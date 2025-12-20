Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зеркала, цвет и освещение меняют восприятие небольших помещений — The Spruce
Врачи считают вирусы гриппа A основным источником будущей пандемии
Средний доход в Тюмени отстаёт от столичного на 32% — "Зарплата.ру"
Рождественский пунш с бренди и содовой готовят за несколько минут — Allrecipes
Невеста Лепса поймёт будущего мужа, если он влюбится в тёщу
Российское вино исключили из числа участников престижного конкурса в Сан-Франциско
Рождественская ёлка рядом с источниками тепла повышает риск пожара — Express
Валютная пара CNY/RUB связана с колебаниями курса USD/RUB
Кислотность борща выравнивается после ночи в холодильнике — кулинары

ажется невозможным для России: этот экзотический цитрус спокойно переживает зиму и растёт дальше

Понцирус показал устойчивость к болезням цитрусовых
Садоводство

Экзотический цитрус с суровым характером все чаще появляется на дачных участках юга России. Понцирус трехлисточковый удивляет сочетанием декоративности, экстремальной зимостойкости и практической пользы. Особенно внимание садоводов привлекает сорт с говорящим названием "Летящий дракон", сообщает "Наши 6 соток".

Понцирус
Фото: commons.wikimedia.org by Jebulon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Понцирус

Что такое понцирус и почему он интересен дачникам

Понцирус трехлисточковый, который часто называют диким лимоном, ботанически стоит особняком среди цитрусовых. В отличие от лимонов, апельсинов и мандаринов, это листопадное растение. Осенью крона окрашивается в желто-оранжевые оттенки, а зимой на фоне сада остаются ярко-зеленые побеги с внушительными шипами. Именно эта особенность делает понцирус заметным элементом ландшафтного дизайна.

Растение демонстрирует высокую адаптивность. По наблюдениям ботанических садов и практиков, понцирус выдерживает морозы до -20…-24 °C, а в специализированных зарубежных справочниках упоминается предел до -28 °C. Это ставит его в один ряд с культурами, которые успешно переживают холода и продолжают развитие даже тогда, когда растения переживают морозы и готовятся к весне.

Летящий дракон: декоративность без компромиссов

Отдельного внимания заслуживает форма "Летящий дракон". Ее легко узнать по извилистым ветвям и шипам, загнутым назад. Визуально они напоминают когти или лапы фантастического существа, за что сорт и получил свое название.

Шипы у понцируса — не декоративная условность, а реальный защитный механизм. Их длина может достигать 7 см, и со временем они становятся настолько твердыми, что способны проколоть плотную обувь. Этот момент важно учитывать при планировании посадок и выборе места на участке.

Где и как выращивают понцирус в открытом грунте

Практика показывает, что понцирус успешно зимует и плодоносит в Майкопе, Ростове-на-Дону, Армавире, Кисловодске, Пятигорске. Отдельные экземпляры высажены в городских парках, в том числе в парке "Краснодар". Это говорит о постепенном расширении географии культуры за пределы традиционных цитрусовых зон.

Растение способно вырастать до 5 м в высоту и еще больше — в ширину. Благодаря плотной кроне и шипам понцирус часто используют как живую изгородь. Такая посадка решает сразу две задачи — декоративную и защитную — без установки капитальных ограждений.

Понцирус как комнатное и тепличное растение

Цитрус трехлисточковый подходит и для выращивания в теплице или доме. В комнатных условиях его размещают на восточных окнах, зимой обеспечивают досветку. Как и другие цитрусовые, он чувствителен к пересыханию и переувлажнению почвы, предпочитает стабильный режим полива и повышенную влажность воздуха.

Зимовка в помещении требует пониженной температуры — около +10 °C. При соблюдении этих условий растение сохраняет декоративность и может формировать плоды даже вне открытого грунта.

Плоды понцируса и их использование

Цветение начинается весной: крупные белые цветки выглядят эффектно, но почти не имеют запаха. К концу лета завязываются оранжевые плоды. В свежем виде они малопригодны для еды — вкус резко кислый, с горечью и выраженной маслянистостью.

Зато в переработке понцирус раскрывается полностью. Из плодов готовят джемы, варенье, цукаты и мармелад, а сам цитрусовый аромат активно используют там, где цитрусы спасают огород от вредителей. В азиатской кухне понцирус применяют как приправу и основу для маринадов.

Сравнение понцируса и классических цитрусов

Понцирус принципиально отличается от лимона или мандарина. Он сбрасывает листву, обладает рекордной зимостойкостью и формирует агрессивные шипы. Обычные цитрусовые выигрывают по вкусу свежих плодов, но уступают в устойчивости и возможностях уличного выращивания. В условиях дачи понцирус часто оказывается более практичным выбором, особенно если важны декоративность и защита участка.

Плюсы и минусы выращивания понцируса

Понцирус сочетает сразу несколько функциональных ролей. Он украшает сад, формирует живые изгороди и дает сырье для переработки.
К основным преимуществам относят:

  • высокую зимостойкость;
  • декоративную крону и осеннюю окраску;
  • устойчивость к большинству болезней цитрусовых;
  • возможность использования плодов в кулинарии.

При этом есть и ограничения:

  • травмоопасные шипы;
  • несъедобность плодов в свежем виде;
  • необходимость пространства для полноценного роста.

Советы по выращиванию понцируса шаг за шагом

  1. Выбирайте солнечное место с хорошо дренированной почвой.

  2. Учитывайте размеры взрослого растения при посадке.

  3. Формируйте крону в молодом возрасте побегов.

  4. В комнатных условиях обеспечьте прохладную зимовку и подсветку.

  5. Используйте плоды только после переработки.

Популярные вопросы о понцирусе трехлисточковом

Можно ли выращивать понцирус в средней полосе России?

Пока данных немного, но высокая морозостойкость делает культуру перспективной для южных районов средней полосы.

Опасен ли понцирус для детей и животных?

Да, из-за жестких шипов растение не рекомендуется высаживать рядом с игровыми зонами.

Для чего лучше всего использовать плоды?

Оптимальный вариант — джемы, варенье, цукаты и ароматические добавки к блюдам.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Замиокулькас пересаживают раз в 2–3 года перевалкой
Садоводство, цветоводство
Замиокулькас пересаживают раз в 2–3 года перевалкой
Жим Паллофа укрепляет корпус без нагрузки на поясницу
Новости спорта
Жим Паллофа укрепляет корпус без нагрузки на поясницу
Обрезка рождественского кактуса после цветения улучшает рост и цветение — Actualno
Садоводство, цветоводство
Обрезка рождественского кактуса после цветения улучшает рост и цветение — Actualno
Популярное
Сделка закрыта, но началось странное: переписка Долиной и Лурье насторожила следствие

Переписка между Ларисой Долиной и Полиной Лурье раскрыла, что заявление о мошенничестве появилось уже после требований о выселении и передаче жилья.

Лариса Долина выжидала, прежде чем сообщить о мошенниках
Тысячи рыбных гнёзд обнаружены подо льдами моря Уэдделла в Антарктиде — Earth
Искали корабль, а нашли другое: подо льдами Антарктиды скрывалось нечто куда масштабнее
Россия и Норвегия: сотрудничество в рыболовстве несмотря на ЕС
Банковские карты уходят в прошлое: россиян ждёт тотальный переход на новый способ оплаты
ДНК чумы Бронзового века обнаружили в овце на Урале — археолог Тейлор Хермес Игорь Буккер Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов
Под Оршей нашли сокровища, но главное открылось позже: анализ показал неожиданный сюрприз в монетах
Блеф на 90 миллиардов: как обещания Евросоюза Украине разбиваются о реальность
Темные стороны еврокредита для Украины: кто на самом деле в проигрыше
Темные стороны еврокредита для Украины: кто на самом деле в проигрыше
Последние материалы
Врачи считают вирусы гриппа A основным источником будущей пандемии
Средний доход в Тюмени отстаёт от столичного на 32% — "Зарплата.ру"
В Кляйн-Нойдорфе найдено 310 бронзовых артефактов — доктор Яспер фон Рихтгофен
Чёрные пятна далматинов связаны с генетической мутацией
Плохая координация диафрагмы вызывает выпирающий живот
Фитолампы предотвращают вытягивание рассады в январе — Хромов
Рождественский пунш с бренди и содовой готовят за несколько минут — Allrecipes
Неправильный монтаж номера грозит штрафом до 5000 рублей
Невеста Лепса поймёт будущего мужа, если он влюбится в тёщу
Удлинённое каре помогает скрыть двойной подбородок — Folha Vitoria
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.