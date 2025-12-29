Будущий урожай решается сейчас: садоводы из года в год совершают одну и ту же ошибку

Посев томатов на рассаду в 2026 году проводят за 60–80 дней до высадки

Будущий урожай томатов закладывается задолго до появления первых завязей. Ошибка в сроках посева или высадки рассады может свести на нет все усилия, даже при хорошем уходе. В 2026 году садоводам важно учитывать не только климат региона, но и фазы Луны. Об этом сообщает Antonovsad.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Крупные томаты на ветке

Когда сеять томаты на рассаду в 2026 году

Рассаду томатов выращивают, чтобы получить ранние и качественные плоды. Сроки посева напрямую зависят от региона, условий выращивания и наличия теплицы. В среднем от посева до высадки проходит 60–80 дней, и этот период нужно учитывать заранее.

Январь

Посев возможен только при наличии отапливаемой теплицы. В таких условиях рассада сможет быть высажена уже ранней весной. Обязательное условие — дополнительная подсветка фитолампами, так как световой день в январе слишком короткий.

Февраль

Более благоприятный месяц для южных регионов и обогреваемых теплиц. Рассада, посеянная в начале февраля, будет готова к высадке в апреле. Досветка по-прежнему необходима из-за частых пасмурных дней.

Март

Основной месяц посева для большинства регионов. При мартовском посеве рассада подходит для высадки в открытый грунт в мае или начале июня. В холодных регионах предпочтительнее вторая половина месяца.

Апрель

Подходит для скороспелых сортов в северных районах. В более тёплых регионах семена часто высевают сразу в теплицу без последующей пикировки — такие растения быстрее вступают в плодоношение и лучше реагируют на мягкие подкормки, включая молочный раствор для томатов.

Лунный календарь посева томатов в 2026 году

Многие огородники ориентируются на фазы Луны, считая, что это помогает получить более крепкую рассаду.

Благоприятные дни:

Январь: 4, 10, 11, 13, 16, 17, 23, 26, 27, 31

Февраль: 1, 8, 9, 10, 14, 19, 23, 24, 27, 28

Март: 1, 8, 9, 18, 22, 23, 26, 27

Апрель: 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 22, 23

Неблагоприятные дни:

Январь: 3, 18, 21

Февраль: 2, 17, 20, 21

Март: 3, 15, 17, 19

Апрель: 2, 12, 13, 17

Когда высаживать рассаду томатов

Готовая к пересадке рассада имеет высоту 18–28 см, крепкий стебель толщиной около 0,6–0,8 см и 7–9 настоящих листьев. Возраст — от 60 до 80 дней.

Теплица

Юг: с начала марта при прогретой почве

Средняя полоса:

отапливаемые теплицы — с 15 апреля

поликарбонат — с начала мая

плёночные — с середины мая

Северо-Запад, Урал, Сибирь:

отапливаемые — конец апреля

поликарбонат — после 15 мая

плёночные — после 25 мая

Открытый грунт

Сроки зависят от региона и сорта:

Юг: конец апреля — начало мая

Центральные регионы: конец мая — начало июня

Урал и Сибирь: начало — середина июня

Дальний Восток: в основном выращивают ранние сорта, высадка — после 10 июня

Рекомендации по пересадке рассады

Перед высадкой рассаду обязательно закаливают в течение 7–10 дней. Посадку проводят утром или ближе к вечеру, чтобы избежать солнечных ожогов.

Растения высаживают строго вертикально в хорошо увлажнённые лунки. При перерастании допускается наклонная посадка с заглублением части стебля — это стимулирует образование дополнительных корней. После пересадки полив прекращают на 2–3 дня, особенно если используется капельный или бутылочный полив.

Оптимальная схема посадки:

между растениями — 45–55 см

между рядами — 60–70 см

Сравнение: теплица и открытый грунт

В теплице томаты начинают плодоносить раньше и меньше зависят от погоды. Открытый грунт требует более точного выбора сроков, но позволяет получить экологически устойчивые растения без перегрева.

Плюсы и минусы выращивания через рассаду

Выращивание рассады даёт ранний урожай и контроль над развитием растений.

Плюсы: ранние плоды, сильные кусты, высокая урожайность.

Минусы: затраты времени, необходимость подсветки и ухода.

Советы шаг за шагом: как не ошибиться со сроками

Определите регион и условия выращивания.

Отсчитайте 60–80 дней назад от предполагаемой высадки.

Проверьте лунный календарь.

Выбирайте сорта с подходящими сроками созревания.

Закаляйте рассаду перед пересадкой.

Популярные вопросы о посадке томатов в 2026 году

Когда лучше сеять томаты на рассаду?

Для большинства регионов оптимален март.

Можно ли ориентироваться только на лунный календарь?

Нет, климат и температура почвы важнее фаз Луны.

Что лучше: теплица или открытый грунт?

Теплица даёт более ранний и стабильный урожай, грунт — меньше затрат.