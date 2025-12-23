С наступлением зимних праздников в социальных сетях вновь оживают тревожные слухи: якобы вместе с живой новогодней елью в квартиру можно занести клещей, которые просыпаются от тепла и становятся угрозой для здоровья. Поводом для беспокойства называют резкий перепад температур и "оживших" паразитов. Однако специалисты считают такие опасения необоснованными.
Информация о клещах, скрывающихся в хвойных ветвях, регулярно появляется в мессенджерах и пабликах в конце года. Обычно она не подкрепляется ссылками на экспертов и подаётся в эмоциональной форме. В результате у горожан возникает ощущение скрытой опасности, связанной с привычным атрибутом праздника.
Распространение подобных сообщений объясняется общим ростом внимания к клещевым инфекциям. Весной и летом тема действительно актуальна, но переносить эти страхи на зимний период некорректно. Биология иксодовых клещей не совпадает с логикой подобных предупреждений.
Агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Маргарита Шляпина пояснила, что иксодовые клещи, являющиеся переносчиками опасных заболеваний, не обитают на елях. Эти насекомые ещё в конце октября или начале ноября впадают в состояние анабиоза и прекращают активность.
Для зимовки клещи выбирают лесную подстилку, прячась под опавшими листьями и в верхних слоях почвы. Хвойная подстилка для них не подходит, так как не создаёт необходимых условий для сохранения влаги и температуры. Ветви деревьев, особенно хвойных, не используются ими в качестве укрытия.
Эксперт также отметила, что теоретически клещи могут скрываться в старой и рыхлой коре. Но такие деревья не используются в качестве новогодних: для праздников заготавливают молодые ели с плотной и здоровой корой. Это исключает возможность присутствия паразитов.
Кроме того, значительная часть новогодних деревьев выращивается в специализированных питомниках. Там действует строгая система фитосанитарного контроля, направленная на защиту растений от вредителей и болезней. Так что живая ель в доме — это элемент уюта, а не источник скрытой угрозы, об этом сообщает tmn.aif.ru.
Падение цен на российские нефть и газ усиливают главного стратегического противника США — Китай.