Копят всю зиму — губят грядки весной: привычная яичная скорлупа оказалась опаснее, чем кажется

Использование яичной скорлупы в огороде может ухудшать рост растений — агрономы
Садоводство

Среди любителей садоводства давно укоренилось мнение, что яичная скорлупа — универсальное, безопасное и почти идеальное удобрение. Её копят месяцами, сушат, хранят в мешочках и весной щедро рассыпают по грядкам. Однако такая практика далеко не всегда приносит пользу и в ряде случаев способна навредить растениям.

Яичная скорлупа
Фото: creativecommons.org by Aline Ponce is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
Яичная скорлупа

Яичная скорлупа — не универсальное удобрение

Главная особенность яичной скорлупы — высокий уровень кальция. Именно из-за этого свойства её считают натуральной альтернативой покупным удобрениям. Но у кальция есть важный побочный эффект: он заметно влияет на кислотность почвы.

Скорлупа ощелачивает грунт. Для некоторых культур это полезно, но большинство огородных растений предпочитают нейтральную или слабокислую среду. Если регулярно вносить скорлупу без учёта состава почвы, можно столкнуться с замедлением роста, ухудшением завязывания плодов и даже гибелью посадок.

Кроме того, крупные фрагменты скорлупы разлагаются очень медленно. Это значит, что эффект от такой подкормки не быстрый и далеко не всегда контролируемый.

Опасности необработанной скорлупы

Использование скорлупы "как есть" — ещё одна распространённая ошибка. Остатки белка и плёнки на внутренней стороне скорлупы становятся идеальной средой для размножения бактерий. В тёплой и влажной почве они могут спровоцировать развитие патогенной микрофлоры.

Дополнительная проблема — насекомые-вредители. Запах органики привлекает муравьёв, мух и других нежелательных гостей, которые способны нанести вред посадкам и теплице в целом.

Как правильно подготовить скорлупу для огорода

Чтобы яичная скорлупа действительно стала полезным удобрением, её необходимо правильно обработать. Процесс несложный, но требует внимания.

  1. Тщательно промыть скорлупу под проточной водой, полностью удалив остатки белка.
  2. Обеззаразить — прокалить в духовке или обдать кипятком.
  3. Полностью высушить.
  4. Измельчить до состояния порошка с помощью блендера, кофемолки или ступки.

Именно порошкообразная форма считается наиболее безопасной и эффективной. Она быстрее вступает в реакцию с почвой и не привлекает вредителей.

Какие культуры действительно любят яичную скорлупу

Несмотря на популярность этого удобрения, подходит оно далеко не всем растениям. Опытные дачники и агрономы выделяют лишь несколько культур, которые положительно реагируют на кальциевую подкормку.

Капуста

Капуста хорошо переносит слабощелочную почву. Порошок из скорлупы добавляют в лунку при посадке рассады или рассыпают вокруг стебля. Дополнительный бонус — скорлупа создаёт физический барьер против слизней и улиток.

Картофель

В междурядьях картофеля измельчённая скорлупа помогает укреплять клубни и снижает риск некоторых заболеваний. Главное — не превышать дозировку.

Слива и другие косточковые деревья

Косточковые культуры нуждаются в кальции, но подкормку проводят не чаще одного раза в 2-3 года. Скорлупу заделывают в приствольный круг, сочетая с другими удобрениями.

Томаты

Томаты — одна из немногих овощных культур, которым кальций особенно важен. Он снижает риск вершинной гнили плодов и способствует формированию крепкой корневой системы. Однако даже для томатов скорлупу используют умеренно и только в подготовленном виде.

Почему большинству растений скорлупа противопоказана

Морковь, огурцы, перцы, клубника и многие зеленные культуры предпочитают слабокислую почву. Для них ощелачивание грунта может стать стрессом. В результате растения хуже усваивают питательные вещества, замедляют рост и дают меньший урожай.

Перед тем как вносить любое удобрение, включая натуральное, важно учитывать:

  • тип почвы на участке;
  • потребности конкретной культуры;
  • частоту и объём подкормок;
  • сочетание с другими удобрениями и садовым инвентарём.

Советы: как не навредить огороду

  1. Определите кислотность почвы на участке.
  2. Используйте скорлупу только для культур, которым она подходит.
  3. Всегда обеззараживайте и измельчайте сырьё.
  4. Не вносите скорлупу ежегодно в одно и то же место.
  5. Сочетайте её с другими удобрениями, а не используйте как единственный источник питания.

Популярные вопросы о яичной скорлупе в огороде

Можно ли использовать скорлупу в теплице?

Да, но с осторожностью и только для культур, нуждающихся в кальции.

Сколько скорлупы нужно на одну грядку?

Достаточно 1-2 столовых ложек порошка на лунку или квадратный метр.

Что лучше — скорлупа или покупные удобрения?

Для точного результата и быстрого эффекта чаще выбирают готовые удобрения, а скорлупу используют как вспомогательное средство.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
