Снег давит, влага разъедает: теплица разрушается именно в тех местах, которые забывают проверять

Зима — самое уязвимое время для теплицы, когда ошибки в уходе могут обернуться деформацией каркаса, трещинами в поликарбонате и потерей плодородия почвы. Декабрь особенно коварен из-за обильных снегопадов и температурных качелей. Именно сейчас важно защитить конструкцию, заняться профилактикой и подготовить теплицу к следующему сезону. Об этом рассказывает Antonovsad.
Регулярные декабрьские работы помогают избежать обрушения крыши под снегом, распространения плесени и коррозии. Зимой проще выявить слабые места конструкции и устранить их без спешки. Такой подход снижает расходы на весенний ремонт и сохраняет теплицу в рабочем состоянии на годы вперед, особенно если учитывать особенности зимовки поликарбонатной теплицы.
Снег на крыше — главный враг теплицы зимой. Его нужно убирать регулярно, не дожидаясь образования наледи. Для поликарбоната используют только мягкие щетки или метлы с длинной ручкой, чтобы не поцарапать покрытие. Лопаты и металлические скребки применять нельзя.
Важно учитывать допустимую снеговую нагрузку, указанную в паспорте конструкции. В среднем сухой снег допускается слоем до 70 см, мокрый — не более 30 см. В регионах с обильными осадками дополнительно устанавливают подпорки под конек. На стандартную шестиметровую теплицу обычно хватает 3–4 опор, установленных на твердое основание.
Перед морозами теплицу полностью освобождают от растительных остатков и мусора. Ботву, корни и сорняки лучше удалить с участка, чтобы не сохранять очаги болезней.
Грунт, если его не меняют, рыхлят и обеззараживают. Для этого используют кипяток с последующим укрытием пленкой, раствор марганцовки или отвары хвои. После этого переходят к мойке теплицы. Поликарбонат промывают теплой мыльной водой, уделяя внимание углам и стыкам.
Для глубокой дезинфекции применяют медный купорос. Серную шашку используют только при температуре почвы выше +10 °C и при полном отсутствии людей и растений. Металлический каркас после обработки защищают антикоррозийной краской — эти меры входят в базовый зимний уход за теплицей.
Даже без обогрева можно снизить промерзание. Все щели и стыки герметизируют ПСУЛ-лентой или бутилкаучуковыми шнурами. Внутри каркаса натягивают агроволокно, создавая воздушную прослойку, которая замедляет охлаждение.
Дополнительно утепляют периметр теплицы плитами пеноплекса, сверху закрывая их гидроизоляцией. Отмостка вокруг конструкции помогает отводить воду и защищает фундамент. Ветрозащитой могут служить кустарники, высаженные по периметру.
Зимой важно следить за влажностью и температурой. Оптимальная влажность — 60–70 %, для контроля устанавливают гигрометр. В солнечные дни теплицу кратковременно проветривают, чтобы избежать перегрева и конденсата. Автоматические форточки упрощают эту задачу и поддерживают стабильный микроклимат.
Зима — удобное время для диагностики. Каркас проверяют на ржавчину и деформации, поврежденные участки зачищают и защищают. Деревянные элементы осматривают на наличие гнили и трещин. Листы поликарбоната с серьезными повреждениями меняют, мелкие трещины ремонтируют специальным скотчем или эпоксидными составами. Петли и замки смазывают морозостойкой смазкой.
Регулярный уход позволяет сохранить геометрию теплицы, избежать аварийного ремонта и спокойно начать сезон. Отсутствие ухода часто приводит к обрушению крыши, замене поликарбоната и потере времени весной, когда каждая неделя на счету.
Зимние работы требуют внимания, но дают ощутимый эффект. Они экономят средства и продлевают срок службы конструкции.
Плюсы:
защита от снеговой нагрузки;
профилактика коррозии и плесени;
снижение весенних затрат;
готовность теплицы к ранним посадкам.
Минусы:
необходимость регулярных осмотров;
работа в холодную погоду;
дополнительные расходы на материалы.
Еженедельно осматривайте крышу и каркас.
Убирайте снег сразу после осадков.
Проверяйте герметичность стыков.
Контролируйте влажность и температуру.
Используйте зиму для планового ремонта и модернизации.
Нужно ли чистить теплицу от снега постоянно?
Да, регулярная очистка снижает риск деформации и обрушения конструкции.
Можно ли дезинфицировать теплицу зимой?
Да, при положительной температуре и соблюдении техники безопасности.
Что лучше — подпорки или греющий кабель?
Подпорки — простой и доступный вариант, греющий кабель удобен, но требует вложений и монтажа.
