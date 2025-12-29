Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Качественный сон в праздники улучшает контроль аппетита — врачи
Водители в Европе используют фольгу и металл для защиты ключей от угона — Carandmotor
Китай и Россия переходят к широкой кооперации в высокотехнологичных сферах
Детектор ошибок может объяснить тревожные симптомы без причины — Дидур
Челюсти Данклеостеуса имели сложную систему мышц и суставов — Earth
Выгорание стало словом года из-за роста перегрузок — Керре психолог
Длительное прокручивание стартера зимой может привести к заливанию свечей — Actualn
Линия C в метро Рима становится беспилотной — Mеtro
Заявление в полицию фиксирует правовой статус находки животного — юристы

Будущий урожай решается сейчас: садоводы из года в год совершают одну и ту же ошибку

Посев томатов на рассаду в 2026 году проводят за 60–80 дней до высадки
Садоводство

Будущий урожай томатов закладывается задолго до появления первых завязей. Ошибка в сроках посева или высадки рассады может свести на нет все усилия, даже при хорошем уходе. В 2026 году садоводам важно учитывать не только климат региона, но и фазы Луны. Об этом сообщает Antonovsad.

Крупные томаты на ветке
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Крупные томаты на ветке

Когда сеять томаты на рассаду в 2026 году

Рассаду томатов выращивают, чтобы получить ранние и качественные плоды. Сроки посева напрямую зависят от региона, условий выращивания и наличия теплицы. В среднем от посева до высадки проходит 60–80 дней, и этот период нужно учитывать заранее.

Январь

Посев возможен только при наличии отапливаемой теплицы. В таких условиях рассада сможет быть высажена уже ранней весной. Обязательное условие — дополнительная подсветка фитолампами, так как световой день в январе слишком короткий.

Февраль

Более благоприятный месяц для южных регионов и обогреваемых теплиц. Рассада, посеянная в начале февраля, будет готова к высадке в апреле. Досветка по-прежнему необходима из-за частых пасмурных дней.

Март

Основной месяц посева для большинства регионов. При мартовском посеве рассада подходит для высадки в открытый грунт в мае или начале июня. В холодных регионах предпочтительнее вторая половина месяца.

Апрель

Подходит для скороспелых сортов в северных районах. В более тёплых регионах семена часто высевают сразу в теплицу без последующей пикировки — такие растения быстрее вступают в плодоношение и лучше реагируют на мягкие подкормки, включая молочный раствор для томатов.

Лунный календарь посева томатов в 2026 году

Многие огородники ориентируются на фазы Луны, считая, что это помогает получить более крепкую рассаду.

Благоприятные дни:

Январь: 4, 10, 11, 13, 16, 17, 23, 26, 27, 31
Февраль: 1, 8, 9, 10, 14, 19, 23, 24, 27, 28
Март: 1, 8, 9, 18, 22, 23, 26, 27
Апрель: 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 22, 23

Неблагоприятные дни:

Январь: 3, 18, 21
Февраль: 2, 17, 20, 21
Март: 3, 15, 17, 19
Апрель: 2, 12, 13, 17

Когда высаживать рассаду томатов

Готовая к пересадке рассада имеет высоту 18–28 см, крепкий стебель толщиной около 0,6–0,8 см и 7–9 настоящих листьев. Возраст — от 60 до 80 дней.

Теплица

Юг: с начала марта при прогретой почве

Средняя полоса:
отапливаемые теплицы — с 15 апреля
поликарбонат — с начала мая
плёночные — с середины мая

Северо-Запад, Урал, Сибирь:
отапливаемые — конец апреля
поликарбонат — после 15 мая
плёночные — после 25 мая

Открытый грунт

Сроки зависят от региона и сорта:

Юг: конец апреля — начало мая
Центральные регионы: конец мая — начало июня
Урал и Сибирь: начало — середина июня
Дальний Восток: в основном выращивают ранние сорта, высадка — после 10 июня

Рекомендации по пересадке рассады

Перед высадкой рассаду обязательно закаливают в течение 7–10 дней. Посадку проводят утром или ближе к вечеру, чтобы избежать солнечных ожогов.

Растения высаживают строго вертикально в хорошо увлажнённые лунки. При перерастании допускается наклонная посадка с заглублением части стебля — это стимулирует образование дополнительных корней. После пересадки полив прекращают на 2–3 дня, особенно если используется капельный или бутылочный полив.

Оптимальная схема посадки:

  • между растениями — 45–55 см
  • между рядами — 60–70 см

Сравнение: теплица и открытый грунт

В теплице томаты начинают плодоносить раньше и меньше зависят от погоды. Открытый грунт требует более точного выбора сроков, но позволяет получить экологически устойчивые растения без перегрева.

Плюсы и минусы выращивания через рассаду

Выращивание рассады даёт ранний урожай и контроль над развитием растений.

  • Плюсы: ранние плоды, сильные кусты, высокая урожайность.
  • Минусы: затраты времени, необходимость подсветки и ухода.

Советы шаг за шагом: как не ошибиться со сроками

Определите регион и условия выращивания.
Отсчитайте 60–80 дней назад от предполагаемой высадки.
Проверьте лунный календарь.
Выбирайте сорта с подходящими сроками созревания.
Закаляйте рассаду перед пересадкой.

Популярные вопросы о посадке томатов в 2026 году

Когда лучше сеять томаты на рассаду?
Для большинства регионов оптимален март.

Можно ли ориентироваться только на лунный календарь?
Нет, климат и температура почвы важнее фаз Луны.

Что лучше: теплица или открытый грунт?
Теплица даёт более ранний и стабильный урожай, грунт — меньше затрат.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
Красота и стиль
Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
На Титане выявили смешение полярных и неполярных молекул — PNAS
Наука и техника
На Титане выявили смешение полярных и неполярных молекул — PNAS
Разведения рук в наклоне укрепляют задние дельты — тренеры
Новости спорта
Разведения рук в наклоне укрепляют задние дельты — тренеры
Популярное
Необычайно ранний перец: три сорта выдают крупные плоды тогда, когда другие только всходят

Ранние гибриды перца могут поспеть одновременно с клубникой и дать щедрый урожай на грядке. Какие сорта справляются с этой задачей удивительно рано?

Ультраранние гибриды перца дают урожай через 80 дней
Широкий устойчивый каблук оптимален для женщин после 50 лет — Marianne
Сапоги, что меняют возраст лучше визажиста: после 40 молодят, после 50 стройнят, после 60 — роскошь
Москва прощается с эпохой: где и когда проводят в последний путь актрису Веру Алентову
Джип на затонувшем авианосце: находка, которая нарушает логику войны и вызывает новые вопросы
Освобождение Гуляйполя лишает украинских националистов части культурного кода Любовь Степушова Новые находки меняют представления об эволюции динозавров — научные исследования Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев
Морской гигант, который способен проглотить даже акулу: исчезающий властелин тропических рифов
Эфир на фоне прощания: как Меньшова объяснила выход программы после смерти Алентовой
Жизнь россиян перевернётся: 10 главных изменений с 2026 года
Жизнь россиян перевернётся: 10 главных изменений с 2026 года
Последние материалы
Для салата "Легкость" с куриным филе и брынзой смешивают оливковое масло и горчицу
Качественный сон в праздники улучшает контроль аппетита — врачи
Выпадение усов у кошки может указывать на болезнь
Водители в Европе используют фольгу и металл для защиты ключей от угона — Carandmotor
Посев томатов на рассаду в 2026 году проводят за 60–80 дней до высадки
Дорожка из досок труб не требует заливки фундамента
Вероятность принести клеща с новогодней ёлкой признана минимальной — ученый Рар
Китай и Россия переходят к широкой кооперации в высокотехнологичных сферах
Детектор ошибок может объяснить тревожные симптомы без причины — Дидур
Крем-карамель запекают при температуре 175 градусов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.