Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кофе и чай снижают усвоение препаратов железа — эндокринолог Шафранская
К новогоднему застолью стоит готовиться без крайностей — врач Беляева
Переедание назвали главной причиной набора веса в праздники — тренер Оборин
Жена Алибасова опровергла слухи об ухудшении его здоровья
Сковорода с покрытием улучшает прожарку яичницы — повара
Желания на Новый год нужно загадывать только о себе — психолог Метелина
Эксперт Булкина перечислила главные причины отказов ещё до этапа собеседования
Учёные обнаружили экзопланету с атмосферой из гелия и углерода — Earth
Кошки легче переносят одиночество, чем собаки — ветеринар Дмитриев

Рождественский кактус пускает корни на глазах — прозрачная банка меняет правила

Размножение рождественского кактуса проводят в воде и почве — Actualno
Садоводство

Рождественский кактус давно считается одним из самых благодарных комнатных растений, особенно в период зимних праздников. Его легко размножить даже без большого опыта, а новые экземпляры быстро приживаются при соблюдении простых правил. Существует два основных способа — укоренение в воде и в почве, и каждый из них имеет свои особенности, об этом сообщает Actualno.

Шлюмбергера
Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шлюмбергера

Что нужно знать о рождественском кактусе перед размножением

Рождественскими или праздничными кактусами часто называют сразу несколько видов растений, которые внешне напоминают друг друга. Все они относятся к суккулентам и отличаются уплощёнными, листоподобными сегментами стеблей и яркими трубчатыми цветами, распускающимися в холодное время года. Несмотря на разные названия, принципы ухода и размножения у этих растений практически идентичны.

Рождественский кактус ценят за неприхотливость и устойчивость. Он хорошо чувствует себя в домашних условиях, не требует сложного ухода и легко размножается черенками. Это делает растение популярным как среди начинающих цветоводов, так и среди тех, кто давно увлекается комнатным садоводством и хочет расширить коллекцию. При этом базовые требования к свету, влаге и температуре во многом совпадают с рекомендациями по уходу за рождественским кактусом.

Когда лучше всего размножать рождественский кактус

Наилучшие результаты можно получить, если выбрать правильное время для черенкования. Самым подходящим периодом считается конец весны, когда растение активно наращивает новые сегменты и находится в фазе роста.

Зимой, в период цветения, от размножения лучше отказаться. В это время кактус тратит основные ресурсы на формирование бутонов и цветов, поэтому корневая система развивается хуже. Черенки, взятые во время цветения, укореняются медленнее и чаще погибают.

Размножение рождественского кактуса в воде

Один из самых наглядных способов — укоренение в воде. Его основное преимущество заключается в том, что можно наблюдать за появлением корней и контролировать процесс на каждом этапе.

Для этого метода лучше всего подходят прозрачные ёмкости — стеклянные банки, вазы или бутылки. Перед использованием их рекомендуется простерилизовать 10-процентным раствором хлорной извести, чтобы снизить риск развития грибков и гнилей.

Пошаговый процесс укоренения в воде

Сначала с материнского растения срезают или аккуратно отламывают несколько стеблевых черенков. Для этого используют чистый секатор или ножницы, либо отделяют сегменты пальцами. Оптимальная длина черенка — от двух до пяти сегментов. Более длинные фрагменты часто оказываются слишком тяжёлыми и плохо держатся в вертикальном положении.

Нижний конец черенка помещают в воду так, чтобы он был погружён примерно на 2,5 сантиметра. При необходимости на дно ёмкости можно насыпать немного чистого гравия или гальки — это поможет удерживать черенки вертикально. Контейнер ставят в светлое место с ярким, но рассеянным освещением, избегая прямых солнечных лучей.

Процесс укоренения занимает от шести до восьми недель. В течение этого времени важно регулярно проверять состояние воды и менять её, если она мутнеет или испаряется. Через несколько недель на нижней части черенка появляются тонкие белые корешки. Когда их длина достигает примерно 2,5 сантиметра, растение можно пересаживать в почву.

Размножение рождественского кактуса в почве

Второй распространённый способ — укоренение сразу в почвенной смеси. Его главный плюс заключается в том, что после появления корней растение не нужно пересаживать, что снижает стресс для молодого кактуса.

Для размножения берут здоровые черенки длиной от двух до пяти сегментов. Их отделяют секатором или аккуратно отламывают в месте соединения сегментов — такой способ считается менее травматичным для растения.

Перед посадкой черенки рекомендуется оставить на ночь в тёплом и тёмном месте. За это время на срезе образуется каллус — тонкая защитная плёнка, которая уменьшает риск загнивания после посадки в почву.

Высаживают черенки в горшки с дренажными отверстиями, используя лёгкую и воздухопроницаемую почвенную смесь для суккулентов. Нижняя часть черенка с одним-двумя сегментами должна быть заглублена в субстрат. Если несколько черенков высаживаются в один горшок, между ними оставляют расстояние не менее 2,5 сантиметра.

После посадки растения ставят в место с ярким рассеянным светом и поливают умеренно, поддерживая почву слегка влажной. Укоренение также занимает около шести-восьми недель. Если в первые дни черенки выглядят поникшими, это считается нормальной реакцией, и чрезмерный полив в этот период может только навредить.

Сравнение размножения в воде и в почве

Оба способа подходят для рождественского кактуса и дают хорошие результаты при правильном уходе. Укоренение в воде удобно тем, что позволяет визуально контролировать рост корней и своевременно реагировать на проблемы.

Размножение в почве более практично, поскольку растение сразу адаптируется к субстрату и не требует дополнительной пересадки. Такой подход часто выбирают цветоводы, которые уже знакомы с нюансами размножения рождественского кактуса и уверенно контролируют режим полива.

Плюсы и минусы разных способов

Оба метода имеют свои сильные и слабые стороны, которые стоит учитывать заранее.

При укоренении в воде:

  • легко отслеживать развитие корней;
  • выше риск загнивания при несвоевременной смене воды;
  • требуется пересадка после появления корней.

При укоренении в почве:

  • растение сразу растёт в постоянном субстрате;
  • меньше манипуляций с пересадкой;
  • сложнее оценить состояние корней до их полного формирования.

Советы по успешному размножению рождественского кактуса

Чтобы повысить шансы на успех, важно соблюдать несколько простых рекомендаций. Используйте только здоровые растения без признаков болезней. Рабочие инструменты всегда должны быть чистыми и продезинфицированными. Освещение должно быть ярким, но рассеянным, а полив — умеренным, без застоя воды.

Популярные вопросы о размножении рождественского кактуса

Как выбрать черенок для размножения?

Лучше всего подходят крепкие сегменты без повреждений, взятые с активно растущего растения в конце весны.

Сколько времени нужно для укоренения?

В среднем процесс занимает от шести до восьми недель независимо от выбранного способа.

Что лучше — вода или почва?

Выбор зависит от личных предпочтений и опыта. Для наглядности и контроля подойдёт вода, для практичности — почва.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Лаконичные шубы без декора стали главным трендом зимы-2026 — стилист Жарикова
Красота и стиль
Лаконичные шубы без декора стали главным трендом зимы-2026 — стилист Жарикова
Мода на брови в 2026 году смещается к естественности и текстуре — Be Beautiful
Красота и стиль
Мода на брови в 2026 году смещается к естественности и текстуре — Be Beautiful
Лёгкие очищающие формулы улучшают подъём тонких волос
Красота и стиль
Лёгкие очищающие формулы улучшают подъём тонких волос
Популярное
Сладкие, как конфеты: пять сортов черри, которые превращают грядку в фруктовую тарелку

Фруктовые томаты черри удивляют сладким вкусом и необычной окраской. Какие сорта считаются самыми яркими и чем они отличаются от классических помидоров.

Черри Шмель формирует сладкие полосатые ягоды разных окрасов
Блокировка активов стала базой исков крупнейших российских компаний к Euroclear
Блокировка в Euroclear превратилась в лавину исков: российские инвесторы требуют компенсации за застрявшие активы
Зима-2026 диктует свои правила: какие шубы выглядят статусно, а какие — превращают образ в прошлое
Пока другие зреют, этот уже едят: томат, что даёт медовые плоды с рекордной скоростью
Синяя птица: как вездеход смог победить стихию и спасти космонавтов Сергей Милешкин Убийство генерала Сарварова указывает на провал в работе российских спецслужб Любовь Степушова Боеспособность флота снижается из-за ограниченной практики Виктор Пахомов
Пилот потерял дар речи в воздухе: рядом с бортом появился объект без крыльев и хвоста
Огуречный хит рвёт продажи: всего 15 кустов дают мешки урожая — семена заканчиваются молниеносно
Третья попытка: Германия нацелилась на войну с Россией за территории бывшей Украины
Третья попытка: Германия нацелилась на войну с Россией за территории бывшей Украины
Последние материалы
Телесные колготки могут подчёркивать несовершенства кожи
Раку опасно менять работу из-за эмоциональности в данный период
Кошки легче переносят одиночество, чем собаки — ветеринар Дмитриев
Собак нужно приучать к обуви с раннего возраста — кинолог Голубев
Ни один сектор экономики Германии не смотрит с оптимизмом на 2026 год
Елена Товстик заявила, что исполняла не все желания мужа
Десерты без выпечки экономят время 31 декабря — Белновости
Консервированные сардины повышают плотность костей — диетологи
Единый номер бронирования объединяет рейсы в одну стыковку — авиаэксперты
Алкоголизм связан с генетической чувствительностью к дофамину — нарколог Маршак
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.