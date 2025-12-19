Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зима для южанина как экзамен без пересдачи: любимая пряность гибнет от холода и сырости

Утепление контейнера защитило розмарин от промерзания
Садоводство

Розмарин остаётся одной из самых популярных пряных трав для сада и дома, но именно зима становится для него самым сложным периодом. Средиземноморское происхождение делает растение чувствительным к холоду, влаге и резким перепадам температуры. При этом при грамотном подходе розмарин успешно переживает зимовку и сохраняет жизнеспособность до весны, сообщает Mein Schoener Garten.

Розмарин
Фото: creativecommons.org by Charles Robertson is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Розмарин

Почему зимовка розмарина требует внимания

Розмарин (Rosmarinus officinalis) — многолетнее растение, привыкшее к мягкому климату и хорошо дренированным почвам. В открытом грунте он стабильно зимует только в регионах с мягкими зимами и без затяжных морозов. Даже кратковременное понижение температуры до -8…-10 °C может стать критичным, особенно для чувствительных сортов. Ключевая угроза — не столько мороз, сколько сочетание холода и избыточной влаги, из-за которой страдает корневая система, как и у многих контейнерных растений зимой.

Как сохранить розмарин в открытом грунте

Высаженный в саду розмарин имеет шансы пережить зиму лишь при правильной подготовке. Корневую зону рекомендуется мульчировать сухими листьями, а надземную часть закрывать еловым лапником или садовым флисом. Относительно устойчивыми считаются отдельные сорта, однако стопроцентной гарантии они не дают. Важно, чтобы почва оставалась рыхлой и водопроницаемой — застой воды зимой для растения губителен и часто становится причиной проблем, описываемых при зимнем затоплении сада.

Зимовка розмарина в горшке

Контейнерный розмарин более гибок в уходе, так как его проще перемещать. В регионах с мягким климатом растение заносят в помещение максимально поздно, иногда ближе к концу декабря. Оптимальные условия — светлое место с температурой не выше +10 °C. Подойдут неотапливаемая теплица, лестничная клетка или светлый подвал. При отсутствии таких вариантов допускается зимовка на улице при условии тщательной защиты.

Горшок оборачивают джутом или пузырчатой плёнкой, сверху растение прикрывают лапником, а сам контейнер ставят на изолирующую подставку. Лучшее место — у стены дома под навесом, где меньше ветра и резких температурных скачков.

Уход за розмарином в холодный период

Зимой розмарин не подкармливают и поливают крайне умеренно. Земляной ком не должен пересыхать полностью, но избыток воды приводит к загниванию корней. При зимовке в гараже или теплице растение можно постепенно возвращать на свежий воздух уже в марте, выбирая защищённые от ветра места. Даже если розмарин сбросил листья при тёмной зимовке, это не критично — весной он обычно восстанавливается.

Зимовка розмарина в грунте и в горшке

Выбор способа зимовки напрямую влияет на риски. Растение в открытом грунте меньше требует перемещений, но сильно зависит от климата и качества почвы. Горшечный розмарин легче контролировать: его можно переставить, утеплить, отрегулировать освещение и влажность. При этом контейнер быстрее промерзает, поэтому без изоляции такой вариант также уязвим.

Плюсы и минусы разных способов зимовки

Зимовка в помещении подходит для регионов с суровыми зимами и позволяет минимизировать потери. Она даёт стабильную температуру и защиту от осадков, но требует подходящего светлого места.
Уличная зимовка сохраняет естественный ритм роста растения и не занимает место в доме. Однако она возможна только при мягком климате и требует тщательной защиты от влаги и морозов.

Советы шаг за шагом по зимовке розмарина

  1. Оцените климат и выберите подходящий способ зимовки.

  2. Обеспечьте дренаж и защиту корней от переувлажнения.

  3. Утеплите горшок или корневую зону заранее, до устойчивых морозов.

  4. Контролируйте полив, избегая как пересыхания, так и избытка воды.

  5. Весной постепенно адаптируйте растение к открытому воздуху.

Популярные вопросы о зимовке розмарина

Можно ли оставить розмарин зимой на улице?

Да, но только в мягком климате и при хорошем укрытии от холода и влаги.

Какая температура считается оптимальной для зимовки в помещении?

Лучше всего розмарин переносит зимовку при температуре от 0 до +10 °C.

Что лучше — горшок или открытый грунт?

Для большинства регионов практичнее выращивание в горшке, так как оно даёт больше контроля над условиями.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
