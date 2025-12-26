Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Секрет с голландских огородов: метод обработки, после которого соседи начинают задавать вопросы

Голландская вспашка улучшила дренаж на тяжёлых почвах — Mein schöner Garten
Садоводство

Уплотнённая почва — одна из самых частых причин плохого роста растений в саду. Вода застаивается, корни задыхаются, а урожайность падает даже при хорошем уходе. Один из проверенных способов изменить ситуацию — голландская вспашка, метод глубокой перекопки на две глубины лопаты. Об этом сообщает издание Mein schöner Garten.

Почва
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Почва

Что такое голландская вспашка и зачем она нужна

Голландская вспашка, также известная как «холлендер», — это техника глубокой обработки почвы, при которой прорабатывается не только верхний плодородный слой, но и уплотнённая подпочва. Метод сформировался в Нидерландах, где садоводы годами работали с тяжёлыми, переувлажнёнными грунтами. Задача была простой и практичной — улучшить дренаж и доступ воздуха к корням растений.

В отличие от обычной перекопки, где пласт земли просто переворачивается, здесь почва обрабатывается на двух уровнях. Это особенно важно для деревьев и кустарников с глубокой корневой системой, а также для участков, где вода после дождя долго не уходит.

Как понять, что почве нужна глубокая обработка

О проблемах с уплотнением часто сигнализируют не приборы, а сами растения. Если на участке активно растут хвощ полевой или вьюнок, это прямой индикатор переувлажнённой и плохо проницаемой почвы. В таких условиях сорные травы быстро занимают пространство, и без системного подхода борьба с ними затягивается, как это бывает при работе с сорняками на огороде.

Голландская вспашка уместна и в других случаях:

  1. подготовка участка под строительство или после него;

  2. перевод газона в грядки или огород;

  3. восстановление земли после многолетней механической нагрузки;

  4. работа с тяжёлыми глинистыми и суглинистыми почвами.

Дополнительный эффект — снижение сорной нагрузки. Семена и корневища сорняков уходят вглубь, а на поверхность поднимается более чистый слой.

Когда и как выполнять работы

Оптимальное время для голландской вспашки — осень. В этот период почва ещё пластична, а растения уже убраны. После перекопки рекомендуется засеять участок сидератами, например озимой рожью или другой глубоко укореняющейся культурой. Это снижает потери азота и помогает стабилизировать структуру грунта, особенно если далее применяется щадящий режим ухода и мульчирование почвы.

Весной сидераты срезают, поверхность дополнительно проходят культиватором, после чего участок готов к посадке овощей, кустарников или декоративных растений.

Альтернатива при сильном уплотнении

При особенно глубокой проблеме используют траншейную обработку почвы. Она позволяет проработать грунт на глубину до трёх лопатных штыков, но требует значительных физических усилий и времени. Сегодня этот метод применяется редко и в основном на профессиональных объектах.

Сравнение: голландская вспашка и обычная перекопка

Обычная перекопка подходит для регулярного ухода и лёгких почв. Она быстрее и менее энергозатратна, но не решает проблему плотного подпочвенного слоя.

Голландская вспашка работает глубже. Она улучшает водо- и воздухопроницаемость, повышает плодородие и даёт долгосрочный эффект, но требует хорошей физической подготовки и точного соблюдения техники.

Плюсы и минусы метода

Метод имеет очевидные преимущества, но подходит не для всех случаев.

К основным плюсам относятся:

  • улучшение дренажа и аэрации;
  • восстановление структуры почвы;
  • снижение количества сорняков;
  • лучшие условия для корней деревьев и овощных культур.

Среди минусов стоит учитывать:

  • высокую трудоёмкость;
  • необходимость правильного времени выполнения;
  • отсутствие смысла на лёгких, песчаных почвах.

Советы по выполнению голландской вспашки шаг за шагом

  1. Разделите участок на продольные полосы, чтобы не переносить землю на большие расстояния.

  2. Снимите верхний слой почвы и временно отложите его сбоку.

  3. Разрыхлите подпочву, не смешивая её сразу с верхним слоем.

  4. Возвращайте почву слоями, двигаясь борозда за бороздой.

  5. При необходимости добавляйте перепревший навоз или компост.

Популярные вопросы о голландской вспашке

Можно ли делать голландскую вспашку весной?
Можно, но осень считается более подходящим временем из-за структуры почвы и климатических условий.

Подходит ли метод для теплицы?
Да, особенно если теплица стоит много лет и почва в ней уплотнилась.

Что лучше для огорода — культиватор или голландская вспашка?
Культиватор удобен для регулярного ухода, но при серьёзном уплотнении эффективнее глубокая ручная обработка.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Картофельно-куриные шарики в беконе запекают 30 – 35 минут
ЕС сократил импорт энергоресурсов из США вопреки договорённостям
Конденсат на окнах указывает на проблемы с влажностью и вентиляцией — idealista
