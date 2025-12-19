Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ошибки начинаются до морозов: неправильная подготовка лишает любимое растение шансов весной

Сильную обрезку герани применили перед зимним хранением — Mein schöner Garten
Садоводство

Герань принято считать сезонным растением, хотя по своей природе она спокойно живёт несколько лет. Осенью большинство кустов отправляются в утиль, хотя этого легко избежать без лишних затрат и сложных манипуляций. Грамотная зимовка позволяет сохранить крепкие растения и получить мощное цветение уже весной. Об этом сообщает Mein schöner Garten.

Герань
Фото: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic
Герань

Почему герань имеет смысл сохранять зимой

Герань, более корректно — пеларгония, родом из южной Африки и не приспособлена к полноценной зиме в открытом грунте умеренных широт. Несмотря на внешнее сходство с морозостойкими геранями (Geranium), это разные растения, хотя и из одного семейства. Пеларгония ценится за выносливость, плотные стебли и листья, а также способность накапливать влагу, что делает её идеальной культурой для балконов, кашпо и контейнеров.

Когда отправлять герань в зимовку

Первые кратковременные заморозки герань обычно переносит без последствий, особенно если горшки защищены от ветра. Однако при устойчивых температурах ниже -5 °C растение начинает страдать. В большинстве регионов оптимальное время для переезда в зимнее помещение — конец сентября или начало октября, до наступления настоящих холодов.

Основные условия зимовки

Для зимнего покоя герани требуется минимум ресурсов. Свет может быть рассеянным, а температура — в диапазоне от +5 до +10 °C. Чем темнее помещение, тем прохладнее оно должно быть. Подходят подвал, неотапливаемый чердак, кладовая или хозяйственный блок. Полив — редкий, только чтобы корни не пересыхали, при этом важно учитывать состояние контейнеров и использовать устойчивые решения для защиты корневой системы, включая подставки для горшков.

Способы зимовки герани

Существует несколько проверенных практикой вариантов, выбор зависит от доступного пространства и количества растений.

Зимовка в горшках и ящиках

Если места достаточно, герань можно оставить в контейнерах. Перед этим растения сильно обрезают, удаляют цветы, бутоны и большую часть листьев. Такой подход снижает риск грибковых заболеваний и помогает растению спокойно войти в фазу покоя.

Хранение в ящиках без земли

При дефиците пространства герань вынимают из почвы, аккуратно стряхивают землю, укорачивают побеги до 8-10 см и заворачивают каждое растение в бумагу. Хранение происходит в ящиках или коробках при прохладной температуре. Раз в несколько недель побеги слегка увлажняют.

Подвесная зимовка

Этот способ используют реже, но он эффективен. Корневой ком помещают в пакет, побеги оставляют открытыми, после чего растение подвешивают вверх корнями. В таком состоянии герань может зимовать без полива и подкормок до весны.

Сравнение способов зимовки герани

Зимовка в горшках удобна и менее стрессовая для растения, но требует больше места. Хранение без земли экономит пространство и подходит для большого количества кустов, однако требует периодического контроля. Подвесной метод минимизирует уход, но подходит не для всех условий и сортов.

Плюсы и минусы зимовки герани

Сохранение герани зимой имеет практический смысл. Это позволяет избежать покупки новых растений, сохранить редкие сорта и получить раннее цветение.

  • экономия бюджета на рассаде и семенах;
  • более крепкие кусты весной;
  • возможность мягкой поддержки растения в конце зимы, включая применение рисовой воды в период выхода из покоя.


К минусам относят необходимость прохладного помещения и регулярного осмотра растений на предмет гнили и вредителей.

Советы по зимовке герани шаг за шагом

  1. Уберите растения до устойчивых морозов.

  2. Проведите сильную обрезку и санитарную очистку.

  3. Выберите прохладное и сухое помещение.

  4. Минимизируйте полив и полностью исключите удобрения.

  5. В конце зимы пересадите растения в свежий субстрат для балконных цветов.

Популярные вопросы о зимовке герани 

Какой способ зимовки самый надёжный?
Для домашних условий чаще всего выбирают зимовку в горшках при +5…+8 °C.

Сколько стоит сохранить герань зимой?
Фактические затраты минимальны и ограничиваются расходом на почву и базовый садовый инвентарь.

Что лучше: семена или зимовка старых растений?
Зимовка позволяет сохранить сортовые качества, тогда как семенное размножение не всегда даёт предсказуемый результат.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
