Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Интервальное голодание без тренировок приводит к потере мышц — доктор Лейн Нортон
Куба вводит новую систему валютного курса
Джинсы с высокой талией и задними карманами визуально подчёркивают ягодицы — Bovary
Сочные куски и золотистая корочка у карпа получаются за счёт рапсового масла
Частицы колец Сатурна поднялись на сотни тысяч километров — NASA
Мандарины обеспечили суточную норму витамина C — iefimerida
Haval H9 получил заводскую версию с двумя топливными баками
Кукша предупреждает зверей о появлении людей в тайге
Продажи средств от похмелья в России выросли на 25%

Листья как из джунглей или вялый куст у стены: где монстера действительно растёт, а где выживает

Монстера лучше растёт при рассеянном свете и высокой влажности — эксперт Цисек
Садоводство

Комнатные растения давно перестали быть просто декоративным элементом. Сегодня они воспринимаются как полноценная часть жилого пространства, которая влияет не только на внешний вид интерьера, но и на атмосферу в доме, уровень комфорта и даже самочувствие людей. Среди множества зелёных фаворитов особое место занимает монстера деликатесная — растение с выразительными листьями, которое уверенно удерживает статус одного из самых популярных вариантов для дома и офиса, об этом сообщает Ideal Home.

Монстера
Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Монстера

Почему монстера так популярна

Монстера деликатесная, которую часто называют "швейцарским сыром" из-за характерных прорезей на листьях, родом из тропических лесов южной части Мексики. Несмотря на экзотическое происхождение, она отлично адаптировалась к жизни в квартирах и считается одним из самых неприхотливых комнатных растений. Именно это сочетание эффектного внешнего вида и простоты ухода сделало монстеру универсальным выбором как для опытных цветоводов, так и для тех, кто только начинает знакомство с миром домашних растений.

Растение быстро растёт, формируя крупные глянцевые листья, которые со временем приобретают узнаваемую перфорацию. Благодаря этому монстера легко становится визуальным центром интерьера, добавляя помещению ощущение уюта и природной свежести. Однако при всей своей нетребовательности она всё же нуждается в правильно подобранном месте, где сможет чувствовать себя комфортно и развиваться без стресса, а также в понятном режиме ухода и подкормок, от которого напрямую зависит размер и плотность листвы — подробнее этот аспект разбирают в материале про удобрение для монстеры.

Польза монстеры для дома и самочувствия

Специалисты отмечают, что монстера ценится не только за декоративные качества. Она способна положительно влиять на микроклимат в помещении, помогая улучшить качество воздуха и создать более спокойную атмосферу.

"Монстера, особенно Monstera deliciosa, — популярное комнатное растение, которое не только эстетически привлекательно, но и приносит много пользы вашему дому. Её крупные глянцевые листья делают пространство визуально богаче, при этом за растением относительно легко ухаживать", — объясняет член Американского общества садоводов, магистр психологии окружающей среды и доктор наук в области фэншуй Ян Цисек.

Значение монстеры в фэншуй

В восточных практиках монстере также приписывают символическое значение. Согласно принципам фэншуй, это растение связано с движением положительной энергии и ощущением устойчивости.

"Считается, что монстера поглощает негативную энергию и наполняет пространство позитивными вибрациями. Она также ассоциируется с процветанием и изобилием", — говорит Ян Цисек.

При этом эксперты подчёркивают: вне зависимости от символики, ключевым фактором остаётся грамотный уход и учёт сезонных изменений, особенно в отопительный период, когда сухой воздух и тепло батарей могут негативно влиять на состояние листьев — похожие проблемы характерны для большинства комнатных растений зимой.

Где лучше разместить монстеру в доме

Выбор места для монстеры напрямую влияет на её внешний вид и здоровье. Растение может достигать внушительных размеров — до четырёх метров в высоту, поэтому важно учитывать не только освещение, но и доступное пространство.

Комната с большими окнами

Одним из самых удачных вариантов считается светлое помещение с крупными окнами. Монстера предпочитает яркий, но рассеянный свет, поэтому гостиные, спальни или домашние кабинеты с хорошим естественным освещением подходят идеально.

"Монстеры прекрасно чувствуют себя при ярком рассеянном свете, поэтому отлично подходят для комнат с большими окнами. Если поставить растение в светлом углу гостиной, оно добавит интерьеру высоты и текстуры, при этом будет активно расти благодаря естественному освещению", — объясняет основатель Beards & Daisies Джо Ламбелл.

Эксперты советуют избегать прямых солнечных лучей, которые могут обжигать листья. Лучший вариант — разместить горшок рядом с окном, но немного в стороне от прямого солнца.

Ванная комната с естественным светом

Неожиданно удачным местом для монстеры может стать ванная комната. Особенно если в ней есть окно и хорошее естественное освещение.

"Монстера деликатесная отлично растёт в тёплой и влажной среде, поэтому светлая ванная или кухня — прекрасный вариант. Оптимальная температура для растения — от 18 до 25 градусов. Повышенная влажность помогает воссоздать условия тропиков", — говорит старший закупщик растений в Dobbies Клэр Бишоп.

Кухня или влажные зоны дома

Кухня с хорошим освещением также может подойти для размещения монстеры. Здесь обычно поддерживается более высокая влажность, а перепады температуры не столь резкие.

"Это растения из джунглей, поэтому они лучше чувствуют себя во влажной среде. Ванная или кухня с окном — идеальные места", — отмечает специалист по уходу за растениями Келли Дайер.

Сравнение монстеры с другими крупными комнатными растениями

Монстеру часто сравнивают с фикусами, пальмами и драцена́ми. В отличие от них, она быстрее адаптируется к условиям квартиры и менее чувствительна к ошибкам в уходе. Фикусы могут реагировать сбросом листьев на смену места, пальмы требуют более стабильной влажности, а драцены растут медленнее и дают менее выраженный визуальный эффект.

Плюсы и минусы выращивания монстеры

Монстера считается универсальным растением, но у неё есть свои особенности.

К преимуществам относятся:

  • выразительный внешний вид и крупные листья;
  • быстрый рост;
  • относительная простота ухода;
  • адаптация к разным помещениям;
  • положительное влияние на микроклимат.

Среди минусов:

  • потребность в пространстве;
  • чувствительность к прямому солнцу;
  • необходимость опоры;
  • регулярная пересадка.

Советы по размещению и уходу за монстерой шаг за шагом

  1. Выберите место с ярким рассеянным светом.

  2. Обеспечьте растению достаточно пространства для роста.

  3. Поддерживайте комфортную влажность воздуха.

  4. Регулярно очищайте листья от пыли.

  5. Следите за состоянием корней и размером горшка.

Популярные вопросы о монстере деликатесной

Как выбрать место для монстеры в квартире?

Лучше всего подойдут светлые комнаты с большими окнами или влажные зоны с естественным светом.

Сколько стоит монстера?

Цена зависит от размера растения и региона, но небольшие экземпляры обычно доступны по стоимости.

Что лучше — монстера или фикус?

Монстера менее капризна и быстрее растёт, тогда как фикус чувствительнее к условиям и перестановкам.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Оттенок жжёного оранжевого станет доминирующим в 2026 году — Revistaoeste
Недвижимость
Оттенок жжёного оранжевого станет доминирующим в 2026 году — Revistaoeste
Германия потеряла более 70 процентов экспорта в Россию
Бизнес
Германия потеряла более 70 процентов экспорта в Россию
Популярное
Долларовое дерево, которое растёт само: 7 шагов, после которых замиокулькас становится роскошным

Почему замиокулькас у одних превращается в роскошный куст, а у других быстро гибнет? Семь правил помогут понять его характер и настроить простой, но точный уход.

Замиокулькас пересаживают раз в 2–3 года перевалкой
Германия потеряла более 70 процентов экспорта в Россию
Германия и санкции: мощный удар по экономике и долгосрочные последствия
Долина рассказала о новогоднем столе — и вновь вызвала гнев публики: причиной стало всего одно слово
Мотор ещё холодный, а вы уже вредите: привычка, которая портит двигатель сильнее мороза
Житель Индианы рассказал о странных совпадениях после смерти родственников Вероника Эйнуллаева Трактор С-100 выпустили тиражом более 124 тыс. единиц Сергей Милешкин Косатки и дельфины совместно охотятся у острова Ванкувер — Scientific Reports Александр Рощин
Пока одни спят, знатоки используют хитрость — малина летом превращается в бесконечный конвейер ягод
В Венгрии уверены в крахе ЕС в случае кражи российских активов
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Последние материалы
Частицы колец Сатурна поднялись на сотни тысяч километров — NASA
Мандарины обеспечили суточную норму витамина C — iefimerida
Haval H9 получил заводскую версию с двумя топливными баками
Конфликт России и Запада вышел за рамки экономики и ресурсов — историк Нарочницкая
Кукша предупреждает зверей о появлении людей в тайге
Продажи средств от похмелья в России выросли на 25%
Яблони и груши переносят зимнюю посадку без стресса — Mistika Kipou
Фестиваль Всемирный день пельменя в Ижевске пройдет со 2 по 9 января — Юлия Бадаш
Монстера лучше растёт при рассеянном свете и высокой влажности — эксперт Цисек
В ризотто с креветками бульон вливают порциями — Tudogostoso
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.