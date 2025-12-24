Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Розы уходят в зиму незаметно, но расплата приходит весной — одна ошибка решает судьбу куста

Окучивание и укрытие роз на зиму снижают риск вымерзания — Southern Living
Садоводство

Летом розы щедро радуют цветами и ароматами, но с приходом холодов именно от садовода зависит, переживут ли они зиму без потерь. Мороз, ветер и резкие перепады температур способны повредить корни и побеги даже выносливых сортов. Грамотная подготовка помогает растениям спокойно уйти в покой и весной снова активно расти и цвести, об этом сообщает Southern Living.

Роза в заморозки
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Роза в заморозки

Когда начинать подготовку роз к зиме

В вопросе зимней защиты спешка может навредить не меньше, чем опоздание. Розам важно дать возможность естественно перейти в состояние покоя по мере снижения температуры. Обычно этот процесс начинается в октябре, когда прекращают обрезку цветов и позволяют формироваться плодам — шиповникам.

Опавшие листья с признаками чёрной пятнистости, ржавчины или мучнистой росы необходимо собрать и убрать. Грибковые заболевания способны сохраняться зимой и весной поражать растение снова. Раннюю обрезку проводить не стоит: при тёплой погоде она стимулирует рост молодых побегов, которые не выдержат морозов.

Основные работы по утеплению — окучивание, мульчирование и установка укрытий — проводят после нескольких дней устойчивых отрицательных температур. В большинстве регионов это конец ноября или начало декабря, когда зимовка роз входит в решающую фазу.

Какие розы хуже переносят холод

В регионах с суровой зимой особенно важно учитывать сортовые особенности. Старые садовые, кустовые и ландшафтные розы считаются более зимостойкими. Они способны выдерживать значительные морозы даже при минимальной защите.

Более уязвимыми остаются чайно-гибридные, английские, флорибунда, грандифлора, миниатюрные и многие плетистые розы. Такие растения нуждаются в обязательной зимней защите. Отдельного внимания требуют розы в контейнерах: без утепления корневая система может полностью промёрзнуть.

Основные способы зимней защиты роз

Окучивание почвой

Земляной холмик считается одним из самых надёжных и универсальных способов защиты. Почву насыпают вокруг основания куста, закрывая корни и место прививки. Обычно формируют холм высотой 15-20 см и диаметром около 30 см. Используют садовую землю или покупной грунт без удобрений, чтобы не стимулировать рост.

Конусы и защитные домики

Розовые конусы и укрытия из пенополистирола или металлокаркаса подходят для компактных кустов и чайно-гибридных сортов. Перед установкой удаляют сухие и больные побеги, очищают приствольный круг и слегка мульчируют почву. После установки конус засыпают землёй или мульчей и фиксируют грузом. Важно обеспечить вентиляционные отверстия, чтобы избежать выпревания — особенно там, где применяется плотное укрытие роз.

Альтернативные утепляющие материалы

В регионах с мягкой зимой иногда используют солому или сухие листья. Однако такой вариант привлекает грызунов, которые могут повредить кору и побеги. В тёплом климате допустимо ограничиться мешковиной и шпагатом, защищая розы от ветра без плотного утепления.

Советы по подготовке роз к зиме шаг за шагом

  1. С октября прекратите обрезку и дайте растению войти в период покоя.

  2. В середине ноября удалите сухие и больные побеги, при необходимости уменьшите размер куста.

  3. Уберите опавшие листья и старую мульчу вокруг основания.

  4. Окучьте куст землёй слоем 15-20 см, у плетистых роз дополнительно прикройте побеги.

  5. При использовании укрытий установите их до засыпки почвы и надёжно закрепите.

Плюсы и минусы разных способов зимовки роз

Выбор метода зависит от климата, сорта и условий участка. Окучивание почвой обеспечивает стабильную теплоизоляцию и подходит для большинства роз. Конусы и домики удобны в использовании и защищают от ветра, но требуют контроля вентиляции.

К минусам относят риск выпревания при неправильном укрытии и возможность повреждения грызунами при использовании органической мульчи. Контейнерные розы требуют дополнительных усилий, включая заглубление горшка в грунт.

Популярные вопросы о зимней защите роз

Как выбрать способ укрытия для своего региона?

Ориентируйтесь на минимальные зимние температуры и устойчивость сорта. В холодных зонах лучше сочетать окучивание и укрытия.

Нужно ли укрывать старые кустовые розы?

Чаще всего нет, но при сильных ветрах дополнительная защита пойдёт на пользу.

Когда снимать укрытие весной?

Обычно в середине марта, после окончания сильных морозов, но до начала активного роста.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
