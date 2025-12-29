Куст, который списали со счетов: эта культура неожиданно даёт крупные ягоды и живёт десятилетиями

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кизил долгое время воспринимался как декоративный кустарник, но сегодня его всё чаще рассматривают как полноценную плодовую культуру. Интерес к растению растёт из-за урожайных сортов с крупными и сладкими ягодами, подходящих для сада и переработки. При этом кизил остаётся выносливым и нетребовательным к условиям выращивания. Об этом сообщает Mein Schöner Garten.

Кизил
Фото: commons.wikimedia.org by Sten Porse, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кизил

Почему кизил снова в центре внимания садоводов

Кизил обыкновенный (Cornus mas) известен в Европе не одно столетие. В природе он встречается в Центральной Европе, а его историческое происхождение связывают с Малой Азии. Сегодня растение ценят не только за декоративность, но и за плоды с выраженным вкусом и высоким содержанием полезных веществ.

Современные садоводы всё чаще выбирают кизил для частных участков, городских садов и живых изгородей. Кустарник хорошо переносит жару и засуху, устойчив к неблагоприятным условиям и подходит для регионов с разным климатом, как и другие неприхотливые кустарники. Лучше всего он развивается на известковых почвах с умеренной влажностью.

Лучшие сорта кизила для ягод

Селекция и отбор позволили получить крупноплодные сорта, которые заметно отличаются от дикорастущих форм. Большинство популярных разновидностей происходят из Австрии и стран Юго-Восточной Европы.

Сорт "Йолико" считается самым известным. Он формирует овальные плоды длиной до трёх сантиметров и массой до шести граммов. Ягоды созревают в конце лета и отличаются сбалансированным сладковато-кислым вкусом. Этот сорт широко представлен в питомниках и подходит для выращивания в любительских садах.

"Шумен" или "Шуменер" — ещё один проверенный сорт австрийского происхождения. Его плоды по размеру близки к "Йолико", но имеют слегка бутылкообразную форму и более терпкий вкус. Созревание происходит позже, что удобно для растянутого сбора урожая.

Для тех, кто ищет необычные варианты, подойдёт сорт "Жёлтый", также известный как "Флава". Он известен около 300 лет и даёт жёлтые плоды длиной до двух сантиметров, менее кислые по сравнению с диким кизилом. Кроме того, его считают хорошим опылителем для других сортов.

Декоративные и комбинированные варианты

Кизил ценят не только за урожай, но и за внешний вид. Сорт "Вариегата" выделяется бело-пёстрой листвой и умеренной силой роста — до 3,5 метра в высоту. Его плоды мельче, но обладают насыщенным ароматом. Такой кизил часто используют в ландшафтном дизайне и при создании композиций, где важны декоративные кустарники.

Весной кусты зацветают уже в марте. Ранние цветки служат важным источником нектара для пчёл и других опылителей, что делает растение полезным элементом экологичного сада.

Сбор урожая и использование плодов

Кизил частично самоопыляется, поэтому для стабильного плодоношения рекомендуется высаживать минимум два разных сорта. В зависимости от разновидности ягоды созревают с середины августа до конца сентября.

Собирать плоды следует только после полного созревания, когда они становятся тёмно-красными и мягкими. В этот момент косточка легко отделяется, а вкус раскрывается полностью. Плоды богаты витамином C и антоцианами, которые известны своими антиоксидантными свойствами.

Созревание происходит постепенно. Практичный приём — каждые несколько дней расстилать под кустом ткань и аккуратно стряхивать спелые ягоды. Сладкие сорта подходят для употребления в свежем виде, но чаще кизил используют для приготовления компотов, желе, соков, сиропов и домашних настоек.

Сравнение популярных сортов кизила

"Йолико" подойдёт тем, кто ищет крупные и сладкие плоды для переработки и свежего употребления. "Шумен" выбирают за более плотную текстуру ягод и поздние сроки созревания. "Жёлтый" ценят за необычный цвет и мягкий вкус, а "Вариегату" — за декоративность и ароматные, пусть и небольшие плоды.

Плюсы и минусы выращивания кизила

Кизил сочетает плодовую и декоративную ценность. Он устойчив к жаре, засухе и подходит для городской среды. Кусты долговечны и не требуют сложного ухода.

К недостаткам можно отнести частичную самоплодность и постепенное созревание ягод, из-за чего сбор урожая растягивается во времени. Также для максимального вкуса требуется дождаться полной спелости плодов.

Советы шаг за шагом по выращиванию кизила

  1. Выберите солнечное или слегка притенённое место с известковой почвой.

  2. Высаживайте минимум два сорта для лучшего опыления.

  3. Поливайте умеренно, избегая застоя воды.

  4. Проводите минимальную обрезку для формирования кроны.

  5. Собирайте урожай только после полного созревания ягод.

Популярные вопросы о кизиле

Как выбрать сорт кизила для сада?

Ориентируйтесь на цель выращивания: для ягод подойдут "Йолико" и "Шумен", для декора — "Вариегата", для разнообразия — "Жёлтый".

Когда созревают плоды кизила?

В зависимости от сорта — с середины августа до конца сентября.

Что лучше делать с урожаем кизила?

Ягоды используют для свежего употребления и переработки: желе, компоты, соки и сиропы.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
