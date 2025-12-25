Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
У китайских сыров "свой" вкусовой профиль — Сумароков
Брюссель запретил велосипеды в пешеходной зоне с 2026 года — член совета Маес
Душ, плитка и тёплый пол повышают стоимость недвижимости — thespruce
Одежду, которая прилегает к телу, рекомендуют стирать чаще — Real Simple
Группа "Каста" окончательно лишилась бизнеса в России
Свет из окна помогает держать диабет под контролем — Cell Metabolism
Зимний отпуск в Уругвае выбирают семьи с детьми — Business Insider
Загадочные ямы на горе Монте-Сьерпе в Перу оказались системой учёта товаров
Правильная ходьба снижает нагрузку на суставы и позвоночник — подиатры

Многие выбрасывают это удобрение, не зная, что оно может работать лучше покупных смесей

Древесная зола повредила корни растений на лёгких грунтах — Mein schöner Garten
Садоводство

Древесная зола часто воспринимается как бесплатное и экологичное удобрение для сада. Она действительно содержит минералы, которые дерево накапливало годами. Однако вместе с пользой зола несет и реальные риски для почвы и растений. Об этом сообщает Mein schöner Garten.

Зола
Фото: Own work by LllKSTlll, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зола

Почему зола вообще попадает в сад 

У многих дачников есть камин, печь или мангал, поэтому идея использовать остатки сгорания древесины выглядит логичной. Зола — это концентрат минеральных веществ, которые не сгорели вместе с органикой. Именно поэтому она кажется ценным ресурсом для сада, газона и декоративных посадок.

При сжигании древесины углерод и водород переходят в углекислый газ и водяной пар. Азот, сера и кислород также в основном улетучиваются. В остатке остаются минералы, но их свойства сильно отличаются от привычных удобрений.

Что входит в состав древесной золы

Основу золы составляет кальций в форме негашеной извести. Его доля может достигать почти половины общего объема. Также в составе присутствуют магний и калий в виде оксидов, фосфорные соединения и набор микроэлементов — железо, марганец, бор, натрий.

Одновременно с этим зола нередко содержит тяжелые металлы. Их концентрация напрямую зависит от места произрастания дерева и экологической обстановки, так же как и при использовании других органических добавок, которые часто отправляют в компост.

Подходит ли древесная зола как удобрение

Главная проблема золы — крайне высокий pH. В зависимости от состава он колеблется в пределах 11-13, что соответствует сильно щелочной среде. По сути, внесение золы работает как агрессивное известкование почвы.

На суглинистых и глинистых почвах эффект может быть частично сглажен, но на легких песчаных грунтах это часто приводит к повреждению корней и нарушению почвенной микрофлоры. Подобные перекосы в реакции почвы нередко проявляются так же заметно, как и при неправильном мульчировании.

Еще один риск — непредсказуемость состава. Без лабораторного анализа невозможно точно знать ни пропорции питательных элементов, ни уровень загрязнения тяжелыми металлами. Это делает точную и безопасную подкормку практически невозможной.

Где зола точно не нужна

Особого внимания заслуживает зола от угля и брикетов для гриля. Происхождение такого топлива часто неизвестно, а в составе золы могут оставаться жировые остатки. При сгорании жира образуются вредные соединения, которым не место ни в саду, ни в компосте. Такую золу корректнее утилизировать с бытовыми отходами.

Основные правила использования древесной золы

Если решение использовать золу все же принято, важно строго соблюдать базовые принципы. Это снижает риски, но не устраняет их полностью.

Использовать можно только золу от чистой, необработанной древесины. Старые краски, лаки и пропитки при сгорании превращаются в токсичные соединения. Важно также понимать, где росло дерево: близость трасс и промышленных зон повышает вероятность загрязнения.

Золу допустимо применять исключительно под декоративные растения. Это снижает риск попадания тяжелых металлов в пищевую цепочку. Некоторые культуры, например рододендроны, вообще не переносят известковые добавки, тогда как газон реагирует на них спокойнее.

Вносить золу стоит только в глинистые или суглинистые почвы и в минимальных дозах — не более 100 мл на квадратный метр в год.

Зола и компост: тонкий момент

Частая практика — добавлять золу в компост. Такой подход допустим лишь в малых количествах и слоями, перемежая органические отходы. Компост с золой рекомендуется использовать только в декоративном саду, но не на грядках с овощами и зеленью.

Когда имеет смысл анализ

Если зола образуется в больших объемах и используется однотипная древесина, разумно провести лабораторный анализ. Проверка на основные тяжелые металлы позволяет понять, можно ли применять золу более широко. Для анализа достаточно небольшой пробы, а результат дает ясность и снижает риски для почвы и растений.

Сравнение: древесная зола и готовые известковые удобрения

Древесная зола действует быстро и агрессивно, резко повышая pH почвы. Готовые известковые удобрения работают мягче и имеют стабильный состав. Кроме того, промышленная продукция проходит контроль на содержание вредных примесей.

Зола кажется бесплатной альтернативой, но ее непредсказуемость часто перевешивает экономию. Для регулярного ухода за садом безопаснее использовать специализированные средства.

Плюсы и минусы применения древесной золы

Использование золы имеет как сильные, так и слабые стороны. Их важно учитывать до внесения в почву.

Плюсы:

  • содержит кальций, калий и микроэлементы;
  • может временно снижать кислотность почвы;
  • подходит для утилизации золы от чистых дров.

Минусы:

  • высокий риск щелочного ожога растений;
  • возможное загрязнение тяжелыми металлами;
  • невозможность точного дозирования;
  • не подходит для большинства овощных культур.

Советы шаг за шагом: как действовать безопаснее

  1. Убедитесь, что зола получена только из необработанной древесины.

  2. Проверьте тип почвы — подходят только глинистые и суглинистые.

  3. Используйте минимальные дозы и не чаще одного раза в год.

  4. Вносите золу только под декоративные растения или газон.

  5. При больших объемах рассмотрите лабораторный анализ.

Популярные вопросы о древесной золе в саду

Можно ли удобрять золью овощи?
Не рекомендуется из-за риска накопления тяжелых металлов в урожае.

Сколько золы можно вносить за сезон?
Не более 100 мл на квадратный метр в год при подходящем типе почвы.

Что лучше для раскисления почвы — зола или известь?
Готовые известковые удобрения безопаснее и предсказуемее по составу.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Парные силовые упражнения развивают прикладную силу
Новости спорта
Парные силовые упражнения развивают прикладную силу
Лариса Долина проигнорировала журналистов после концерта
Шоу-бизнес
Лариса Долина проигнорировала журналистов после концерта
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Еда и рецепты
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Популярное
Зрители освистывают, но она выходит на сцену: коллега назвала Ларису Долину посмешищем

Выступление Ларисы Долиной вызвало неоднозначную реакцию публики и стало поводом для резких заявлений Вики Цыгановой, вновь подняв вопрос о связи артиста и аудитории.

Вика Цыганова заявила, что Долина оторвана от реальности
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Готовьте 30-го — отдыхайте 31-го: шесть блюд, которые превращают подготовку в удовольствие
Китай снова всех опередил: в высоких технологиях появился результат, которого ждали годами
Дипломатическая игра вокруг 20 пунктов плана США и Украины подходит к закономерному финалу
Около 200 человек погибли на озере Ланье в США за 20 лет — The Guardian Вероника Эйнуллаева Дела против политиков используют в инфовойне без единой методики Юрий Бочаров Стали известны 20 пунктов плана по Украине, которые не смогут изменить ход конфликта Любовь Степушова
Обратная сторона Луны преподнесла сюрприз: под поверхностью скрывался горячий гигант из прошлого
Радость сменилась ужасом за секунды: на концерте Прохора Шаляпина случилось непоправимое
Канцлер Германии получил болезненный удар на саммите Евросоюза
Канцлер Германии получил болезненный удар на саммите Евросоюза
Последние материалы
Одежду, которая прилегает к телу, рекомендуют стирать чаще — Real Simple
Упрощённые бёрпи задействуют все группы мышц после 50 лет
Bloomberg назвал рубль самой крепкой валютой 2025 года
Банан заменяет сахар и масло в овсяном печенье
Группа "Каста" окончательно лишилась бизнеса в России
Закон о статусе национальной птицы США подписали только спустя 242 года
Свет из окна помогает держать диабет под контролем — Cell Metabolism
Путешествие помогает переосмыслить карьеру и найти новую работу — Business Insider
Микроиглы повышают плотность кожи при регулярном уходе
Планетарные влияния усилили чувство давления и усталости
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.