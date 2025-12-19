Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Внук Татьяны Васильевой стал жертвой телефонных мошенников
После 200 тыс. км чаще всего изнашиваются ГРМ, подвеска и коробка — данные Actualno
Инфляция огурца стала вирусным мемом — экономист Суворов
Belgee S50 стал самым доступным новым автомобилем с классической АКП в России
Фараоновы муравьи признаны одними из самых сложных для уничтожения вредителей — Earth
Матвей Сафонов отразил четыре пенальти подряд в финале турнира ФИФА
Новостройки в России подорожают на 13–15% в 2026 году — аналитик ЦИАН Попов
Испанские физики создали сверхяркий импульс мягкого рентгеновского излучения
Страховка реально спасает в горах или на горнолыжном курорте — от врача до вертолёта

Льют на сковороду, а зря не берут в сад: приёмы, о которых знают только опытные дачники

Растительное масло используют для инсектицидов и ловушек для насекомых — Actualno
Садоводство

Обычное растительное масло чаще всего ассоциируется с кухней, но опытные садоводы находят ему применение и за пределами дома. При аккуратном использовании оно помогает решать мелкие бытовые и садовые задачи — от борьбы с насекомыми до ухода за инвентарём. Важно лишь понимать, где такие методы действительно работают, а где могут навредить растениям и почве. Об этом сообщает Actualno.

Подсолнечное масло
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Подсолнечное масло

Растительное масло как помощник в саду

Кулинарные масла, особенно оливковое, могут быть полезны в хозяйстве благодаря своей структуре и способности создавать защитную плёнку. Однако речь идёт только о точечном и умеренном применении. Чрезмерное использование способно нарушить почвенную микрофлору, привлечь вредителей или создать экологические риски.

Смазка скрипучих петель и подвижных деталей

Со временем садовые калитки, двери сараев и качели начинают скрипеть из-за трения и ржавчины. Несколько капель растительного масла могут временно решить проблему, создав тонкий защитный слой между металлическими элементами. Масло наносят прямо в петлю, затем несколько раз двигают деталь и обязательно убирают излишки, чтобы не собиралась пыль. Такой способ подходит как экстренная мера, но не заменяет полноценную смазку.

Ограничение размножения комаров в стоячей воде

Комары откладывают яйца в застоявшейся воде, где личинкам необходим доступ к кислороду. Тонкая масляная плёнка на поверхности может перекрыть его и остановить развитие личинок. Этот метод допустим только для закрытых ёмкостей без рыбы и растений, где невозможно слить воду. В природных водоёмах применять его нельзя из-за риска нарушения экосистемы.

Влияние масла на структуру почвы

В отдельных случаях минимальное количество оливкового масла используют для улучшения слишком сухой и пыльной почвы. Оно помогает уменьшить запылённость и равномернее распределять влагу перед посадкой. Такой приём допустим лишь на небольших участках и крайне редко, поскольку избыток масла способен повредить корни и полезные микроорганизмы.

Ловушки для уховёрток

Для снижения численности уховёрток применяют простые ловушки на основе оливкового масла и соевого соуса. Небольшую ёмкость с узким входом устанавливают на уровне земли. Насекомые легко попадают внутрь, но не находят выхода. Ловушки регулярно проверяют и очищают. Метод считается щадящим и не затрагивает полезных насекомых.

Домашний органический инсектицид

Растительное масло используют как компонент простых инсектицидных растворов. В сочетании с мягким жидким мылом и водой оно помогает смеси лучше удерживаться на поверхности вредителей — тли, белокрылки или клещей, а также применяется при проблемах с мучнистым червецом. Раствор распыляют на поражённые растения, уделяя внимание нижней стороне листьев. Перед обработкой рекомендуется протестировать средство на одном листе и избегать опрыскивания в жару, чтобы не вызвать ожоги.

Заготовка трав с помощью масла

Оливковое масло подходит для заморозки садовых трав. Измельчённую зелень заливают маслом и замораживают порциями. Такой способ сохраняет аромат и облегчает дальнейшее использование на кухне. Масло предотвращает сильное промерзание, а заготовки можно добавлять прямо в блюда.

Борьба с сорняками на твёрдых поверхностях

Использованное растительное масло иногда применяют для уничтожения сорняков в трещинах тротуаров или между плиткой. Масло перекрывает доступ воздуха и влаги, из-за чего растения постепенно погибают. Наносить его следует кистью или точечно, избегая попадания на почву и культурные растения. Метод подходит только для твёрдых покрытий и перекликается с приёмами борьбы с сорняками, но не для грядок.

Сравнение полезных и рискованных способов применения масла

Некоторые приёмы действительно помогают в быту и саду, другие требуют осторожности. Смазка петель и ловушки для насекомых считаются относительно безопасными. Использование масла в почве или против сорняков допустимо лишь в строго ограниченных условиях.

Плюсы и минусы применения растительного масла в саду

Растительное масло может быть полезным инструментом, но имеет ограничения. Оно доступно и экологично при малых дозах, однако при неправильном использовании способно навредить растениям и почве.

  • Плюсы: доступность, простота применения, многофункциональность.
  • Минусы: риск повреждения почвы, привлечение вредителей, ограниченная сфера безопасного использования.

Советы по использованию растительного

Применяйте масло только точечно и в минимальных количествах.
Избегайте попадания в почву без необходимости.
Не используйте вблизи водоёмов с живыми организмами.

Популярные вопросы об использовании растительного масла в саду

Можно ли поливать растения маслом?
Нет, это может повредить корни и нарушить почвенную микрофлору.

Подходит ли любое масло?
Чаще используют оливковое или подсолнечное, без добавок и ароматизаторов.

Безопасно ли применять масло против насекомых?
Да, если соблюдать дозировку и избегать обработки в жаркую погоду.

Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Новости спорта
Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Ларису Долину осудили за использование слова "тривиальный"
Шоу-бизнес
Ларису Долину осудили за использование слова "тривиальный"
Серо-коричневый стал главным цветом маникюра зимы 2025-26 — Instyle
Красота и стиль
Серо-коричневый стал главным цветом маникюра зимы 2025-26 — Instyle
Популярное
Долина рассказала о новогоднем столе — и вновь вызвала гнев публики: причиной стало всего одно слово

Лариса Долина ответила на вопрос ребёнка о новогоднем столе, и её высказывания вызвали бурю негодования в Сети из-за слова "тривиальный".

Ларису Долину осудили за использование слова "тривиальный"
Трактор С-100 выпустили тиражом более 124 тыс. единиц
Тяжёлый трактор весом 16 тонн умел экономить топливо — необычное решение удивляет до сих пор
Планка сдала позиции: это упражнение нагружает корпус ещё сильнее и безопаснее
Гигант весом в тонну и длиной более шести метров: существо, которое побило все рекорды живой природы
Употребление сыра снижает риск деменции на 13% — Neurology Игорь Буккер Исследование XRISM разрушает миф о тёмной материи Александр Рощин Житель Индианы рассказал о странных совпадениях после смерти родственников Вероника Эйнуллаева
Тайна строительства пирамид раскрыта: под Саккарой нашли систему, которая не вписывается в историю Египта
Решение принято, а восторга не случилось: Зарубина призналась, что её смущает в деле Долиной
Речь идет не о ресурсах: противостояние России и Запада получило цивилизационное объяснение
Речь идет не о ресурсах: противостояние России и Запада получило цивилизационное объяснение
Последние материалы
Вертикальные шкафы очищают визуальное пространство — C.B. RADAR
Кит не может проглотить человека из-за строения пищевода — IflScience
После 200 тыс. км чаще всего изнашиваются ГРМ, подвеска и коробка — данные Actualno
Инфляция огурца стала вирусным мемом — экономист Суворов
Линцское тесто для рассыпчатого печенья замешивают из холодного масла и желтков
Belgee S50 стал самым доступным новым автомобилем с классической АКП в России
Огурцы пучкового типа формируют 5–10 завязей в узле
Фараоновы муравьи признаны одними из самых сложных для уничтожения вредителей — Earth
Матвей Сафонов отразил четыре пенальти подряд в финале турнира ФИФА
ЕС не понравится: Россия и Норвегия возобновили сотрудничество по рыболовству
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.