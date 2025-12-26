Потос в квартире превращается в джунгли за копейки: черенки укореняются быстрее, чем кажется

Черенки потоса длиной 10–15 см подходят для размножения — Actualno

Вьющиеся потосы отлично чувствуют себя в квартире даже при слабом освещении и легко размножаются стеблевыми черенками. Освоив этот простой способ, можно бесплатно увеличить коллекцию комнатных растений и одновременно "освежить" старый куст, обрезав вытянувшиеся голые плети, об этом сообщает Actualno.

Фото: commons.wikimedia.org by Carl E Lewis, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Потос

Почему размножение потоса так популярно

Потос (эпипремнум) ценят за неприхотливость: он переносит полутень, легко адаптируется к условиям дома и быстро наращивает зелёную массу. Размножение помогает не только получить новые растения, но и сделать материнский куст более пышным — после обрезки он активнее выпускает боковые побеги.

Что важно учесть перед черенкованием

Потос можно укоренять как в воде, так и в почве. В воде процесс обычно идёт быстрее, а в грунте корни нередко получаются крепче — особенно если вы сразу сажаете черенки в просторный горшок и потом не тревожите пересадками. Главное — соблюсти несколько базовых правил.

Выберите удачное время

Размножать потос можно круглый год, но лучшие результаты обычно получаются весной и летом, когда растение находится в фазе активного роста.

Следите за узлами

Ключ к успешному укоренению — листовые узлы (места на стебле, откуда растут листья). Именно из них формируются корни. С одной длинной лозы можно сделать несколько черенков, если на каждом будет хотя бы один-два листа и несколько узлов.

Не перепутайте направление

Если у черенка два среза, в грунт нужно помещать тот конец, который находился ближе к основанию растения, а не к верхушке плети.

Оставьте листья на материнском растении

После обрезки важно, чтобы на исходном кусте оставались листья — тогда ему будет проще восстановиться и дать новые побеги.

Как размножить потос в почве

Этот способ подходит тем, кто хочет получить более "самостоятельные" растения с крепкими корнями. Черенки можно рассадить по отдельным горшкам или посадить сразу несколько в один контейнер, чтобы получить более густой куст.

Шаг 1: Нарежьте черенки

Возьмите острые продезинфицированные ножницы или секатор. Нарежьте черенки длиной примерно 10-15 см со здоровых плетей. Лучше сделать больше черенков, чем планируете оставить: иногда часть не приживается.

На каждом черенке должны быть 1-2 листа и несколько узлов. Срез делайте под углом около 45 градусов — прямо под узлом.

Шаг 2: Уберите нижние листья

Аккуратно удалите листья с нижней части стебля. В верхней части желательно оставить минимум два листа, чтобы черенок мог поддерживать обмен веществ и рост.

Шаг 3: При желании используйте укоренитель

Гормон для укоренения не обязателен, но может ускорить появление корней и снизить риск загнивания. Если вы используете средство, смочите нижние 2-3 см стебля, затем обмакните в порошок.

Шаг 4: Посадите черенки

Заполните горшок заранее увлажнённой почвосмесью. Пальцем или карандашом сделайте лунки глубиной 2,5-5 см.

Вставьте черенок срезом вниз и аккуратно уплотните грунт вокруг стебля, чтобы он держался вертикально. Листья должны оставаться над уровнем почвы.

Шаг 5: Дайте черенкам укорениться

Поставьте посадки в место с ярким рассеянным светом. Поливайте так, чтобы грунт оставался умеренно влажным, но без "болота".

Если в квартире очень сухо, можно накрыть черенки прозрачным пакетом или мини-тепличкой, чтобы удерживать влажность, но это не строго обязательно.

В среднем укоренение в почве занимает 4-6 недель. Понять, что процесс прошёл успешно, можно по двум признакам: черенок трогается в рост и не выдёргивается из грунта лёгким движением.

Плюсы и минусы размножения потоса черенками

Размножение черенками подходит большинству комнатных цветоводов, но у метода есть нюансы. Вот что стоит учитывать заранее.

Плюсы. Это бесплатно, быстро и не требует сложных инструментов. Черенкование помогает омолодить растение и сделать куст более пышным. При удачном укоренении новые потосы легко использовать как зелёный декор для полок, кашпо или "живых" стен.

Минусы. Не все черенки приживаются, особенно если мало узлов или слишком влажный грунт. Есть риск загнивания при плохой вентиляции и чрезмерном поливе. Также молодые растения требуют более аккуратного режима света и влаги, особенно в период зимнего ухода.

Советы шаг за шагом: как повысить шансы на успех