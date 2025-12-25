Многие выбрасывают это удобрение, не зная, что оно может работать лучше покупных смесей

Древесная зола повредила корни растений на лёгких грунтах — Mein schöner Garten

Древесная зола часто воспринимается как бесплатное и экологичное удобрение для сада. Она действительно содержит минералы, которые дерево накапливало годами. Однако вместе с пользой зола несет и реальные риски для почвы и растений. Об этом сообщает Mein schöner Garten.

Фото: Own work by LllKSTlll, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зола

Почему зола вообще попадает в сад

У многих дачников есть камин, печь или мангал, поэтому идея использовать остатки сгорания древесины выглядит логичной. Зола — это концентрат минеральных веществ, которые не сгорели вместе с органикой. Именно поэтому она кажется ценным ресурсом для сада, газона и декоративных посадок.

При сжигании древесины углерод и водород переходят в углекислый газ и водяной пар. Азот, сера и кислород также в основном улетучиваются. В остатке остаются минералы, но их свойства сильно отличаются от привычных удобрений.

Что входит в состав древесной золы

Основу золы составляет кальций в форме негашеной извести. Его доля может достигать почти половины общего объема. Также в составе присутствуют магний и калий в виде оксидов, фосфорные соединения и набор микроэлементов — железо, марганец, бор, натрий.

Одновременно с этим зола нередко содержит тяжелые металлы. Их концентрация напрямую зависит от места произрастания дерева и экологической обстановки, так же как и при использовании других органических добавок, которые часто отправляют в компост.

Подходит ли древесная зола как удобрение

Главная проблема золы — крайне высокий pH. В зависимости от состава он колеблется в пределах 11-13, что соответствует сильно щелочной среде. По сути, внесение золы работает как агрессивное известкование почвы.

На суглинистых и глинистых почвах эффект может быть частично сглажен, но на легких песчаных грунтах это часто приводит к повреждению корней и нарушению почвенной микрофлоры. Подобные перекосы в реакции почвы нередко проявляются так же заметно, как и при неправильном мульчировании.

Еще один риск — непредсказуемость состава. Без лабораторного анализа невозможно точно знать ни пропорции питательных элементов, ни уровень загрязнения тяжелыми металлами. Это делает точную и безопасную подкормку практически невозможной.

Где зола точно не нужна

Особого внимания заслуживает зола от угля и брикетов для гриля. Происхождение такого топлива часто неизвестно, а в составе золы могут оставаться жировые остатки. При сгорании жира образуются вредные соединения, которым не место ни в саду, ни в компосте. Такую золу корректнее утилизировать с бытовыми отходами.

Основные правила использования древесной золы

Если решение использовать золу все же принято, важно строго соблюдать базовые принципы. Это снижает риски, но не устраняет их полностью.

Использовать можно только золу от чистой, необработанной древесины. Старые краски, лаки и пропитки при сгорании превращаются в токсичные соединения. Важно также понимать, где росло дерево: близость трасс и промышленных зон повышает вероятность загрязнения.

Золу допустимо применять исключительно под декоративные растения. Это снижает риск попадания тяжелых металлов в пищевую цепочку. Некоторые культуры, например рододендроны, вообще не переносят известковые добавки, тогда как газон реагирует на них спокойнее.

Вносить золу стоит только в глинистые или суглинистые почвы и в минимальных дозах — не более 100 мл на квадратный метр в год.

Зола и компост: тонкий момент

Частая практика — добавлять золу в компост. Такой подход допустим лишь в малых количествах и слоями, перемежая органические отходы. Компост с золой рекомендуется использовать только в декоративном саду, но не на грядках с овощами и зеленью.

Когда имеет смысл анализ

Если зола образуется в больших объемах и используется однотипная древесина, разумно провести лабораторный анализ. Проверка на основные тяжелые металлы позволяет понять, можно ли применять золу более широко. Для анализа достаточно небольшой пробы, а результат дает ясность и снижает риски для почвы и растений.

Сравнение: древесная зола и готовые известковые удобрения

Древесная зола действует быстро и агрессивно, резко повышая pH почвы. Готовые известковые удобрения работают мягче и имеют стабильный состав. Кроме того, промышленная продукция проходит контроль на содержание вредных примесей.

Зола кажется бесплатной альтернативой, но ее непредсказуемость часто перевешивает экономию. Для регулярного ухода за садом безопаснее использовать специализированные средства.

Плюсы и минусы применения древесной золы

Использование золы имеет как сильные, так и слабые стороны. Их важно учитывать до внесения в почву.

Плюсы:

содержит кальций, калий и микроэлементы;

может временно снижать кислотность почвы;

подходит для утилизации золы от чистых дров.

Минусы:

высокий риск щелочного ожога растений;

возможное загрязнение тяжелыми металлами;

невозможность точного дозирования;

не подходит для большинства овощных культур.

Советы шаг за шагом: как действовать безопаснее

Убедитесь, что зола получена только из необработанной древесины. Проверьте тип почвы — подходят только глинистые и суглинистые. Используйте минимальные дозы и не чаще одного раза в год. Вносите золу только под декоративные растения или газон. При больших объемах рассмотрите лабораторный анализ.

Популярные вопросы о древесной золе в саду

Можно ли удобрять золью овощи?

Не рекомендуется из-за риска накопления тяжелых металлов в урожае.

Сколько золы можно вносить за сезон?

Не более 100 мл на квадратный метр в год при подходящем типе почвы.

Что лучше для раскисления почвы — зола или известь?

Готовые известковые удобрения безопаснее и предсказуемее по составу.