Цитрус не для тропиков, а для квартиры: это необычное дерево с плодами спокойно живёт на подоконнике

Каламондин плодоносит в горшке до двух метров — Mein Schöner Garten
Садоводство

Каламондин давно перестал быть просто экзотикой для витрин садовых магазинов и уверенно занял место среди популярных горшечных растений. Этот компактный цитрус сочетает декоративность и практическую пользу, оставаясь удобным даже для городских условий. За внешней простотой скрывается история, география и вкусовые нюансы, которые делают его особенно интересным. Об этом сообщает Mein Schöner Garten.

Каламондин
Фото: commons.wikimedia.org by David J. Stang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Каламондин

Каламондин как растение для дома и террасы 

Каламондин часто называют "комнатным апельсином", и это определение во многом оправдано. Растение формирует аккуратный куст или небольшое дерево с плотной кроной, глянцевыми тёмно-зелёными листьями и ароматными белыми цветами. На фоне листвы ярко выделяются многочисленные оранжевые плоды, которые сохраняются на ветках длительное время. В горшечной культуре каламондин обычно не вырастает выше двух метров, а чаще остаётся заметно ниже, что удобно для балконов, террас и подоконников.

В отличие от многих других цитрусовых, каламондин спокойнее реагирует на зимнее содержание в тёплых помещениях. Он способен перезимовать даже в отапливаемой комнате при достаточном освещении, если следить за влажностью воздуха и регулярным поливом. Особенно чувствителен он к сухому воздуху, который часто становится причиной проблем у комнатных растений зимой. Именно поэтому каламондин нередко рекомендуют начинающим садоводам, которые только осваивают выращивание цитрусовых в контейнерах.

Происхождение и ботанический статус

Практически все известные нам цитрусовые — результат гибридизации, и каламондин здесь не исключение. Считается, что он возник как естественный гибрид мандарина (Citrus reticulata) и овального кумквата (Fortunella marginata). Этот факт отражён даже в его ботаническом названии — x Citrofortunella microcarpa, где приставка "x" указывает на межродовой гибрид.

Ранее в литературе можно встретить названия Citrus mitis или Citrus fortunella, однако сегодня они считаются устаревшими и не используются в современной ботанической классификации. Для практикующих садоводов это не принципиально, но для понимания родства каламондина с другими цитрусовыми этот нюанс важен.

Распространение и значение в разных регионах

Несмотря на скромную популярность в Европе, каламондин широко культивируется в тропических регионах. В странах Юго-Восточной Азии и в Карибском бассейне его плоды, известные под названием "каламанси", ценятся за яркий аромат и универсальность в кулинарии. Компактный рост дерева, которое в открытом грунте достигает в среднем от двух до восьми метров, упрощает сбор урожая и уход.

Дополнительное преимущество культуры — самоопыление. Растения, выращенные из черенков, способны плодоносить уже через три-четыре года, а при выращивании из семян первые плоды обычно появляются на пятый год. Это делает каламондин привлекательным не только как декоративное, но и как плодовое растение.

Вкус и использование плодов

Плоды каламондина съедобны и меняют вкус по мере созревания. Зелёные, недозрелые экземпляры отличаются выраженной кислинкой и лёгкой горечью, поэтому их часто используют для приготовления освежающего сока. По мере созревания и перехода окраски в жёлто-оранжевую горечь постепенно уходит.

Полностью спелые плоды обладают кисло-сладким вкусом с тонким оттенком бергамота и напоминают кумкват. Как и у кумквата, кожура у каламондина тонкая и съедобная, что делает её удобной для домашнего использования, включая переработку и ароматные добавки на основе цитрусовых отходов. В свежем виде плоды богаты витамином C, а при переработке в мармелад сохраняют содержание фосфора, кальция и железа.

Сравнение каламондина с другими цитрусовыми в горшках

Каламондин часто сопоставляют с лимоном, лаймом и мандарином, выращиваемыми в контейнерах. По сравнению с лимоном он менее требователен к прохладной зимовке и лучше переносит тёплый воздух в помещении. В отличие от мандарина, каламондин компактнее и медленнее наращивает высоту, что упрощает формирование кроны. По вкусу он уступает сладким апельсинам, но выигрывает универсальностью: плоды подходят и для напитков, и для переработки.

Плюсы и минусы выращивания каламондина

Каламондин имеет ряд практических преимуществ, которые стоит учитывать перед покупкой.

  • компактный размер и декоративный вид круглый год;
  • относительная неприхотливость и адаптация к комнатным условиям;
  • съедобные плоды, подходящие для сока и мармелада.

При этом есть и ограничения.

  • плоды остаются кислыми и не подходят любителям сладких цитрусовых;
  • растение чувствительно к пересушенному воздуху зимой;
  • для стабильного плодоношения требуется хорошее освещение.

Советы шаг за шагом по уходу за каламондином

  1. Разместите растение на самом светлом месте, предпочтительно у южного или юго-восточного окна.

  2. Поливайте регулярно, не допуская пересыхания земляного кома, но избегая застоя воды.

  3. Зимой следите за влажностью воздуха и при необходимости используйте увлажнитель.

  4. В период активного роста подкармливайте специальными удобрениями для цитрусовых.

Популярные вопросы о каламондине

Как выбрать каламондин для дома?

Лучше отдавать предпочтение растениям с плотной кроной, без пятен на листьях и с уже сформированными бутонами или плодами.

Сколько стоит каламондин?

Цена зависит от размера и возраста растения, а также от садового центра или магазина, где оно приобретается.

Что лучше для начинающих — каламондин или лимон?

Для старта каламондин считается более простым вариантом благодаря лучшей адаптации к комнатным условиям.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
