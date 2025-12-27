Один день решает судьбу урожая: как один неверный момент губит даже идеальный лук

В средней полосе России лук обычно убирают в первой половине августа

Правильно выбранный момент уборки лука напрямую влияет на его лёжкость и качество хранения. Если поторопиться или, наоборот, затянуть с выкопкой, даже хороший сорт может быстро испортиться. Именно поэтому огородники учитывают не только погоду и состояние растений, но и фазы Луны. Об этом рассказывает Antonovsad.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Проросшие луковицы

Как понять, что лук готов к уборке

Сроки выкопки зависят от сорта, времени посадки и продолжительности вегетации. В среднем луку требуется от 75-85 до 90-120 дней для полного вызревания. Однако ориентироваться только на календарь недостаточно — важно оценивать внешний вид растений.

Главные признаки зрелости хорошо заметны на грядке. Перо желтеет и полегает, шейка луковицы становится мягкой и подсохшей, а сама головка покрывается плотными кроющими чешуями сортовой окраски. Обычно к уборке приступают, когда усохло не менее 60-70% листьев.

Если возникают сомнения, проводят контрольную выкопку. У зрелого лука шелуха легко отделяется, а мякоть имеет выраженный вкус. При этом полностью зелёное перо ещё не всегда означает незрелость — сформированная луковица может быть готова и в этом случае.

Сроки уборки разных видов лука

Разные виды лука созревают неравномерно, и это важно учитывать при планировании работ. Порей убирают ближе к осени, до первых заморозков. Шалот готов к выкопке раньше репчатого, особенно при подзимней посадке. Лук-севок обычно выкапывают в начале августа, а рокамболь — с конца июля до начала сентября в зависимости от сроков посадки.

Репчатый лук при подзимней посадке убирают уже во второй половине июля, при весенней — ближе к августу. Ошибка со сроками может привести к повторному отрастанию или потере лёжкости.

Когда убирать лук по лунному календарю в 2026 году

Лунный календарь традиционно используют для работ с культурами, формирующими урожай под землёй. Считается, что на убывающей Луне питательные вещества активнее перемещаются в корнеплоды и луковицы, что положительно сказывается на хранении.

Для уборки лука в 2026 году наиболее благоприятными считаются дни убывающей Луны в период с июня по октябрь. Нежелательно проводить работы в новолуние и полнолуние — в эти фазы растения более уязвимы.

Сроки уборки лука по регионам

Климат региона играет решающую роль в выборе времени выкопки. В средней полосе и Подмосковье к уборке обычно приступают в первой половине августа. В северо-западных областях работы часто начинают уже во второй половине июля и завершают к середине августа.

В Сибири и на Урале короткое лето диктует свои условия — здесь лук стараются убрать в течение июля. На юге сроки сдвигаются в более раннюю сторону: первые грядки освобождают уже в конце июня, а отдельные сорта убирают вплоть до осени.

В какую погоду лучше выкапывать лук

Идеальные условия для уборки — сухой, солнечный и ветреный день после недели без дождей. В такую погоду лук быстрее подсыхает и лучше готовится к хранению лука.

Если выкопка пришлась на дождливый период, луковицы обязательно просушивают под навесом или в хорошо проветриваемом помещении. Иногда требуется снять влажную шелуху и дать головкам дозреть — через несколько недель образуется новый защитный слой.

Сравнение: ранняя и поздняя уборка лука

Ранний сбор приводит к недозревшим луковицам с тонкой шелухой и плохой лёжкостью. Поздняя уборка опасна повторным ростом и загниванием. Оптимальный срок — момент, когда растение завершило вегетацию, но ещё не начало вторичное развитие.

Плюсы и минусы уборки по лунному календарю

Использование лунного календаря помогает выбрать удачные дни и снизить риск потерь при хранении.

Плюсы: более плотная шелуха, лучшая лёжкость, удобство планирования работ.

Минусы: необходимость учитывать погоду и состояние растений, а не только даты.

Советы по выкопке и хранению лука шаг за шагом

Прекратите полив за 7-8 дней до уборки.

Выбирайте сухой и тёплый день.

Подкапывайте лук вилами, избегая повреждений.

Осторожно очищайте головки от почвы без ударов.

Просушивайте лук не менее недели перед хранением.

Отсортируйте и удалите повреждённые экземпляры.

Популярные вопросы о хранении лука

Нужно ли обрезать ботву перед хранением?

Да, если лук хранится в ящиках или мешках. Для хранения в косах ботву оставляют.

Какая температура оптимальна для хранения?

В погребе — +1…+5 °C при влажности около 80%, в жилом помещении — до +22 °C.

Можно ли хранить лук на балконе?

Да, при условии защиты от света, влаги и резких перепадов температуры.