Цветок, который покупают каждый год: в горшке он оказывается совсем не таким простым

Удаление увядших соцветий продлило цветение хризантем — Mein Schöner Garten
Горшечные хризантемы — один из самых простых способов добавить цвет в сад, на балкон или террасу, когда большинство растений уже завершает сезон. Эти осенние цветы выглядят эффектно, но требуют внимательного, хотя и несложного ухода. Несоблюдение базовых правил быстро сказывается на бутонах и сроках цветения. Об этом сообщает Mein Schöner Garten.

Хризантемы в горшке
Фото: Desiggned by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хризантемы в горшке

Чем горшечные хризантемы отличаются от садовых

Хризантемы в горшках чаще всего выращивают как сезонные растения для балконов, входных зон и террас. В отличие от морозостойких садовых форм, они ориентированы на быстрое и обильное цветение, а не на долгую жизнь в открытом грунте. Такие растения хорошо вписываются в композиции, где важен эффект до холодов, как и другие осенние цветущие растения. Запас прочности у контейнерных форм ограничен, поэтому уход здесь становится решающим фактором.

Полив: критическая точка ухода

Для хризантем в контейнерах вода — фактор номер один. Объём грунта ограничен, а осеннее солнце и ветер могут высушить его буквально за день. Пересыхание земляного кома приводит к сбросу бутонов, и восстановиться после такого стресса растение почти не может. Даже осенью в солнечном месте хризантему приходится поливать ежедневно, контролируя, чтобы верхний слой почвы успевал слегка подсыхать.

Перед пересадкой растение рекомендуется полностью промочить, опустив горшок в воду до прекращения выхода пузырьков воздуха. При этом важно не поливать по листьям: застоявшаяся влага на цветах и зелени повышает риск мучнистой росы.

Нужны ли удобрения

Большинство горшечных хризантем продаются с уже внесёнными питательными веществами. Если растение используется как сезонное украшение и после цветения не планируется сохранять его до следующего года, подкормки не требуются. При более длительном выращивании схема ухода приближается к той, что применяют для других контейнерных культур с продуманной зимовкой горшечных растений.

Дренаж и защита от влаги

Застой воды для хризантем опаснее кратковременной засухи. В горшке обязательно должен быть дренажный слой из керамзита или аналогичного материала. Если растение стоит в кашпо или декоративном контейнере, важно следить, чтобы там не скапливалась вода после дождя. Лучшее место — защищённое от осадков, например под навесом или у входа в дом.

Удаление отцветших соцветий

Регулярное удаление увядших цветков напрямую влияет на продолжительность цветения. Если срезать соцветия сразу под отцветшей головкой, растение направляет силы на развитие уже заложенных бутонов. Такой приём позволяет сохранить декоративность до поздней осени.

Чувствительность к холоду

Большинство горшечных хризантем не переносят морозы. Даже холодный ветер может повредить цветки и привести к их побурению. При угрозе заморозков растения убирают в дом или гараж, а для зимовки выбирают светлое помещение с температурой около 5-10 °C. Лишь немногие сорта подходят для последующей высадки в сад.

Сравнение: горшечные и садовые хризантемы

Горшечные формы рассчитаны на быстрый декоративный эффект и компактный рост, что делает их удобными для балконов, контейнеров и террас. Садовые хризантемы менее эффектны в момент покупки, но устойчивее к холоду и подходят для многолетнего выращивания в открытом грунте. Выбор зависит от задачи: сезонный акцент или долгосрочная посадка в цветнике.

Плюсы и минусы выращивания хризантем в горшках

Выращивание в контейнерах удобно для мобильного декора и контроля условий.

  • Плюсы: простота ухода, яркое цветение, возможность перемещать растение, подходит для балконов и террас.
  • Минусы: высокая зависимость от полива, слабая морозостойкость, ограниченный срок декоративности без зимовки.

Советы по уходу за хризантемами шаг за шагом

  1. При покупке проверьте вес горшка — слишком лёгкий говорит о пересушенной почве.

  2. Перед пересадкой полностью промочите корневой ком.

  3. Поливайте регулярно, не допуская застоя воды.

  4. Удаляйте увядшие соцветия по мере необходимости.

  5. При похолодании переносите растение в защищённое место.

Популярные вопросы о хризантемах в горшках 

Как выбрать здоровую хризантему? Лучше брать растение с плотными бутонами и без признаков пересушивания.
Сколько стоит уход за горшечной хризантемой? Затраты минимальны и сводятся к поливу, дренажу и, при желании, удобрениям.
Что лучше — оставить хризантему на улице или занести в дом? При угрозе заморозков безопаснее занести растение в прохладное, светлое помещение.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
