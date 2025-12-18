Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Её выбрасывают годами — а зря: грядки теряют ресурс, о котором вспоминают слишком поздно

Калий и кальций из древесной золы повышают урожайность овощей — данные Actualno
Садоводство

Древесная зола — один из самых недооценённых ресурсов для сада, хотя она способна заметно повлиять на здоровье растений и будущий урожай. Остатки от камина или костра часто отправляются в мусор, хотя в них скрыт ценный набор питательных веществ. При грамотном использовании древесная зола помогает скорректировать кислотность почвы и поддержать рост культур. Об этом сообщают Actualno.

Осенняя подготовка грядки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Осенняя подготовка грядки

Почему древесная зола полезна для почвы

Древесная зола богата калием, кальцием и рядом микроэлементов, необходимых растениям для формирования крепких клеточных стенок, устойчивости к болезням и активного плодоношения. Благодаря высокому содержанию карбоната кальция она обладает щелочной реакцией и способна повышать pH кислых почв.

Это особенно важно для участков, где земля изначально бедна минералами или склонна к закислению. Однако зола подходит не всем растениям, поэтому важно учитывать потребности конкретных культур и не нарушать баланс.

Когда зола может навредить

Растения, предпочитающие кислую почву, плохо реагируют на повышение щёлочности. Избыточное внесение золы может снизить доступность некоторых элементов и привести к угнетению роста. Поэтому золу всегда используют умеренно и только там, где действительно требуется коррекция pH.

Томаты: поддержка урожая и профилактика болезней

Томаты хорошо растут на нейтральных или слабощёлочных почвах и нуждаются в большом количестве питательных веществ. Кальций и калий из древесной золы способствуют формированию плодов и помогают снизить риск вершинной гнили.

Золу рекомендуется вносить перед посадкой или аккуратно рассыпать вокруг основания растений, слегка заделывая в почву. После этого важно хорошо пролить грядки водой, чтобы питательные вещества начали работать.

Перец: больше плодов при умеренном подходе

Многие сорта перца также положительно реагируют на древесную золу. Калий и фосфор поддерживают цветение и увеличивают количество завязей. Особенно заметен эффект на кислых почвах, где зола улучшает усвоение питательных веществ.

При этом важно не переусердствовать. Слишком высокий pH может навредить корневой системе, поэтому золу добавляют небольшими порциями.

Алиумы: лук и чеснок

Лук и чеснок относятся к роду Allium и предпочитают нейтральную или слегка кислую почву. Если участок сильно закислен, древесная зола помогает выровнять условия. Кроме того, калий снижает риск заболеваний.

Признаками его дефицита у алиумов считаются утолщённые шейки, мягкие луковицы и подсыхающие кончики листьев. В таких случаях зола может стать полезной добавкой.

Крестоцветные культуры

Капуста, брокколи и цветная капуста лучше всего растут в слегка щёлочной и хорошо насыщенной питательными веществами почве. В кислой среде они подвержены заболеванию килой, которое проявляется замедленным ростом и деформацией корней.

Древесная зола помогает снизить кислотность и одновременно снабжает растения кальцием, магнием и калием. Лёгкое внесение золы перед посадкой особенно полезно для этих культур.

Шпинат и баланс почвы

Шпинат предпочитает нейтральную или слегка кислую почву. Если земля слишком кислая, зола может помочь скорректировать pH и улучшить усвоение питательных веществ. Однако при близком к нейтральному показателе её используют с осторожностью.

При необходимости зола также восполняет потребность шпината в калии, но только в разумных количествах.

Сравнение: древесная зола и минеральные удобрения

Древесная зола действует мягче и одновременно улучшает структуру почвы. Она не содержит азота, зато богата калием и кальцием, что делает её полезной для плодовых и овощных культур.

Удобрения дают быстрый эффект, но при неправильном применении могут привести к засолению почвы. Зола же работает медленнее, но устойчиво и экологично.

Плюсы и минусы использования древесной золы

Этот метод ценят за доступность и натуральность. Зола помогает корректировать кислотность, укрепляет растения и подходит для разных культур.

С другой стороны, она не универсальна и требует точного дозирования. Неправильное применение может нарушить баланс питательных веществ.

Советы по использованию древесной золы шаг за шагом

Используйте только золу от чистой древесины без примесей.
Вносите золу умеренно, равномерно распределяя по поверхности.
После внесения обязательно полейте участок.

Популярные вопросы о древесной золе в саду

Можно ли использовать золу каждый год?
Да, но только при необходимости и с учётом состояния почвы.

Подходит ли зола для всех овощей?
Нет, культуры, любящие кислую почву, могут пострадать.

Когда лучше вносить золу?
Чаще всего — осенью или перед посадкой весной.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
