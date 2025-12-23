Новогодняя ёлка под подозрением: страх перед клещами оказался ловушкой для нервов

Живые новогодние ели не являются источником иксодовых клещей — эксперт Шляпина

С наступлением зимних праздников в социальных сетях вновь оживают тревожные слухи: якобы вместе с живой новогодней елью в квартиру можно занести клещей, которые просыпаются от тепла и становятся угрозой для здоровья. Поводом для беспокойства называют резкий перепад температур и "оживших" паразитов. Однако специалисты считают такие опасения необоснованными.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Покупка елки

Откуда берётся страх перед "ёлочными" клещами

Информация о клещах, скрывающихся в хвойных ветвях, регулярно появляется в мессенджерах и пабликах в конце года. Обычно она не подкрепляется ссылками на экспертов и подаётся в эмоциональной форме. В результате у горожан возникает ощущение скрытой опасности, связанной с привычным атрибутом праздника.

Распространение подобных сообщений объясняется общим ростом внимания к клещевым инфекциям. Весной и летом тема действительно актуальна, но переносить эти страхи на зимний период некорректно. Биология иксодовых клещей не совпадает с логикой подобных предупреждений.

Где на самом деле зимуют иксодовые клещи

Агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Маргарита Шляпина пояснила, что иксодовые клещи, являющиеся переносчиками опасных заболеваний, не обитают на елях. Эти насекомые ещё в конце октября или начале ноября впадают в состояние анабиоза и прекращают активность.

Для зимовки клещи выбирают лесную подстилку, прячась под опавшими листьями и в верхних слоях почвы. Хвойная подстилка для них не подходит, так как не создаёт необходимых условий для сохранения влаги и температуры. Ветви деревьев, особенно хвойных, не используются ими в качестве укрытия.

Почему новогодние ели безопасны

Эксперт также отметила, что теоретически клещи могут скрываться в старой и рыхлой коре. Но такие деревья не используются в качестве новогодних: для праздников заготавливают молодые ели с плотной и здоровой корой. Это исключает возможность присутствия паразитов.

Кроме того, значительная часть новогодних деревьев выращивается в специализированных питомниках. Там действует строгая система фитосанитарного контроля, направленная на защиту растений от вредителей и болезней. Так что живая ель в доме — это элемент уюта, а не источник скрытой угрозы, об этом сообщает tmn.aif.ru.