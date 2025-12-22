Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В России для поездок без связи используют Яндекс Карты, 2ГИС и Organic Maps
Односторонние упражнения выявляют мышечную асимметрию — физиотерапевты
Турист на Филиппинах поднял со дна синекольчатого осьминога и чуть не умер
В Индии обнаружен каменный лабиринт-ориентир для торговцев Римской империи
Катя Гордон назвала враньём обвинения Елены Товстик
С 2026 года абоненты столкнутся с увеличением стоимости услуг связи
Скидки до 40% на авто после лизинга не гарантируют качество — Ян Хайцеэр
Чувствительность к сладкому можно улучшить за три дня — Chemical Senses
Популярная дорама Netflix привлекла тысячи иностранных туристов в Южную Корею

Три недели — и можно срезать: простой способ получить свежую зелень на подоконнике

Посев руколы для подоконника проводят в первой половине января
Садоводство

Зимой особенно остро ощущается нехватка свежей зелени, но решить эту проблему можно прямо у себя дома. Рукола отлично подходит для выращивания на подоконнике: она быстро растёт и не требует сложного ухода. Уже через несколько недель после посева можно срезать первые листья. Об этом рассказывает Antonovsad.

Руккола
Фото: Own work by T.Voekler, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Руккола

Почему рукола подходит для зимнего подоконника

Рукола ценится за короткий вегетационный период и неприхотливость. В отличие от многих культур, она спокойно развивается в ограниченном объёме почвы и хорошо переносит домашние условия. При правильной досветке и умеренном поливе растение формирует сочную розетку даже в самый короткий световой день — по тому же принципу, что и другая зелень на подоконнике.

Ещё одно преимущество — быстрый результат. От посева до первой срезки проходит около трёх–четырёх недель, что делает культуру удобной для начинающих.

Выбор семян и подготовка к посеву

Для домашнего выращивания лучше выбирать скороспелые и компактные сорта, которые не склонны к сильному вытягиванию. Перед посевом семена стоит перебрать и проверить срок годности. Замачивание в тёплой воде на 12–24 часа помогает ускорить прорастание и получить более дружные всходы.

Покупать семена рекомендуется в специализированных магазинах или проверенных интернет-площадках. Использовать семена из магазинной зелени не стоит: такие растения часто являются гибридами и плохо всходят.

Посев руколы в январе

Оптимальное время для посева — первая или вторая декада января. Для посадки подойдёт широкая и неглубокая ёмкость с дренажными отверстиями. Почва должна быть лёгкой, воздухопроницаемой и умеренно питательной. Можно использовать готовый грунт для рассады овощей или составить смесь самостоятельно.

Семена распределяют по увлажнённой поверхности и заглубляют не более чем на 0,5–1 см. Между будущими растениями оставляют расстояние 3–4 см. После посева контейнер накрывают прозрачной крышкой или плёнкой, создавая эффект мини-теплицы.

При температуре около +18…+20 °C первые всходы появляются через 3–5 дней.

Уход за руколой после всходов

Сразу после появления ростков укрытие снимают. Дальнейший уход строится на трёх основных факторах: освещении, температуре и поливе. Зимой без дополнительного света не обойтись — при его недостатке листья теряют вкус и вытягиваются, как и у других растений при дефиците зимнего освещения.

Полив проводят регулярно, но без переувлажнения. Вода должна поступать под корень или в поддон, чтобы не намочить листья. Оптимальная температура для роста — +16…+20 °C, без резких перепадов и сквозняков.

Подкормки и сбор урожая

Рукола имеет короткий цикл развития, поэтому при использовании питательного грунта дополнительное удобрение чаще всего не требуется. Если рост замедляется и листья светлеют, через две недели после появления всходов допустима слабая подкормка комплексным минеральным удобрением с преобладанием азота.

Срезку начинают, когда листья достигают высоты 8–10 см. Можно убирать только внешние листья, сохраняя точку роста, или срезать всю розетку целиком. Лучше всего употреблять зелень сразу после сбора.

Сравнение: рукола на подоконнике и покупная зелень

Домашняя рукола выигрывает по свежести и аромату, так как используется сразу после срезки. Магазинная зелень доступнее по времени, но зимой часто уступает по вкусу и качеству. Выращивание на подоконнике требует минимальных затрат, но даёт полный контроль над условиями и результатом.

Плюсы и минусы домашнего выращивания

Выращивание руколы в квартире имеет свои особенности, которые важно учитывать заранее.

Преимущества:

  • свежая зелень круглый год;

  • быстрый урожай;

  • минимальные требования к уходу;

  • экономия на покупке салатов зимой.

Недостатки:

  • необходимость досветки;

  • ограниченный объём урожая;

  • зависимость вкуса от условий выращивания.

Советы шаг за шагом для стабильного урожая

Используйте фитолампу для продления светового дня до 12–14 часов.
Поливайте умеренно, не допуская застоя воды.
Не загущайте посадки.
Подсевайте новые семена каждые 2–3 недели для «зелёного конвейера».
Срезайте листья вовремя, не давая им перерастать.

Популярные вопросы о выращивании руколы зимой

Можно ли срезать руколу несколько раз?
Да, при поочерёдной срезке внешних листьев растение продолжает расти, хотя со временем листья могут мельчать.

Почему рукола горчит?
Причиной чаще всего становятся высокая температура, недостаток влаги или переросшие листья.

Обязательно ли подкармливать растения?
Нет, при хорошем грунте подкормка не требуется, но возможна при замедленном росте.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Блокировка активов стала базой исков крупнейших российских компаний к Euroclear
Экономика и бизнес
Блокировка активов стала базой исков крупнейших российских компаний к Euroclear
Растения-компаньоны увеличивают урожай малины вдвое
Садоводство, цветоводство
Растения-компаньоны увеличивают урожай малины вдвое
Популярное
Трубы забиваются годами, а решается всё за вечер — способ, который держат на кухне

Пищевая сода помогает справляться с засорами без агрессивной химии. Рассказываем, как безопасно очистить слив и поддерживать его в рабочем состоянии.

Пищевая сода помогает прочистить слив без химии — The Spruce
Убийство генерала Сарварова указывает на провал в работе российских спецслужб
Убийство генерала Сарварова: ответный симметричный удар по бандеровцам необходим
Тело включается без зала: 5 домашних упражнений запускают мышцы с первого подхода
Эти соседи по грядке творят с малиной чудеса: кусты становятся крепче, а ягоды — крупнее в два раза
Андрей Кончаловский представил "Макбет" в "Театре Моссовета" Анжела Якубовская Китай укрепляет лидерство в мире на падении цен на российские нефть и газ Любовь Степушова Синяя птица: как вездеход смог победить стихию и спасти космонавтов Сергей Милешкин
Русские морозы показали правду: китайцы глохнут не от холода, а от ошибки, которую забыли исправить
Вечнозелёный ковёр, который не вытаптывается и цветёт десятилетиями: секрет идеального сада
Корабли Черноморского флота почти не выходят в море: почему затишье на базах стало опаснее открытых боёв
Корабли Черноморского флота почти не выходят в море: почему затишье на базах стало опаснее открытых боёв
Последние материалы
С 2026 года абоненты столкнутся с увеличением стоимости услуг связи
Катя Гордон назвала враньём обвинения Елены Товстик
Дрожжевое тесто на сметане делает пирог особенно нежным
Посев руколы для подоконника проводят в первой половине января
Леденцы признаны самыми вредными в новогоднем наборе — диетолог Кабанов
Йога снижает уровень стресса зимой — iDNES
Скидки до 40% на авто после лизинга не гарантируют качество — Ян Хайцеэр
Тёплое освещение 3000–3500 К снижает дискомфорт в прихожей
Чувствительность к сладкому можно улучшить за три дня — Chemical Senses
Популярная дорама Netflix привлекла тысячи иностранных туристов в Южную Корею
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.