Снегопад не щадит спину: кулинарный спрей снижает нагрузку при уборке мокрого снега

Зимой в российских регионах снегопады нередко превращают уборку двора и тротуара в ежедневную обязанность. Особенно тяжело приходится при мокром, "кашеобразном" снеге: он быстро налипает на лопату, смерзается и превращает каждый взмах в борьбу. Один из самых простых бытовых способов облегчить работу — использовать кулинарный антипригарный спрей, который обычно применяют для сковородок и форм для выпечки, об этом сообщает Apartment Therapy.
Когда лезвие лопаты контактирует со снегом, особенно при температуре около нуля, часть массы начинает подтаивать от тепла воздуха и трения. Затем вода мгновенно подмерзает и образует тонкую ледяную плёнку — на неё налипает новый слой. Так лопата быстро "обрастает" тяжёлым комом, который приходится сбивать вручную.
Кулинарный антипригарный спрей решает проблему за счёт двух эффектов:
Снижает сцепление снега с металлом и пластиком. Масляная плёнка делает поверхность скользкой, и снег легче соскальзывает.
Замедляет образование наледи. Меньше влаги задерживается на лезвии — значит, меньше шансов, что она успеет подмерзнуть.
В результате работать становится проще: движения более плавные, лопату реже приходится очищать, а уборка продвигается быстрее.
Для этого лайфхака подходит не любой аэрозоль, а именно кулинарный антипригарный спрей на основе масел. В российских магазинах он может называться по-разному: "антипригарный спрей", "кулинарный спрей", "спрей для выпечки", "спрей для гриля".
Лучше всего работают составы на растительных маслах:
Если есть выбор, стоит отдавать предпочтение вариантам с более "простым" составом и без сильных ароматизаторов. Спреи, где масла мало, обычно дают слабее эффект, потому что плёнка получается тонкой и быстрее стирается на мокром снегу.
Секрет эффективности — не в количестве спрея, а в правильном нанесении и температуре поверхности.
Очистите лопату. Перед началом убедитесь, что лезвие без грязи и старого льда.
Высушите поверхность. Если на лезвии есть вода, плёнка ляжет хуже и быстрее "съедет".
Остудите лопату. Лучше, если она хранится в гараже, на балконе или в прихожей, но не рядом с батареей. Тёплая лопата ускоряет подтаивание снега и образование наледи.
Нанесите тонкий слой. Пары коротких распылений по всей площади лезвия достаточно.
Покройте обе стороны. Снег налипает и с "внутренней", и с "внешней" стороны, особенно при толкании.
Повторяйте при необходимости. Если снег мокрый и тяжёлый, обновляйте покрытие каждые 15-30 минут или когда почувствуете, что лопата снова начинает "тормозить".
Важно: распылять спрей лучше на улице или в проветриваемом помещении, чтобы аэрозоль не оседал в квартире.
Да, и это один из плюсов. Он работает:
На металлических лопатах эффект чаще заметнее, потому что металл быстрее "схватывает" влагу, а масляная плёнка уменьшает прилипание.
Кулинарный спрей — бытовой продукт, но в применении на улице есть несколько правил:
В целом такой подход хорошо дополняет уборку снега с крыши и дорожек, когда важно действовать быстрее и не тратить силы на лишние остановки.
Старайтесь убирать снег сразу после снегопада — мокрый слой быстро смерзается.
Если температура около нуля, сначала снимайте верхний слой, не нагружая лопату полностью.
Используйте лопату с широким лезвием для сдвигания и более узкую для ступеней.
Делайте короткие движения и по возможности не поднимайте снег — лучше сдвигать его в сторону.
Обновляйте спрей в середине работы, если снег снова начинает липнуть.
Если под снегом образовалась корка льда, логичнее подключить отдельные способы обработки покрытия, например безопасный способ убрать лёд с дорожек, чтобы не тратить силы на откалывание.
