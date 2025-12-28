Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Линия C в метро Рима становится беспилотной — Mеtro
Заявление в полицию фиксирует правовой статус находки животного — юристы
Ольга Бузова встретилась с отцом в преддверии Нового года
Археологи нашли под рисовыми террасами артефакты нескольких эпох — музей Хатиня
Торговая политика Трампа провоцирует банкротства в логистических цепях
Оптимальная температура в салоне зимой составляет 19–22 градуса — Carandmotor
Кошки не совершают осознанных пакостей ради мести из-за обиды — зоопсихологи
Годовой доход капитана Boeing 737 достигает почти 458 тысяч долларов — The Post
В Колорадо следы динозавра указали на редкую манеру передвижения

После последнего цветка начинается главное: растение подаёт сигналы, которые игнорируют

Орхидеи после цветения способны зацвести повторно при правильном уходе — Actualno
Садоводство

Когда орхидея сбрасывает последние цветы, многие считают, что растение отжило своё. На самом деле это лишь пауза перед новым циклом роста, и при правильном уходе орхидея способна снова порадовать цветением. Ключевое значение здесь имеют несколько простых, но важных действий после окончания цветения. Об этом рассказывает Actualno.

Комнатная орхидея
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Комнатная орхидея

Уход за орхидеями после цветения

Орхидеи относятся к долгоживущим растениям и при благоприятных условиях способны цвести ежегодно, а иногда и несколько раз в год. После цветения растение "отдыхает" и накапливает силы, поэтому вмешательство должно быть аккуратным и осмысленным.

"Да, вы можете снова запустить орхидею, если настроите её на успех. После цветения орхидея не умирает — ей просто нужно время, чтобы восстановиться", — отмечает ведущий садовник коллекции орхидей Смитсоновского сада Джастин Кондрат.

Пересадка: первый шаг к повторному цветению

После окончания цветения орхидею рекомендуется пересадить, особенно если она была куплена в магазине. Часто такие растения растут в сфагновом мхе, который удерживает слишком много влаги.

По словам Кондрата, пересадку лучше проводить раз в два года, используя специальный субстрат для орхидей с хорошим дренажом. Это снижает риск загнивания корней и создает более стабильные условия для роста, особенно если ранее были допущены ошибки в поливе орхидей.

Обрезка: как правильно обновить растение

После цветения важно удалить отжившие элементы. Пожелтевшие листья аккуратно срезают, а здоровые зелёные оставляют.

"Листья — это солнечные батареи орхидеи. Именно они вырабатывают энергию, необходимую для восстановления и будущего цветения", — объясняет Кондрат.

С цветоносом возможны два варианта. Его можно полностью срезать, тогда новый побег появится через несколько месяцев. Либо обрезать на два-три узла ниже последнего цветка — в этом случае повторное цветение возможно уже через 8-12 недель, хотя результат не гарантирован.

Подкормка: питание без перегруза

Подкармливать орхидею лучше в конце зимы или ранней весной, когда начинается активный рост. Используют удобрения, предназначенные именно для орхидей, но в слабой концентрации — примерно четверть от нормы, указанной на упаковке.

В период с марта по октябрь подкормку проводят регулярно, но без излишеств. Зимой удобрения вносить не рекомендуется, так как растение замедляет рост.

Полив: меньше — значит лучше

Чрезмерный полив — одна из самых частых причин гибели орхидей. При выращивании в коре растение поливают в среднем раз в 7-10 дней, ориентируясь не на график, а на состояние субстрата.

Кондрат советует проверять влажность пальцем: если кора или мох сухие, орхидею можно полить. Между поливами корни должны успевать просыхать — это критически важно для здоровья растения, особенно в зимний период, когда часто проявляются проблемы зимнего полива орхидей.

Сравнение: уход до и после цветения

Во время цветения орхидее важны стабильность и минимальные изменения условий. После цветения приоритет смещается на восстановление: пересадку, обрезку и корректировку режима питания и полива. Именно этот этап определяет, насколько быстро и обильно растение зацветет снова.

Плюсы и минусы активного ухода

Грамотный уход после цветения дает ощутимые преимущества.

  • Плюсы: высокая вероятность повторного цветения, крепкие корни, здоровые листья.
  • Минусы: требуется внимание к деталям и терпение — результат не всегда мгновенный.

Советы шаг за шагом для повторного цветения

Пересадите орхидею в подходящий субстрат после цветения.
Удалите пожелтевшие листья и правильно обрежьте цветонос.
Начните подкормку весной, используя слабый раствор удобрений.
Поливайте только после подсыхания субстрата.
Дайте растению время на восстановление.

Популярные вопросы об уходе за орхидеями после цветения

Как выбрать субстрат для пересадки?
Лучше использовать готовую смесь для орхидей на основе коры.

Сколько стоит уход за орхидеей?
Расходы минимальны: горшок, субстрат и специализированное удобрение.

Что лучше — обрезать цветонос полностью или частично?
Частичная обрезка может дать более быстрое цветение, полная — более предсказуемый результат.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Флисовая кофта стала трендом зимы в повседневных образах
Красота и стиль
Флисовая кофта стала трендом зимы в повседневных образах
Медовый оттенок добавляет волосам глубину и блеск — ND Mais
Красота и стиль
Медовый оттенок добавляет волосам глубину и блеск — ND Mais
Ультраранние гибриды перца дают урожай через 80 дней
Садоводство, цветоводство
Ультраранние гибриды перца дают урожай через 80 дней
Популярное
Необычайно ранний перец: три сорта выдают крупные плоды тогда, когда другие только всходят

Ранние гибриды перца могут поспеть одновременно с клубникой и дать щедрый урожай на грядке. Какие сорта справляются с этой задачей удивительно рано?

Ультраранние гибриды перца дают урожай через 80 дней
Широкий устойчивый каблук оптимален для женщин после 50 лет — Marianne
Сапоги, что меняют возраст лучше визажиста: после 40 молодят, после 50 стройнят, после 60 — роскошь
Москва прощается с эпохой: где и когда проводят в последний путь актрису Веру Алентову
Джип на затонувшем авианосце: находка, которая нарушает логику войны и вызывает новые вопросы
Освобождение Гуляйполя лишает украинских националистов части культурного кода Любовь Степушова Новые находки меняют представления об эволюции динозавров — научные исследования Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев
Морской гигант, который способен проглотить даже акулу: исчезающий властелин тропических рифов
Эфир на фоне прощания: как Меньшова объяснила выход программы после смерти Алентовой
Жизнь россиян перевернётся: 10 главных изменений с 2026 года
Жизнь россиян перевернётся: 10 главных изменений с 2026 года
Последние материалы
Заявление в полицию фиксирует правовой статус находки животного — юристы
Ольга Бузова встретилась с отцом в преддверии Нового года
Археологи нашли под рисовыми террасами артефакты нескольких эпох — музей Хатиня
Мерцающие гирлянды вызывают перенапряжение глазных мышц — офтальмолог Казанцев
Орхидеи после цветения способны зацвести повторно при правильном уходе — Actualno
Большинству атлетов нужно 5-10 подходов за тренировку ног — Men's Health
Торговая политика Трампа провоцирует банкротства в логистических цепях
Горбуша используется как бюджетная замена сёмге
Оптимальная температура в салоне зимой составляет 19–22 градуса — Carandmotor
Пищевая сода растапливает лёд медленнее каменной соли — Лори Джонсон
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.