Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Исследование разрушает миф о музыкальном образовании — Advances in Methods
Магнезия улучшает хват и снижает риск выскальзывания грифа — тренеры
Включение задней передачи на ходу повреждает механическую коробку — Carandmotor
Учёные раскрыли роль гена MKK3 в ячмене, контролирующего спячку семян — China Daily
Кошки начинают мёрзнуть при температуре ниже +8 °C в помещении — Topetmou
Вера Сотникова увидела НЛО на Сейшельских островах
Лабрадор Индио показал незрячей Милагрос мир — Business Insider
10 перемен, которые коснутся каждого россиянина с 2026 года
Разряженный автомобильный аккумулятор может замёрзнуть уже при −10 °C

Зимой растения гибнут не от холода: эта ошибка с поливом убивает их медленно, но верно

Зимой комнатные растения поливают утром, чтобы снизить риск корневой гнили
Садоводство

Зимой комнатные растения замедляют рост, но ошибки в поливе по-прежнему могут привести к серьёзным проблемам. Переувлажнение, сухой воздух и неподходящее время полива часто становятся причиной корневой гнили и ухудшения внешнего вида листьев. Грамотно выстроенный уход помогает сохранить растения здоровыми до весны. Об этом сообщает Antonovsad.

Полив
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Полив

Почему зимний полив требует корректировки

В холодный сезон растения расходуют меньше влаги, а испарение замедляется. При этом отопление сушит воздух, из-за чего листья могут выглядеть вялыми даже при влажной почве. В таких условиях особенно важно не переливать растения и учитывать не только график, но и реальные потребности каждого вида. Ошибки, связанные с зимним поливом комнатных растений, чаще всего становятся причиной проблем в холодный сезон.

Используйте влагометр для контроля почвы

Проверка грунта перед поливом — обязательный шаг зимой. Если ориентироваться только на внешний вид поверхности, легко ошибиться. Влагометр помогает понять, что происходит в глубине горшка, и подсказывает, когда полив действительно необходим. Это особенно удобно для крупных кашпо и растений с плотным субстратом.

Почему листья должны оставаться сухими

Комнатные растения можно поливать как сверху, так и через поддон. Однако при верхнем поливе важно направлять воду строго на почву. Влага на листьях зимой повышает риск появления плесени и грибковых заболеваний, особенно при недостаточной циркуляции воздуха.

Зачем опустошать поддоны после полива

Чаши и поддоны защищают поверхность от протечек, но оставшаяся в них вода опасна для корней. Если растение долго стоит в воде, корневая система испытывает кислородное голодание. После полива лишнюю влагу следует обязательно сливать.

Лучшее время для полива — утро

Утренний полив даёт растениям возможность впитать влагу в течение дня. К ночи почва уже не будет холодной и сырой, что снижает вероятность развития корневой гнили. Вечерний полив зимой считается менее удачным именно из-за перепада температур.

Почему зимой стоит сократить подкормки

В период активного роста жидкие удобрения полезны, но зимой большинство комнатных растений не нуждаются в дополнительном питании. Избыток удобрений при замедленном росте может привести к накоплению солей в почве и ослаблению корней. В холодный сезон подкормки либо сокращают, либо полностью отменяют.

Как повысить влажность без перелива

Сухой воздух может вызывать потемнение, ломкость и скручивание листьев. Если почва увлажнена правильно, а растение всё равно выглядит пересушенным, проблема часто кроется во влажности воздуха. В таких случаях помогают приёмы, связанные с увлажнением воздуха в квартире, а не увеличение частоты полива.

Сравнение: полив летом и зимой

Летом растения активно растут и быстрее испаряют влагу, поэтому полив требуется чаще. Зимой же важнее контролировать состояние почвы и воздуха. Частый полив без учёта температуры и освещения почти всегда приводит к проблемам, тогда как умеренный режим поддерживает здоровье корней.

Плюсы и минусы сокращённого зимнего полива

Зимний уход требует аккуратности и наблюдательности. Он имеет свои преимущества, но и накладывает ограничения.

  • Плюсы: меньший риск грибковых заболеваний, стабильное состояние корней, экономия воды и удобрений.
  • Минусы: необходимость постоянного контроля влажности, зависимость от микроклимата помещения, замедленный рост растений.

Советы шаг за шагом по зимнему поливу

Проверяйте влажность почвы перед каждым поливом, при необходимости используйте влагометр.
Поливайте растения утром водой комнатной температуры.
Следите, чтобы листья оставались сухими.
Сливайте воду из поддонов через 10–15 минут после полива.
Поддерживайте комфортную влажность воздуха без переувлажнения почвы.

Популярные вопросы о зимнем поливе комнатных растений

Как выглядит корневая гниль?
 Растение начинает вянуть при влажной почве, корни становятся мягкими, а на листьях появляются тёмные пятна.

Можно ли спасти растение с корневой гнилью?
 В лёгких случаях помогает просушка грунта и сокращение полива, в тяжёлых — пересадка в свежую почву и обрезка повреждённых корней.

Подходит ли холодная вода для полива?
Нет, большинство комнатных растений предпочитают воду комнатной температуры, холодная может вызвать стресс у корней.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Дальность полёта пчелы достигает пяти километров — профессор Чжао
Домашние животные
Дальность полёта пчелы достигает пяти километров — профессор Чжао
Сливочное масло усиливает вкус рулета с тунцом
Еда и рецепты
Сливочное масло усиливает вкус рулета с тунцом
Флисовая кофта стала трендом зимы в повседневных образах
Красота и стиль
Флисовая кофта стала трендом зимы в повседневных образах
Популярное
Мир моды возвращает старый символ шика: этот аксессуар снова стал символом парижского настроения

Неожиданный аксессуар вновь покоряет модные подиумы: всего один штрих способен придать зимнему образу настоящий французский шарм и полностью изменить стиль.

Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
Посадка картофеля в отдельные лунки повышает урожайность
Сажают по-старинке — и собирают ведрами: забытый способ посадки картошки может удивить урожаем
Он ушёл под антарктический лёд и не вернулся: подводный аппарат передал странные данные и пропал
Невозможное стало реальностью: NASA обнаружило на Титане то, что рушит школьные законы химии
Новые находки меняют представления об эволюции динозавров — научные исследования Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев Россия имеет одну из самых зелёных энергосистем — президент РФ Владимир Путин Сергей Ивaнов
Медовый эффект, от которого брюнетки молодеют: именно этот тренд взорвёт салоны в 2026 году
Роковая церемония: смерть Веры Алентовой на прощании с Лобоцким была не просто совпадением
Роскошь перестала быть защитой: Никита Пресняков сделал выбор, о котором предпочитают молчать
Роскошь перестала быть защитой: Никита Пресняков сделал выбор, о котором предпочитают молчать
Последние материалы
Магнезия улучшает хват и снижает риск выскальзывания грифа — тренеры
Включение задней передачи на ходу повреждает механическую коробку — Carandmotor
Орхидеи подходят для подарка в любое время года
Учёные раскрыли роль гена MKK3 в ячмене, контролирующего спячку семян — China Daily
Кошки начинают мёрзнуть при температуре ниже +8 °C в помещении — Topetmou
Метод Пьенноло сохраняет томаты свежими несколько месяцев
Вера Сотникова увидела НЛО на Сейшельских островах
Лабрадор Индио показал незрячей Милагрос мир — Business Insider
Теплый пол без теплоизоляции греет перекрытия, а не комнату
У людей с лишним весом сок усиливает расход энергии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.