самым громким разочарованием сезона
Стрелка врёт, маршрут прыгает: в городах включился сценарий, к которому никто не был готов
Стрелка врёт, маршрут прыгает: в городах включился сценарий, к которому никто не был готов
Последние материалы
Цельнозерновые крупы защают волосы от выпадения
Экстракты имбиря уменьшают мышечную и менструальную боль — C.B. Radar
Аренда жилья в Тюмени выросла: предложение увеличилось на 40% в 2025 году
Нежный торт с ванильным кремом и крошкой собирают без выпечки
Анализ скорлупы подтвердил кожистый тип яиц у древних динозавров — IFLscience
Упражнения с гантелями уменьшают дряблость рук
Томат "Бычье сердце" даёт плоды массой до одного килограмма
Висящий живот у кошек чаще всего является нормой анатомии
Конец года под влиянием Венеры обнажает слабые места пар
Длинные ПВХ-каналы снижают тягу из-за сопротивления
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.