Рождественская звезда умирает после праздников — но это лишь начало длинной игры с цветком

Повторное цветение пуансеттии зависит от сроков обрезки и светового режима — Actualno
Садоводство

Рождественская звезда давно стала одним из главных символов зимних праздников и уюта в доме. Однако после Нового года и Рождества многие считают это растение одноразовым украшением и без сожаления с ним расстаются. Между тем пуансеттия способна радовать не один сезон, если знать, как правильно за ней ухаживать, об этом сообщает Actualno.

Пуансеттия
Фото: public-domain-image.com by Scott Bauer
Пуансеттия

Почему не стоит выбрасывать пуансеттию после праздников

Пуансеттия, также известная как рождественская звезда (Euphorbia pulcherrima), — это не временный декор, а полноценное многолетнее растение. В природных условиях она может расти годами, а при домашнем содержании сохраняет декоративность при соблюдении базовых правил ухода. Основная причина, по которой растение теряет привлекательный вид к концу зимы, — естественное завершение периода цветения, а не гибель.

Многие владельцы пуансеттии ошибочно воспринимают опадение ярких прицветников как признак болезни. На самом деле это нормальный этап жизненного цикла. Если в этот момент не выбрасывать растение, а правильно скорректировать режим полива, освещения и подкормок, пуансеттия теряет листья без последствий для будущего цветения и быстро восстанавливается.

Весенняя обрезка как основа будущего цветения

После окончания цветения, обычно в конце марта или начале апреля, пуансеттия нуждается в радикальной обрезке. Этот шаг позволяет растению направить силы на формирование новых побегов и укрепление корневой системы. В этот период листья и прицветники начинают естественно опадать, что облегчает формирование кроны.

Обрезку проводят, оставляя стебли высотой примерно от 10 до 20 сантиметров. Срезы рекомендуется делать чуть выше листовых узлов, чтобы стимулировать появление новых побегов. В результате растение может выглядеть непривлекательно, напоминая пень, но именно так закладывается основа для будущего роста.

Для обрезки важно использовать острые и чистые садовые ножницы или секатор. Тупые инструменты повреждают ткани и увеличивают риск заболеваний. Также стоит работать в перчатках: млечный сок пуансеттии может вызвать раздражение кожи.

Летний уход и пересадка в открытый грунт

После весенней обрезки растение постепенно входит в фазу активного роста. В конце весны или начале лета его можно вынести на свежий воздух — на балкон, террасу или в сад. Делать это следует только после того, как минует риск заморозков. Оптимальная ночная температура — не ниже 13 градусов по Цельсию.

Пуансеттию можно пересадить в более просторный горшок, диаметр которого на 5-10 сантиметров превышает предыдущий, либо высадить в клумбу с рассеянным солнечным светом. В этот период особенно важно состояние субстрата: лёгкая, воздухопроницаемая почва с добавлением перлита помогает корням развиваться равномерно, а грунт для пуансеттии напрямую влияет на устойчивость растения в жаркие месяцы.

Августовская обрезка и подготовка к зиме

К середине или концу лета растение обычно формирует множество новых побегов. В августе рекомендуется провести вторую обрезку, чтобы сохранить компактную форму и стимулировать закладку цветочных почек. Каждый побег укорачивают, оставляя по три-четыре листа.

После этой процедуры пуансеттию больше не трогают до окончания зимних праздников. Любая дополнительная обрезка в период с сентября по декабрь может негативно повлиять на формирование характерных красных прицветников.

Световой режим и формирование окраски

Один из ключевых факторов зимнего цветения — строгий световой режим. Начиная с конца сентября пуансеттия должна находиться в полной темноте от 14 до 16 часов в сутки. Это условие необходимо для запуска механизма окрашивания прицветников.

Проще всего накрывать растение плотной коробкой или убирать его в тёмное помещение на ночь. Уже к концу ноября или началу декабря прицветники начинают приобретать насыщенный цвет. После этого строгий режим затемнения можно отменить и вернуть растение в обычные условия.

Советы по уходу за рождественской звездой шаг за шагом

  1. После окончания цветения дождитесь конца марта и проведите основную обрезку.

  2. Весной и летом обеспечьте регулярный полив и подкормки удобрениями для декоративных растений.

  3. Вынесите растение на улицу только после установления стабильного тепла.

  4. Проведите формирующую обрезку в августе и прекратите любые манипуляции до зимы.

  5. С конца сентября строго соблюдайте режим затемнения для формирования окраски.

Популярные вопросы о рождественской звезде

Как выбрать здоровую пуансеттию при покупке

Обратите внимание на плотные зелёные листья и отсутствие пятен. Прицветники должны быть яркими, а почва — умеренно влажной.

Сколько стоит уход за пуансеттией в течение года

Затраты минимальны и ограничиваются покупкой удобрений, подходящего горшка и базового садового инвентаря.

Что лучше: держать пуансеттию в горшке или высаживать в сад

Для регионов с тёплым климатом возможна высадка в открытый грунт. В большинстве случаев удобнее выращивать растение в горшке и выносить его на улицу только летом.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
