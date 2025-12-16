Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автопроизводители советуют менять ангренажный ремень каждые 60–90 тыс. км — Actualno
Криптовалюты рассматриваются в России только как инструмент инвестиций — Аксаков
Потерянный храм фараона Нюсерра найден — Ahram Online
Земледельцы Месопотамии выражали числовые идеи через цветочные орнаменты
Исследование показало, что мурлыканье точнее отличает кошек, чем мяуканье — Earth
Спрос на бортпроводников значительно вырос — Corse Matin
Слава не может продать свою квартиру после случая Долиной
С декабря в России действуют новые правила утильсбора для авто мощнее 160 л. с.
Стакан воды после пробуждения запускает обмен веществ — тренеры

Сначала влага и тень — потом пустые грядки: сценарий, который повторяется каждый год

Эксперты: влажная погода и тень провоцируют массовое появление слизней
Садоводство

Июнь и июль — время, когда слизни выходят на пик активности и способны за считанные дни испортить грядки с капустой, картофелем, бобовыми и ягодами. Эти моллюски поедают листья, плоды и молодые побеги, а заодно разносят грибковые инфекции. Чтобы не потерять урожай, важно действовать системно и без промедления. Об этом рассказывает Antonovsad.

слизень
Фото: Designed by Freepik by kuritafsheen77, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
слизень

Почему слизни появляются на участке

Основная причина нашествия слизней — сочетание влаги и тени. Сырая погода, частые дожди и прохладные ночи создают для них идеальные условия. Даже если раньше вредителей не было, они легко переползают с соседних участков, где прячутся в компосте или под досками.

Дополнительным фактором становится загущенная посадка. Заросли сорняков, плотные грядки и редкая прополка дают слизням укрытие и постоянный доступ к сочной пище. Недостаток солнца только усиливает проблему — моллюски активно селятся под бочками, укрывным материалом и растительными остатками.

Какие культуры страдают чаще всего

Слизни особенно любят растения с нежной листвой и влажным микроклиматом. В зоне риска оказываются капуста, салаты, шпинат, огурцы, кабачки, тыквы, фасоль и горох. Часто страдает клубника, замульчированная соломой или агроволокном: под укрытием сохраняется влага, а ягоды становятся легкой добычей. Не обходят стороной и декоративные культуры — хосты, георгины, хризантемы.

Механические и народные способы борьбы

Самый простой метод — ручной сбор. Слизни активны ночью и после дождя, поэтому их собирают ранним утром или вечером, обязательно в перчатках. Моллюсков складывают в емкость и уничтожают солевым раствором, используя его точечно.

Хорошо работают ловушки. Пивные приманки, вкопанные в землю на уровне почвы, привлекают слизней запахом. Влажные доски или листья лопуха, разложенные на грядках, служат временным укрытием — утром их остается лишь собрать вместе с вредителями.

Барьеры против слизней

Физические препятствия замедляют передвижение моллюсков. Вокруг растений рассыпают древесную золу, измельченную яичную скорлупу или горчичный порошок слоем 1–2 см. Такие барьеры действуют, пока материал сухой, поэтому после дождей их обновляют. Смеси золы и горчицы усиливают эффект и подходят для овощных грядок и цветников.

Препараты против слизней

Если вредителей слишком много, используют моллюскоциды и биопрепараты. Они действуют при поедании или контакте, вызывая обезвоживание и гибель слизней. Средства применяют вечером или ночью, строго соблюдая нормы расхода. Современные препараты рассчитаны на использование с июня до осени и подходят для большинства огородных культур, не нанося вреда почве при правильном применении.

Привлечение естественных врагов

Экологичный способ борьбы — создание условий для естественных врагов слизней. Ежи, птицы, жабы, лягушки и жужелицы активно поедают моллюсков, а в устойчивых экосистемах важную роль играет и тигровый слизень, который сдерживает численность других видов. Для поддержки баланса на участке устраивают поилки, небольшие водоемы, живые изгороди и отказываются от агрессивной химии.

Профилактика повторного появления

Профилактика всегда эффективнее экстренных мер. Регулярная уборка растительных остатков, прореживание посадок и удаление сорняков лишают слизней укрытий. Хороший эффект дает и использование растений, работающих как естественная защита — приемы совместных посадок с цветами помогают снизить давление вредителей без дополнительных обработок. Дренаж снижает избыточную влажность почвы, а утренний полив позволяет грунту просохнуть к ночи.

Сравнение методов борьбы со слизнями

Народные способы подходят при небольшом количестве вредителей и требуют регулярности. Препараты действуют быстрее и эффективнее при массовом нашествии, но требуют аккуратного применения. Биологические методы дают долгосрочный эффект, но работают постепенно. Лучший результат дает сочетание всех подходов.

Плюсы и минусы разных способов

Комплексная борьба позволяет контролировать численность слизней без вреда для участка. Однако каждый метод имеет особенности.

Плюсы:

  • снижение потерь урожая;

  • возможность выбора экологичных решений;

  • гибкость в применении;

  • профилактика повторного появления.

Минусы:

  • необходимость регулярных осмотров;

  • зависимость от погодных условий;

  • дополнительные затраты времени;

  • ограниченная эффективность одного метода.

Советы по борьбе со слизнями шаг за шагом

Уберите укрытия и растительные остатки.
Начните с ручного сбора и ловушек.
Создайте сухие барьеры вокруг грядок.
При необходимости подключите препараты.
Закрепите результат профилактическими мерами.

Популярные вопросы о борьбе со слизнями

Можно ли полностью избавиться от слизней?
Полное исчезновение маловероятно, но численность можно снизить до безопасного уровня.

Опасно ли использовать соль?
Да, в больших количествах она засаливает почву и вредит растениям, поэтому допустима только точечно.

Что работает лучше — народные средства или препараты?
При небольшом количестве слизней достаточно народных методов, при массовом нашествии эффективнее комбинировать их с препаратами.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Урал-4320 с полным приводом адаптировали для проживания
Авто
Урал-4320 с полным приводом адаптировали для проживания
Volkswagen впервые в своей истории закроет завод в Германии
Автопром
Volkswagen впервые в своей истории закроет завод в Германии
Дарсонваль ускоряет заживление кожи при акне
Красота и стиль
Дарсонваль ускоряет заживление кожи при акне
Популярное
Зимний хит, который подчинил себе моду: этот аксессуар превращает любое пальто в fashion-заявление

Зимний тренд неожиданно превратил простой капюшон в элемент, который меняет архитектуру образа и делает верхнюю одежду визуально дороже.

Зимняя мода 2026 сделала капюшон отдельной деталью — ND+
Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Сила после 50 измеряется не в годах, а в отжиманиях: как пять простых вариантов становятся тестом на независимость
Двигатель Баландина обошёл мировых конкурентов — но одна загвоздка не позволила ему выйти на конвейер
Российский госдолг вырос почти до 33 трлн рублей
Учёные связали долголетие моллюска с митохондриями — биолог Энрике Родригес Игорь Буккер В Театре на Трубной прошла премьера "Салемских ведьм" Анжела Якубовская Компрессор на базе бесшатунного ДВС внедрили в 1980-х Сергей Милешкин
Заржавевшая гайка не сдаётся? Этот дедовский метод снимет её за секунды без усилий
Автоконцерн Volkswagen закроет завод в Германии. Такого ранее никогда не было
Рыба безопасна, а икра — яд: в наших реках живут три вида, способные отправить человека в больницу
Рыба безопасна, а икра — яд: в наших реках живут три вида, способные отправить человека в больницу
Последние материалы
Автопроизводители советуют менять ангренажный ремень каждые 60–90 тыс. км — Actualno
Криптовалюты рассматриваются в России только как инструмент инвестиций — Аксаков
Кольраби и фарш соединили в сливочной запеканке
Потерянный храм фараона Нюсерра найден — Ahram Online
Синтетические свечи провоцируют аллергические реакции — врач Прокофьев
Земледельцы Месопотамии выражали числовые идеи через цветочные орнаменты
Томат Малиновка яблочная стабильно плодоносит в холодное лето
Исследование показало, что мурлыканье точнее отличает кошек, чем мяуканье — Earth
Германия собирается бросить вызов Китаю
Ванильно-эспрессо крем из творога готовится за 5 минут
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.