Тихий убийца без яда и зубов: этот налёт на яблоне садоводы привыкли не замечать — и зря

Лишайники образуются как симбиоз гриба и водоросли — Mein Schoener Garten

Стволы старых яблонь, груш и других деревьев нередко покрываются серо-жёлтым налётом, который многие принимают за болезнь. На практике лишайники выглядят тревожно, но их роль в саду гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Эти организмы тесно связаны с экологией участка и состоянием воздуха, сообщает Мein Schoener Garten.

Фото: commons.wikimedia by Björn S.., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ лишайник

Что такое лишайники и почему они появляются на деревьях

С точки зрения ботаники лишайники нельзя назвать растениями в привычном смысле. Это устойчивая форма симбиоза гриба и водоросли, где каждый участник выполняет свою функцию. Гриб обеспечивает удержание влаги и минеральных веществ, а водоросль за счёт фотосинтеза вырабатывает питательные сахара.

Такое "сотрудничество" позволяет лишайникам выживать там, где другим формам жизни сложно — на камнях, старой коре, черепице и бедных почвах. Цвет таллома может быть белым, серым, жёлтым, оранжевым или бурым, в зависимости от вида и условий среды.

Для сада это обычное явление, особенно если участок расположен вдали от промышленных зон и дорог, где экосистема формируется без постоянного давления загрязняющих факторов.

Вредят ли лишайники плодовым и декоративным деревьям

Распространённое мнение о вреде лишайников не подтверждается практикой и наукой. Они не проникают в ткани дерева и не используют его соки или питательные вещества. Лишайник закрепляется только на поверхности коры, используя её как опору.

Рост коры и камбия при этом не нарушается, поскольку жизненно важные процессы происходят глубже, чем зона контакта с лишайником. Более того, плотный слой таллома частично защищает кору от патогенных грибов и бактерий, помогая дереву сохранять устойчивость в условиях естественного старения.

Причина, по которой лишайники часто заметны на старых или ослабленных деревьях, связана не с их агрессивностью, а с физиологией самого дерева и особенностями корневой системы, о которых важно помнить при планировании посадок, как и при выборе пород, которые не создают проблем рядом с домом или постройками — например, деревьев с агрессивными корнями.

Какие виды лишайников встречаются в саду

В мире известно около 25 тысяч видов лишайников, из них примерно две тысячи встречаются в Европе. В садовой среде чаще всего наблюдаются три формы.

Листоватые виды образуют плоские, слегка приподнятые пластины. Накипные плотно срастаются с корой и выглядят как окрашенное пятно. Кустистые напоминают миниатюрные ветвящиеся структуры и встречаются реже.

Особенно активно лишайники заселяют кору лиственных пород с высоким содержанием щёлочей. Чаще всего это яблоня, ясень, тополь и другие садовые и парковые деревья, играющие важную роль в формировании устойчивого микроклимата участка.

Лишайники как индикатор чистого воздуха

Отсутствие корней делает лишайники полностью зависимыми от качества воздуха. Воду и микроэлементы они получают напрямую из атмосферы, поэтому крайне чувствительны к загрязнению.

В районах с высоким уровнем выхлопных газов и промышленными выбросами лишайники практически не приживаются. Их наличие в саду косвенно говорит о благоприятной экологической обстановке, схожей с той, что формируется в устойчивых природных зонах и продуманных зелёных пространствах, где растения работают как единая система, подобно естественному зимнему саду.

Сравнение: лишайники и мхи на деревьях

Лишайники часто путают с мхами, однако между ними есть принципиальные различия. Мхи — это растения, которые удерживают влагу и при избыточном разрастании могут способствовать подопреванию коры. Лишайники влагу почти не накапливают и не создают парникового эффекта.

Если мхи иногда убирают в рамках ухода за плодовыми деревьями, то лишайники в большинстве случаев трогать не стоит, особенно на здоровых стволах.

Плюсы и минусы наличия лишайников

Присутствие лишайников в саду имеет как практические, так и экологические стороны. Они вписываются в естественную экосистему участка и не требуют вмешательства.

К преимуществам можно отнести их защитную функцию для коры и роль индикатора чистого воздуха.

Среди минусов — возможное укрытие для зимующих вредителей на старых плодовых деревьях с рыхлой корой. В таких случаях лишайники удаляют не из-за вреда, а в рамках общей санитарной обработки.

Советы по уходу за деревьями с лишайниками

Оценивайте состояние дерева, а не внешний вид ствола. Не счищайте лишайники с молодых и здоровых деревьев. При уходе за старыми яблонями удаляйте только отстающую кору вместе с мхами и налётом. Используйте щадящий садовый инвентарь и не повреждайте живую ткань. Сочетайте уход с обрезкой, подкормкой и правильным поливом.

Популярные вопросы о лишайниках на деревьях

Опасны ли лишайники для урожая яблонь?

Нет, они не влияют на цветение, плодоношение и качество плодов.

Нужно ли обрабатывать деревья химическими средствами?

В этом нет необходимости, так как лишайники не являются вредителями.

Что лучше: полностью очистить ствол или оставить как есть?

В большинстве случаев лучше оставить лишайники, ограничившись стандартным уходом за деревом.