Снег работает лучше утеплителя: как белое покрывало спасает сад от вымерзания

Снег повышает зимостойкость растений за счёт теплоизоляции — агроном Седов

Снег в саду и огороде часто воспринимается как помеха, но именно он во многих случаях становится ключевым фактором успешной зимовки растений.

Фото: https://web.archive.org/web/20161027012420/https://www.panoramio.com/photo/87464557 by Андрей Груздев, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Сад, огород зимой

При правильном использовании снежный покров способен смягчить воздействие морозов, сохранить почвенные процессы и повлиять на будущий урожай. Об этом в беседе с изданием NewsInfo рассказал кандидат сельскохозяйственных наук Андрей Седов.

Снег как природный утеплитель

По словам специалиста, основная функция снега в садоводстве — теплоизоляция. Снежный слой снижает перепады температур и защищает корневую систему растений от экстремального холода. Даже при сильных морозах он создаёт более стабильные условия у поверхности почвы.

Седов поясняет, что зависимость здесь прямая и легко рассчитываемая.

"Каждый сантиметр снега это плюс один градус. Если на улице минус двадцать, например, то под слоем снега в двадцать сантиметров будет порядка минус пяти градусов", — пояснил кандидат сельскохозяйственных наук.

Именно поэтому растения под снежным покровом зимуют заметно лучше, чем на открытой, промёрзшей земле.

Особенно уязвимыми без снега остаются корни многолетников, плодовых культур и ягодников. В условиях сильных морозов отсутствие защитного слоя может привести к их подмерзанию даже у относительно зимостойких сортов.

Разные подходы к работе со снегом

Эксперт подчёркивает, что универсального способа использования снега не существует. Тактика зависит от возраста растений, погодных условий и угроз, характерных для конкретного участка. В одних ситуациях снег подсыпают рыхлым слоем, в других — наоборот, уплотняют.

Отдельное внимание уделяется защите от грызунов.

"Если молодые деревья, то утаптывают снег, когда он мокрый, в оттепель. После того, как он замерзает эта часть становится недоступна для мышей. Но вообще лучше укрывать, конечно, заранее осенью", — подчеркнул специалист.

Такой приём снижает риск повреждения коры в зимний период.

При этом Седов отмечает, что любые манипуляции со снегом должны быть осмысленными. Чрезмерное уплотнение или неправильное распределение может принести больше вреда, чем пользы.

Польза снега для теплиц и почвы

Снег, по словам эксперта, важен не только для открытого грунта, но и для теплиц. В неотапливаемых конструкциях его специально заносят внутрь, чтобы поддержать состояние почвы в зимний период. Это помогает избежать пересыхания и сохранить почвенную микрофлору.

"В теплицы обычно снег заносят. Чтобы не пересыхала почва, чтобы там микрофлора оставалась. Если это не отапливаемая теплица, то рекомендуют снег заносить. Не будет засоления, потому что снег считается как дистиллированная вода, он тает и промывает то, что накопилось в течение вегетации", — отметил Андрей Седов.

Такой подход напрямую влияет на качество почвы и условия для будущих посадок.

По мнению специалиста, снег стоит рассматривать как инструмент, а не как случайный фактор. Его грамотное использование повышает устойчивость растений к зиме и снижает риски потерь в начале нового сезона.