От одной почки — целый куст: способ размножения роз, который экономит время и нервы

Метод размножения роз почкой даёт быстрые корни и сохраняет сорт
Садоводство

Размножение роз не обязательно должно быть сложным и долгим процессом. Существует способ, который позволяет получить новые растения быстрее и с минимальными усилиями. Его можно применять уже ранней весной и продолжать почти всё лето.

Укоренение розы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Укоренение розы

Метод "почкой"

Этот способ размножения роз часто выбирают опытные цветоводы, потому что он сочетает простоту и высокую приживаемость. В отличие от классического черенкования, здесь используется не весь побег, а только почка с небольшим фрагментом стебля. Такой посадочный материал быстрее образует корни и легче адаптируется к новым условиям.

Метод подходит для большинства садовых и тепличных роз, позволяет сохранить сортовые признаки и не требует сложного инвентаря. Достаточно иметь острый секатор, лёгкий грунт, укоренитель и простое укрытие из подручных материалов.

Когда и как начинать размножение

Начинать работу можно уже в начале марта, если розы находятся в теплице или в домашних условиях. В открытом грунте чаще ориентируются на стабильное потепление. Завершать процедуру допустимо вплоть до августа, чтобы растения успели укорениться до холодов.
Для размножения выбирают здоровые ветки с молодыми побегами. Из пазухи аккуратно выламывают побег длиной около 2-4 см, стараясь не повредить почку. Нижний край слегка припудривают укоренителем и высаживают в рыхлый, заранее увлажнённый грунт, подходящий для рассады и черенков.

Уход за укореняющимися почками

После посадки будущему саженцу важно создать мини-теплицу. Для этого используют прозрачный пакет или пластиковую бутылку с небольшим отверстием для вентиляции. Такое укрытие поддерживает влажность, но не допускает застоя воздуха.

Полив проводят только при необходимости, когда грунт начинает подсыхать.

Переувлажнение в этом случае опаснее, чем кратковременная сухость. Примерно через месяц появляются корни, а ещё через одну-две недели молодые растения можно пересадить в отдельные стаканчики или горшки с питательной почвой.

Сравнение размножения роз: почкой и черенками

Метод "почкой" часто сопоставляют с традиционным черенкованием. Первый вариант требует меньше посадочного материала и даёт более быстрый старт роста. Черенки, в свою очередь, проще заготовить массово, но они дольше укореняются и чаще требуют стимуляторов.

При размножении почкой проще контролировать влажность и состояние растения, особенно в домашних условиях или теплице. Черенки же чаще используют в открытом грунте и при наличии большого количества побегов.

Плюсы и минусы метода

Этот способ имеет ряд практических преимуществ. Он экономит посадочный материал и позволяет работать даже с ценными сортами роз. Кроме того, для него не нужен сложный садовый инвентарь.

Среди минусов отмечают необходимость аккуратной работы и внимательного ухода за влажностью. Новичкам может потребоваться немного практики, чтобы не повредить почку при отделении.

Советы по размножению роз почкой

  1. Выберите здоровую ветку с молодыми побегами.
  2. Аккуратно выломайте почку с частью стебля длиной до 4 см.
  3. Обработайте срез укоренителем.
  4. Посадите в рыхлый увлажнённый грунт для рассады.
  5. Накройте прозрачным укрытием с вентиляционным отверстием.
  6. Поливайте только по мере подсыхания почвы.
  7. Пересадите саженец после появления устойчивых корней.

Популярные вопросы

Когда лучше всего начинать размножение роз таким способом?

Оптимальное время — с начала марта в домашних условиях или теплице и до августа при тёплой погоде.

Какой грунт подходит для укоренения почек?

Лучше использовать лёгкую, воздухопроницаемую почву для рассады или черенков с хорошим дренажом.

Что лучше для начинающих: почка или черенок?

Метод почкой считается более надёжным по приживаемости, но требует аккуратности, тогда как черенки проще в заготовке.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
