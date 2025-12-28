Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Отопление сушит воздух, а растения платят листьями: зимой в квартире включается другой режим ухода

Тропические комнатные растения зимой поливают раз в 1–2 недели — Better H&G

Садоводство
Садоводство

Зимой комнатные растения становятся особенно чувствительными к ошибкам ухода: света меньше, рост замедляется, а воздух в квартире часто пересушен батареями и обогревателями. Поэтому привычный летний график полива может быстро привести к проблемам. Главное правило сезона — не поливать "по расписанию", а ориентироваться на состояние почвы, об этом сообщает Better Homes & Gardens.

полив растений
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
полив растений

Почему зимой растениям нужно меньше воды

Когда дни становятся короче, комнатные растения получают меньше света и хуже фотосинтезируют. Из-за этого они растут медленнее и расходуют меньше влаги и питательных веществ. Если продолжать поливать так же часто, как летом, повышается риск переувлажнения, застоя воды и загнивания корней.

Даже при использовании фитоламп потребность в воде обычно снижается. Но полностью "в спячку" домашние растения не уходят: стеблям и листьям всё равно нужна поддержка влагой. Отдельная сложность — сухой воздух зимой. Камины, тепловентиляторы и батареи заметно снижают влажность, и листья могут страдать, даже если почва остаётся влажной.

Как часто поливать комнатные растения зимой

Единого стандарта нет — зимой график полива меняется от условий в квартире и типа растения. Обычно тропическим видам требуется вода чаще, а суккулентам и кактусам — значительно реже.

В среднем ориентиры такие:

  • тропические растения — примерно раз в 1-2 недели;
  • суккуленты и кактусы — ещё реже, экономно.

При этом самый надёжный способ избежать перелива — проверять грунт перед поливом. Поливайте только тогда, когда верхний слой почвы просох примерно на 2,5 см. Если спустя неделю грунт всё ещё влажный, воду лучше не добавлять.

Что влияет на частоту полива

  1. Освещённость. Чем больше света (особенно на южном окне), тем активнее растение расходует влагу.

  2. Температура в помещении. В тёплой квартире вода быстрее испаряется из почвы.

  3. Влажность воздуха. При сухом воздухе растение может быстрее терять влагу через листья.

  4. Материал горшка. Пластик удерживает воду дольше, терракота "дышит" и быстрее подсушивает грунт.

Как понять, что растению нужен полив

Зимой перелив опаснее, чем лёгкая "сушка": растения поглощают воду медленнее, а корневая система быстрее реагирует на застой влаги. Но есть признаки, которые подсказывают, что полив всё-таки нужен.

Увядание листьев и стеблей

Это может быть реакция и на перелив, и на пересыхание. Проверка простая: если почва сухая — пора поливать, если влажная — стоит подождать и дать грунту просохнуть.

Листья стали жёлтыми, коричневыми или ломкими

При нехватке воды листья часто теряют насыщенный цвет, становятся сухими, скручиваются и могут осыпаться. Если при этом почва почти сухая, растению требуется влага.

Почва сухая, потрескалась и отходит от стенок горшка

Такое бывает, когда грунт сильно пересох. Если почвенная смесь постоянно высыхает слишком быстро и растение давно не пересаживали, возможно, грунт уже плохо удерживает воду. В этом случае пересадка в свежую почву может улучшить влагоёмкость.

Вода и влажность: две зимние "точки риска"

Чтобы растения выглядели здоровыми, важно не только поливать правильно, но и поддерживать комфортные условия в комнате. Зимой особенно полезны увлажнитель воздуха, поддон с влажным керамзитом или группировка растений рядом друг с другом — так микроклимат становится мягче.

Ещё один важный момент — температура воды. Холодная вода из-под крана может стать стрессом для корней, поэтому лучше использовать воду комнатной температуры. Если листья регулярно реагируют сухими кончиками или "уходят" в желтизну, стоит учитывать и состав водопроводной воды - иногда помогает более мягкий вариант полива, особенно для чувствительных видов.

Советы по зимнему поливу комнатных растений шаг за шагом

  1. Проверьте верхний слой грунта пальцем или деревянной палочкой.

  2. Поливайте только при просыхании верхних 2,5 см почвы.

  3. Используйте воду комнатной температуры.

  4. Не оставляйте воду в поддоне надолго, чтобы не было застоя.

  5. Учитывайте условия: чем теплее и суше в квартире, тем чаще может понадобиться полив.

  6. Если растение у окна и получает много солнца, следите за пересыханием чаще.

  7. Поддерживайте влажность воздуха, особенно рядом с батареями и обогревателями — иногда безопаснее добавить влаги в воздух, чем увеличивать полив.

Популярные вопросы о зимнем поливе комнатных растений

Как понять, что я переливаю растение зимой?

Чаще всего сигналами становятся постоянно влажная почва, вялость при мокром грунте, пожелтение листьев и неприятный запах от земли. В таких случаях нужно сократить полив и дать грунту просохнуть — при необходимости сменить субстрат и пересмотреть режим ухода.

Что лучше зимой: поливать чаще или повышать влажность воздуха?

Для большинства комнатных растений важнее не "добавлять воду в горшок", а поддерживать влажность воздуха. Это помогает листьям и снижает риск перелива.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
