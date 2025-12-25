Цветонос орхидеи превращается в ловушку: неправильная обрезка отнимает новое цветение

После того как яркие цветы орхидеи опали, кажется, что растение "закончило свой сезон". На деле это лишь пауза: у орхидей есть естественный цикл отдыха и восстановления. Если помочь цветку пережить этот период правильно, он снова даст цветонос, об этом сообщает Actualno.
Орхидея не умирает, когда завершает цветение. В это время она укрепляет корни и листья, чтобы позже выпустить новый цветонос. Зимой процесс идёт медленнее из-за короткого светового дня и прохлады в квартире.
Если орхидея была куплена в магазине, она часто растёт в сфагнуме. Мох удерживает много воды, поэтому при обычном поливе легко провоцирует загнивание корней. После цветения растение лучше пересадить в субстрат для орхидей на основе коры — он даёт корням воздух и быстрее просыхает.
Пожелтевшие листья удаляют чистыми ножницами, зелёные оставляют: они продолжают питать растение. Цветонос можно:
Срезать полностью — орхидея выпустит новый позже.
Обрезать на 2-3 узла ниже отцветших бутонов — иногда повторное цветение появляется через 8-12 недель.
Главная причина проблем — лишняя влага. В среднем орхидею в коре поливают раз в 7-10 дней, но ориентироваться лучше на состояние субстрата: он должен подсыхать между поливами. Удобрения используют в конце зимы или ранней весной, когда начинается рост: берут состав для орхидей и разводят примерно до 25% от нормы, подкармливая раз в две недели с марта по октябрь. Зимой подкормки обычно не нужны.
Сфагнум подходит там, где очень сухой воздух и есть опыт контроля влажности, но в квартире легко приводит к переувлажнению. Кора и готовые смеси для орхидей быстрее отдают воду, лучше проветриваются и чаще подходят новичкам.
Уход после цветения помогает сохранить растение здоровым и дождаться нового цветоноса. При этом важно соблюдать баланс: перелив и избыток удобрений вредят быстрее, чем их недостаток.
Пересадите из мха в кору (если орхидея была в сфагнуме).
Уберите желтеющие листья, зелёные сохраните.
Выберите вариант обрезки цветоноса: полностью или до узла.
Поливайте только после подсыхания субстрата.
Подкармливайте слабым раствором в период роста, зимой — пауза.
Из-за недостатка света и более низких температур рост замедляется, и растению нужно больше времени на восстановление.
Если внутри субстрата сухо — полейте. Если ощущается влага — подождите.
Для домашнего ухода чаще удобнее кора: она быстрее просыхает и снижает риск переувлажнения.
