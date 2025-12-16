Ранние посевы могут всё испортить: с чего на самом деле стоит начинать рассаду

Ранние посевы на подоконнике начинают с цветов — садовод Воронова

Ранний посев рассады на подоконниках нередко кажется логичным шагом, однако такая спешка может обернуться разочарованием. В условиях короткого светового дня растения часто вырастают слабыми и вытянутыми, даже при использовании подсветки.

На это обращает внимание эксперт Союза садоводов России, телеведущая Ольга Воронова. Об этом она рассказала в комментарии изданию EcoSever.

Почему декабрь — не время для рассады

По словам специалиста, в декабре и сразу после новогодних праздников естественного света растениям всё ещё критически не хватает. В результате рассада формируется некачественной и плохо переносит последующую пересадку в грунт. Именно поэтому ранний старт посевов часто даёт обратный эффект.

Воронова подчёркивает, что даже хороший грунт и дополнительное освещение не компенсируют полностью дефицит солнечного света. Ключевым ориентиром она называет не календарную спешку, а постепенное увеличение продолжительности дня, которое начинается в конце января.

С чего стоит начинать посевы

Эксперт рекомендует открывать сезон именно с цветочных культур. Они лучше приспособлены к раннему посеву и дают заметный результат уже к началу тёплого сезона.

"Если речь о цветах, то в конце января петунии, анютины глазки, то есть виолы", — пояснила Ольга Воронова.

По её словам, такие посевы позволяют получить цветущие растения уже в мае. Это делает цветы оптимальным выбором для первых экспериментов с рассадой, тогда как овощные культуры требуют более точного расчёта сроков.

Овощи: разные сроки — разные подходы

С овощами, отмечает специалист, универсального времени посева не существует. Некоторые культуры развиваются медленно и нуждаются в более раннем старте, другие же быстро перерастают.

"В самом начале февраля нужен сельдерей", — добавила Воронова.

Она пояснила, что эта культура отличается особенно медленным ростом.

Начиная с пятого-десятого февраля, по словам эксперта, можно переходить к баклажанам и перцам, которые также всходят дольше большинства овощей. При этом томаты она не относит к ранним культурам и советует откладывать их посев, чтобы избежать перерастания рассады.

Подготовка важнее спешки

Конец января Воронова называет отправной точкой рассадного сезона. В этот период световой день становится длиннее, а условия для формирования крепких растений — более благоприятными. До этого времени садовод советует сосредоточиться на подготовке.

Подбор семян, ёмкостей, почвы и оборудования, по её мнению, гораздо полезнее ранних посевов. Такой подход позволяет войти в сезон без спешки и получить рассаду, которая будет готова к высадке в оптимальные сроки.