Отрезали ломтик — и выбросили остальное зря: корень для чая способен храниться месяцами

Имбирь редко используют целиком — чаще всего от корня отрезают пару ломтиков для чая, супа или соуса. Остаток быстро подсыхает, теряет сочность и аромат, и именно здесь многие совершают ошибку, отправляя продукт в мусор. Между тем корневище можно сохранить свежим неделями и даже месяцами, если выбрать правильный способ хранения, сообщает Mein Schoener Garten.
Корень имбиря богат эфирными маслами и влагой. После среза он начинает активно испарять воду, из-за чего становится жёстким и волокнистым. Основные враги продукта — свет, тепло и сухой воздух. Поэтому ключевая задача — минимизировать контакт с ними и обеспечить стабильные условия хранения, аналогичные тем, что применяют при зимнем хранении овощей.
Свежий имбирь легко определить при покупке: кожура гладкая, упругая, без морщин, сам корень тяжёлый для своего размера. Если корневище мягкое или сморщенное, его аромат уже ослаблен, и длительное хранение не даст результата.
Нецелый корень лучше всего чувствует себя в прохладе и темноте. Подойдёт овощное отделение холодильника или сухая кладовая. Срез рекомендуется обернуть влажным бумажным полотенцем, затем плотно упаковать в герметичный пакет или контейнер. В таком виде имбирь сохраняет свежесть не менее трёх недель.
Иногда при хранении появляются небольшие ростки — это естественный процесс, аналогичный тому, как ведут себя другие корнеплоды при длительном хранении. Побеги можно срезать, а корень использовать дальше без ограничений.
Если имбирь нужен "впрок", заморозка — самый практичный сценарий. Корень очищают, нарезают или натирают и раскладывают по герметичным пакетам или формам для льда. В морозильной камере он хранится до трёх месяцев без заметной потери вкуса — по тому же принципу, что и долговременное хранение кабачков.
Удобный лайфхак — замораживать имбирь порционно. Такие кубики легко добавлять в блюда, а при заливке кипятком они быстро превращаются в основу для имбирного чая, который традиционно используют при простуде, тошноте и проблемах с пищеварением.
Для тех, кто предпочитает делать долгосрочные запасы, подойдёт сушка. Высушенный имбирь, хранящийся в герметичной таре без доступа света, сохраняет вкус до двух лет. Также популярны засахаренный и маринованный варианты — они менее острые, но удобны для кулинарии и выпечки.
Хранение в холодильнике подходит для повседневного использования и не требует подготовки. Заморозка удобна при больших объёмах и экономит время при готовке. Сушка выигрывает по срокам, но меняет текстуру и интенсивность вкуса. Выбор зависит от того, как часто и в каких блюдах используется продукт — от чая и супов до соусов и выпечки.
Каждый способ имеет свои особенности.
Покупайте только плотные, свежие корни без морщин.
Не храните имбирь на свету и при комнатной температуре.
Для холодильника используйте влажную бумагу и герметичную упаковку.
Для заморозки заранее нарезайте корень на порции.
Проверяйте запасы раз в несколько недель.
Как выбрать имбирь для хранения?
Ищите корень с гладкой кожурой, без плесени и мягких участков.
Сколько хранится имбирь в холодильнике?
В среднем до трёх недель при правильной упаковке.
Что лучше — заморозка или сушка?
Для кулинарии и напитков удобнее заморозка, для долгого хранения — сушка.
