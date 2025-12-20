Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зимой во дворе начинается молчаливый спор: соседи давят снег под деревьями и не слушают возражений

Утаптывание снега под деревьями снизило защиту корней
Садоводство

Зимой сад кажется спящим, но именно в этот период вокруг плодовых деревьев разворачиваются споры о правильном уходе. Один из самых устойчивых мифов — необходимость утаптывать снег под стволами ради защиты и пользы. На практике этот приём вызывает всё больше вопросов у садоводов. Об этом сообщает 7dach.ru.

Сад, огород зимой
Фото: https://web.archive.org/web/20161027012420/https://www.panoramio.com/photo/87464557 by Андрей Груздев, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Сад, огород зимой

Нужно ли утаптывать снег в саду зимой

Снег в саду — не просто сезонный фон, а важный элемент экосистемы участка. Его роль давно изучена агрометеорологами, и выводы не всегда совпадают с бытовыми привычками. Несмотря на популярность приёма, утаптывание снега под деревьями не относится к обязательным зимним работам в саду. Более того, в ряде случаев оно может работать против интересов растений.

Практика "притаптывания" часто объясняется заботой о защите от грызунов, сохранении тепла и накоплении влаги. Однако каждый из этих аргументов при детальном разборе оказывается спорным. Особенно если речь идёт о взрослых яблонях, грушах и других плодовых культурах, для которых важна стабильность почвенных условий и естественная защита корневой системы.

Защита от мышей: работает ли метод

Распространено мнение, что плотный снег мешает мышам передвигаться и добираться до коры. На практике мелкие грызуны свободно перемещаются как под рыхлым снегом, так и по его поверхности. Они хорошо лазают по веткам, питаются семенами и при необходимости без труда добираются до деревьев.

Если повреждения и возникают, чаще страдают молодые саженцы и тонкие ветки, а не основание ствола. При этом утоптанный снег снижает высоту снежного покрова, делая кору доступнее для более крупных животных. В результате вместо защиты сад может получить дополнительные риски, особенно в периоды устойчивых морозов и обильных осадков, когда снег начинает вести себя непредсказуемо, превращаясь в фактор давления на растения, как это бывает при снеголоме деревьев зимой.

Снег как естественный утеплитель

С точки зрения агротехники рыхлый снег — один из лучших теплоизоляторов. Он содержит много воздуха и плохо проводит холод, помогая почве сохранять стабильную температуру. Чем плотнее становится снежный покров, тем хуже он удерживает тепло.

Толстый слой рыхлого снега способен поддерживать температуру почвы в диапазоне от минусовых до слабоположительных значений даже при сильных морозах. Под таким "одеялом" сохраняется почвенная микрофлора, корни не вымерзают, а весной растения стартуют без стресса, что особенно важно в условиях резких перепадов температур, характерных для зимнего сада.

Влага весной и состояние почвы

Уплотнённый снег действительно тает медленнее, но это не означает больший запас воды для сада. Под плотным слоем почва сильнее промерзает и хуже впитывает талую влагу. В результате вода уходит поверхностным стоком, а не к корням деревьев.

Рыхлый снежный покров, напротив, способствует мягкому таянию и равномерному увлажнению. Это особенно важно для плодовых деревьев, ягодных кустарников и декоративных посадок, поскольку под снегом жизнь в почве не замирает, а процессы продолжаются даже в разгар зимы, когда под снежным покровом сад остаётся активным.

Возможный вред от утаптывания

Отсутствие пользы — не единственный аргумент против. Утаптывание снега может привести к вымерзанию корней и задержке прогрева почвы весной. При этом почки уже начинают пробуждаться, а корневая система остаётся в холоде.

Такой дисбаланс особенно опасен для косточковых культур, которые зацветают рано. Ослабленные корни не успевают обеспечить питание, что напрямую отражается на цветении и будущей урожайности сада.

Сравнение: рыхлый и утоптанный снег в саду

Рыхлый снег сохраняет тепло, защищает корни и способствует накоплению влаги. Он быстрее и равномернее тает, поддерживая здоровье почвы. Утоптанный снег хуже изолирует, усиливает промерзание и может задерживать развитие растений весной. С точки зрения долгосрочного ухода за садом разница между этими подходами принципиальна.

Плюсы и минусы утаптывания снега

На первый взгляд метод кажется простым и логичным, но при оценке последствий картина меняется.

  • К условным плюсам относят лишь визуальный порядок и субъективное ощущение контроля ситуации.
  • Среди минусов — ухудшение теплоизоляции, риск вымерзания корней, задержка весеннего старта и дополнительные нагрузки на почву.

Советы по зимнему уходу за садом

  1. Старайтесь сохранять рыхлый снежный покров вокруг деревьев.

  2. Используйте приёмы снегозадержания на открытых участках.

  3. Молодые саженцы защищайте механическими барьерами, а не утаптыванием.

  4. Уплотняйте снег только на дорожках и в зонах передвижения.

Популярные вопросы о снеге в саду

Нужно ли утаптывать снег под яблонями и грушами?

Нет, для взрослых деревьев это не требуется и может нанести больше вреда, чем пользы.

Как защитить сад от мышей зимой?

Эффективнее использовать обвязку, сетки и санитарную очистку участка, а не воздействовать на снег.

Что лучше для почвы — рыхлый или плотный снег?

Рыхлый снег лучше сохраняет тепло и влагу, поддерживая стабильные условия для корней.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
