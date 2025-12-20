Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На Титане выявлена слоистая система из льда с локальными карманами воды
Блокировка активов стала базой исков крупнейших российских компаний к Euroclear
При пробеге 200 тыс. км батареи гибридов сохраняют до 80% ёмкости — Rambler
Ловушки Кевина в "Один дома" в реальной жизни были бы смертельными — медики
Гватемала попала в Happiness List 2026
Снижение тестостерона связали с хронической болью в пояснице — врачи
Берлинские кланы вступают в конфликт за активы
41% россиян выбрали кашу для ежедневного школьного завтрака — IFORS Research
Россияне чаще покупают новогодние подарки для питомцев

Пока дача пустует, мыши осваиваются: грызуны действуют по отработанному сценарию

Полынь, мята и кориандр используют для отпугивания мышей на даче — Vsadu
Садоводство

Мыши в дачном доме редко появляются внезапно — обычно они приходят с холодами и остаются надолго. Грызуны портят продукты, мебель и вещи, а избавиться от них бывает сложнее, чем кажется. Однако есть способы, которые работают без агрессивной химии и сложных устройств. Практика показывает, что мыши на даче зимой — одна из самых частых сезонных проблем загородных домов. Об этом рассказывает Vsadu.

Мышь в погребе
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Мышь в погребе

Почему мыши выбирают дачные дома

Осенью и зимой дачи становятся для грызунов идеальным убежищем. Внутри тепло, сухо и часто есть доступ к еде. Даже если продукты убраны, мышей привлекают запахи, мягкие материалы и укромные места — под полами, в шкафах и кладовых.

Игнорировать проблему нельзя: помимо порчи имущества, мыши являются переносчиками инфекций и быстро размножаются, особенно если дом долго пустует.

Растения, которые отпугивают мышей

Некоторые запахи для грызунов невыносимы. Используя растения, можно создать естественный барьер без вреда для людей и домашних животных.

Чаще всего применяют:

  • полынь — свежую или сушёную, разложенную по углам и кладовым;
  • мяту — в виде пучков или крепкого отвара для опрыскивания;
  • кориандр — семена рассыпают в шкафах и вдоль стен.

Если посадить эти растения по периметру дома, они будут работать как живая защита и снижать вероятность появления мышей внутри.

Простая ловушка с подсолнечным маслом

Для гуманного отлова грызунов подойдёт нерафинированное подсолнечное масло с ярким запахом. Понадобится бутылка с широким горлышком.

Налейте немного масла внутрь и смажьте им горлышко. Рядом поставьте дощечку, чтобы мышь могла забраться. Попав внутрь, выбраться она уже не сможет из-за скользких стенок. Такой способ позволяет вынести грызуна подальше от дома, не причиняя ему вреда.

Гипсовая ловушка для быстрого результата

Когда мышей много и требуется радикальное решение, используют гипсовую смесь. Её готовят из муки, сахара, гипса и нерафинированного растительного масла.

Смесь раскладывают в небольшие ёмкости в местах скопления грызунов. Этот способ эффективен, но относится к жёстким мерам и подходит, когда другие методы не помогают.

Сравнение способов борьбы с мышами

Растения действуют мягко и подходят для профилактики, но не всегда справляются с большой популяцией. Масляная ловушка позволяет избавиться от отдельных особей без вреда. Гипсовая смесь даёт быстрый результат, но требует осторожности и изоляции от домашних животных — так же, как и другие риски для дачного дома зимой, которые важно учитывать в холодный сезон.

Плюсы и минусы натуральных методов

Натуральные способы имеют свои особенности.

Преимущества:

  • отсутствие химии;
  • безопасность для людей;
  • доступные ингредиенты;
  • возможность профилактики.

Недостатки:

  • не всегда мгновенный эффект;
  • необходимость регулярного применения;
  • ограниченная эффективность при массовом нашествии.

Советы шаг за шагом для дачников

Осенью заранее убирайте продукты в герметичные контейнеры. Закрывайте щели и вентиляционные отверстия сеткой. Используйте растения-репелленты внутри и снаружи дома. При появлении мышей не откладывайте меры — грызуны размножаются очень быстро.

Популярные вопросы о мышах на даче

Какие растения лучше всего отпугивают мышей?
Полынь, мята и кориандр считаются самыми эффективными.

Можно ли обойтись без ловушек?
Да, если мышей немного и меры приняты вовремя.

Безопасны ли такие методы для людей?
Да, при правильном применении они не вредят человеку.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Юлия Рутберг назвала Анатолия Лобоцкого умным и обаятельным
Шоу-бизнес
Юлия Рутберг назвала Анатолия Лобоцкого умным и обаятельным
Следы опиума нашли в древнеегипетской вазе — исследование Йельского университета
Наука и техника
Следы опиума нашли в древнеегипетской вазе — исследование Йельского университета
Лёгкие очищающие формулы улучшают подъём тонких волос
Красота и стиль
Лёгкие очищающие формулы улучшают подъём тонких волос
Популярное
Цветочное чудо, которое работает лучше декоратора: создаёт цветущий ковёр без лишних усилий

Яркая, неприхотливая и эффектная — вербена неожиданно стала главным открытием сезона и отлично вписалась в клумбы и композиции с петунией.

Вербена формирует плотный цветочный ковёр на клумбах
ДНК-анализ опроверг версию о сыпном тифе в гибели армии Наполеона — PopSci
Великая армия погибла не от того, о чём учили в школе: ДНК раскрыла правду похода 1812 года
Тайна фараона раскрыта: эта находка показала тёмную сторону Египта, о которой предпочитали молчать
Древняя чума терзала Евразию тысячелетиями — и исчезла без следа: разгадка оказалась неожиданной
ДНК чумы Бронзового века обнаружили в овце на Урале — археолог Тейлор Хермес Игорь Буккер Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов
Межзвёздная комета 3I/ATLAS танцует в космосе? Учёные в замешательстве от её странного поведения
Рутберг прожила с Лобоцким 19 лет: слова четвёртой жены актёра звучат горько и пронзительно
67-й год стал роковым: что известно о болезни, о которой Лобоцкий предпочитал молчать
67-й год стал роковым: что известно о болезни, о которой Лобоцкий предпочитал молчать
Последние материалы
Пуансеттия сбрасывает прицветники после Рождества — Gardens Illustrated
Давление Сатурна вызвает упадок сил у всех знаков зодиака
Икра нерки отличается ярким цветом и насыщенным вкусом
Ловушки Кевина в "Один дома" в реальной жизни были бы смертельными — медики
Гватемала попала в Happiness List 2026
Старые подушки в спальне усиливают риск аллергии — Daily Mail
Упражнения с собственным весом укрепляют руки у людей старше 60 лет
21 декабря: Броненосец Потемкин, СНГ и календарь майя
Снижение тестостерона связали с хронической болью в пояснице — врачи
Берлинские кланы вступают в конфликт за активы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.