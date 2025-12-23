Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Регулярная уборка и контроль влажности помогают убрать запах в шкафу — thevoicemag
Антарктическая донная вода у мыса Дарнли может ослабнуть из-за таяния льда — Earth
Возрастные авто с высокой надежностью почти не теряют цену
Потребление пива в Словакии упало вдвое за 30 лет
Наклон головы формирует асимметричную нагрузку на позвоночник — врач Смирнов
Жирные волосы после мытья появляются из-за активной работы сальных желёз — Ladylike
Аренда жилья в Таиланде для россиян сопровождается мошенничеством с залогами
BYD внедрил платформу совместного использования зарядок
Сербия продлила соглашение о поставках газа с Россией до конца марта 2026 года

Новогодняя ёлка под подозрением: страх перед клещами оказался ловушкой для нервов

Живые новогодние ели не являются источником иксодовых клещей — эксперт Шляпина
Садоводство

С наступлением зимних праздников в социальных сетях вновь оживают тревожные слухи: якобы вместе с живой новогодней елью в квартиру можно занести клещей, которые просыпаются от тепла и становятся угрозой для здоровья. Поводом для беспокойства называют резкий перепад температур и "оживших" паразитов. Однако специалисты считают такие опасения необоснованными.

Покупка елки
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Покупка елки

Откуда берётся страх перед "ёлочными" клещами

Информация о клещах, скрывающихся в хвойных ветвях, регулярно появляется в мессенджерах и пабликах в конце года. Обычно она не подкрепляется ссылками на экспертов и подаётся в эмоциональной форме. В результате у горожан возникает ощущение скрытой опасности, связанной с привычным атрибутом праздника.

Распространение подобных сообщений объясняется общим ростом внимания к клещевым инфекциям. Весной и летом тема действительно актуальна, но переносить эти страхи на зимний период некорректно. Биология иксодовых клещей не совпадает с логикой подобных предупреждений.

Где на самом деле зимуют иксодовые клещи

Агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Маргарита Шляпина пояснила, что иксодовые клещи, являющиеся переносчиками опасных заболеваний, не обитают на елях. Эти насекомые ещё в конце октября или начале ноября впадают в состояние анабиоза и прекращают активность.

Для зимовки клещи выбирают лесную подстилку, прячась под опавшими листьями и в верхних слоях почвы. Хвойная подстилка для них не подходит, так как не создаёт необходимых условий для сохранения влаги и температуры. Ветви деревьев, особенно хвойных, не используются ими в качестве укрытия.

Почему новогодние ели безопасны

Эксперт также отметила, что теоретически клещи могут скрываться в старой и рыхлой коре. Но такие деревья не используются в качестве новогодних: для праздников заготавливают молодые ели с плотной и здоровой корой. Это исключает возможность присутствия паразитов.

Кроме того, значительная часть новогодних деревьев выращивается в специализированных питомниках. Там действует строгая система фитосанитарного контроля, направленная на защиту растений от вредителей и болезней. Так что живая ель в доме — это элемент уюта, а не источник скрытой угрозы, об этом сообщает tmn.aif.ru.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Челлендж из 10 отжиманий наращивает мышцы без оборудования, обещает Men's Health
Новости спорта
Челлендж из 10 отжиманий наращивает мышцы без оборудования, обещает Men's Health
Растения-компаньоны увеличивают урожай малины вдвое
Садоводство, цветоводство
Растения-компаньоны увеличивают урожай малины вдвое
Приседания, отжимания и планка составляют базу домашних тренировок
Новости спорта
Приседания, отжимания и планка составляют базу домашних тренировок
Популярное
Игра в санкции: Запад просчитался, работая на усиление своего главного конкурента - Китай

Падение цен на российские нефть и газ усиливают главного стратегического противника США — Китай. 

Китай укрепляет лидерство в мире на падении цен на российские нефть и газ
Пищевая сода помогает прочистить слив без химии — The Spruce
Трубы забиваются годами, а решается всё за вечер — способ, который держат на кухне
Эти соседи по грядке творят с малиной чудеса: кусты становятся крепче, а ягоды — крупнее в два раза
Санкции против России: Испания недополучила миллиарды евро от экспорта
Александру Бородянскому вручили приз на фестивале "Арткино" Анжела Якубовская В Дманиси выявили сосуществование двух видов гоминид — PLOS One Александр Рощин В Чичен-Ице начнут неинвазивное исследование пирамиды — институт антропологии Мексики Игорь Буккер
Кризис в промышленности: 26,5% предприятий Германии не верят в позитивные изменения до 2026 года
Тело включается без зала: 5 домашних упражнений запускают мышцы с первого подхода
Вечнозелёный ковёр, который не вытаптывается и цветёт десятилетиями: секрет идеального сада
Вечнозелёный ковёр, который не вытаптывается и цветёт десятилетиями: секрет идеального сада
Последние материалы
Потребление пива в Словакии упало вдвое за 30 лет
Наклон головы формирует асимметричную нагрузку на позвоночник — врач Смирнов
Жирные волосы после мытья появляются из-за активной работы сальных желёз — Ladylike
Аренда жилья в Таиланде для россиян сопровождается мошенничеством с залогами
Яблоки выводят токсины и тяжёлые металлы из организма — садовод Кобец
BYD внедрил платформу совместного использования зарядок
Сербия продлила соглашение о поставках газа с Россией до конца марта 2026 года
Картофельный хлеб хранится дольше без потери текстуры — Serious Eats
Аврора Киба призналась, что не умеет копить деньги
Псковская область вошла в число бюджетных направлений на Новый год — аналитики
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.