Рождественский кактус превращает цветение в лотерею, если пересушить грунт всего один раз

Рождественский кактус нужно поливать раз в 3–4 дня в период цветения — Actualno

Рождественский кактус часто путают с "настоящими" пустынными кактусами из-за названия, и отсюда появляются ошибки в уходе. На самом деле это растение родом не из засушливых мест, а из влажных тропических лесов Бразилии, где воздух насыщен влагой, а осадки — обычное дело. Отсюда главное правило: полив рождественского кактуса зависит не от стереотипов о кактусах, а от сезона и стадии развития, об этом сообщает Actualno.

Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Шлюмбергера

Почему рождественский кактус поливают иначе

Рождественские кактусы (часто их объединяют под названием "праздничные кактусы") — это группа близких видов, куда относят также кактус ко Дню благодарения и пасхальный кактус. У них похожие требования к уходу, особенно к влажности и режиму полива.

Главная особенность этих растений в том, что они эпифиты. Это значит, что в природе они растут не в грунте, а закрепляются на деревьях или скалах. Они не "паразитируют" и не тянут соки из опоры — наоборот, получают влагу из дождя, туманов и влажного воздуха, а питательные вещества — из органики, которая разлагается рядом с корнями. Дома задача простая: максимально приблизить условия к их природной среде, но без переувлажнения.

Полив во время цветения

Период цветения — самый чувствительный этап для рождественского кактуса. Именно в это время ему нужна равномерно увлажнённая почва: стабильная влага помогает формировать бутоны и поддерживать цветение в течение всего сезона. Обычно рождественский кактус способен цвести четыре недели и дольше, если условия подходят.

Чтобы не ошибиться, проверяйте грунт каждые три-четыре дня. Поливайте, когда верхний слой почвы становится слегка сухим на ощупь, но не допускайте полного пересыхания кома. Особенно внимательно стоит следить за влажностью зимой: отопление в квартирах быстро сушит землю и снижает относительную влажность воздуха, из-за чего растение может начать терять бутоны.

Признаки того, что влаги не хватает, обычно видны сразу: бутоны могут подвянуть или осыпаться, а листья становятся матовыми и менее упругими. В такой ситуации важно не заливать растение "впрок", а вернуть умеренно регулярный полив и улучшить условия — например, повысить влажность воздуха рядом с горшком.

Полив после цветения и в конце зимы

Когда праздничный кактус завершает цветение (обычно в конце зимы у кактусов ко Дню благодарения и Рождеству, а у пасхального — ближе к весне), режим меняется. Растению нужен период более сухого покоя, чтобы восстановиться и перейти к росту.

После цветения полив сокращают: перед следующей порцией воды дают подсохнуть верхним 7-10 сантиметрам грунта. В этот период полезно ориентироваться не только на почву, но и на вес горшка — он должен ощутимо "полегчать". Практическая схема простая: в среднем достаточно поливать примерно раз в две недели.

Хотя кажется, что это слишком редко, для праздничных кактусов такие паузы естественны: в это время они лучше переносят кратковременную сухость, чем постоянную сырость. Излишняя вода в конце зимы и начале весны чаще приводит к проблемам с корнями, чем недостаток влаги.

Сравнение: рождественский кактус и пустынные кактусы

Рождественский кактус часто воспринимают как "обычный кактус", но по факту он ближе к тропическим растениям.

Среда обитания. Пустынные кактусы растут в сухом климате, рождественский — во влажных лесах. Влага. Пустынные виды любят редкий полив и длительную засуху, а праздничные кактусы лучше чувствуют себя при умеренной стабильной влажности, особенно в цветение. Корни и субстрат. Пустынным важна максимально рыхлая "сухая" почва, эпифитам — воздухопроницаемость и отсутствие застоя воды. Реакция на ошибки. У пустынных кактусов переувлажнение губительно, у рождественского оно тоже опасно, но пересушка во время цветения может сорвать бутоны.

Советы по поливу рождественского кактуса шаг за шагом