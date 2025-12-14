Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Утренний свет сдвигает время пробуждения раньше — Sleep Foundation
Fairtrade предупреждает о риске исчезновения кофе
Продажи новых авто в России в 2026 году могут составить 1,32–1,34 млн
Радикондоли в Тоскане платит переселенцам до €20 000 при покупке и 50% аренды — CNN
Некоторые оттенки тату-чернил активнее влияют на иммунитет — PNAS
Гормональные сбои снижаютэффективность тренировок — тренеры
Посадка озимого лука в декабре снижает нагрузку на весенний огород — Actualno
Памелу Андерсон и Лиама Нисона связывал короткий роман
Водители предупреждают о выключенных фарах жестами

Сажают рано — теряют урожай: эта ошибка рассады огурцов аукается всё лето и портит весь сезон

Огурцы на рассаду высаживают за 35–45 дней до начала плодоношения
Садоводство

Хрустящие и сочные огурцы начинаются не с грядки, а с правильно выращенной рассады. Ошибка на старте может стоить не только раннего урожая, но и здоровья растений в течение всего сезона. Чтобы огурцы быстро прижились и активно плодоносили, важно учитывать сроки, почву, свет и температуру. Об этом рассказывает Antonovasd.

Когда сажать огурцы на рассаду

Сроки посева напрямую зависят от климата региона и погодных условий конкретного года. В среднем огурец вступает в плодоношение через 35-45 дней после появления всходов, а в открытый грунт его высаживают примерно через две недели после прорастания.

Для южных регионов оптимальным считается посев с середины марта. В средней полосе семена чаще высевают с 5 по 15 апреля. В северных районах, а также в Сибири и на Урале, рассадой начинают заниматься ближе к середине или концу апреля. При выборе даты важно ориентироваться не только на календарь, но и на прогноз погоды.

Подготовка семян: основа крепкой рассады

Качественная рассада начинается с правильной подготовки семян. Особенно это важно для самособранного или коллекционного посадочного материала.

Калибровка

Для отбора жизнеспособных семян используют солевой раствор. Крупные и плотные семена опускаются на дно, а пустые всплывают и удаляются. Такая процедура позволяет сразу отсеять нежизнеспособный материал.

Обеззараживание

Чтобы защитить будущие всходы от грибковых и бактериальных заболеваний, семена обрабатывают. Чаще всего используют раствор марганцовки или перекиси водорода. Обе процедуры снижают риск заболеваний и повышают дружность всходов.

Замачивание и проращивание

Проращивание позволяет высевать уже "живые" семена, что значительно увеличивает процент всхожести. Семена размещают во влажной среде и держат в тепле до появления ростка, после чего пересаживают в грунт.

Грунт и ёмкости для рассады

Огурцы чувствительны к качеству почвы. Грунт должен быть рыхлым, воздухопроницаемым и питательным. Для улучшения структуры часто добавляют перлит или вермикулит.

Оптимальная кислотность — слабокислая или нейтральная, в пределах pH 6-6,8. Недостаток питания на старте приводит к слабому росту и снижению будущего урожая.

Для посева используют небольшие ёмкости: кассеты, торфяные горшочки или пластиковые стаканчики с дренажными отверстиями. Огурцы плохо переносят повреждение корней, поэтому лучше сразу сеять их по отдельным ёмкостям.

Как правильно посеять семена

Ёмкости заполняют подготовленным грунтом и умеренно увлажняют. Семена заглубляют на 1-2 см. Часто в одну лунку кладут два семени, чтобы затем оставить самый сильный росток.

После посева ёмкости накрывают крышкой или плёнкой, создавая эффект мини-теплицы, и убирают в тёплое место до появления всходов.

Уход за рассадой огурцов

Как только появляются первые петельки, укрытие снимают и обеспечивают рассаде достаточное освещение. Огурцы очень чувствительны к нехватке света и при его дефиците быстро вытягиваются.

Температурный режим также важен. В первые дни после всходов допустимо небольшое понижение температуры, затем её снова повышают. Полив должен быть регулярным, но умеренным — переувлажнение приводит к корневым гнилям.

Подкормки проводят сбалансированными удобрениями, чтобы растения получали азот, фосфор, калий и микроэлементы. Это укрепляет корневую систему и повышает устойчивость рассады.

Закаливание перед высадкой

Перед переносом в открытый грунт рассаду обязательно закаливают. Сначала помещение проветривают, затем растения выносят на балкон или веранду на короткое время.

Постепенно продолжительность пребывания на свежем воздухе увеличивают. Закаливание помогает растениям легче адаптироваться к перепадам температуры и солнечному свету.

Посадка огурцов в открытый грунт

Высаживать рассаду можно, когда у неё сформировались два настоящих листа, корни освоили земляной ком, а угроза заморозков миновала. Почва должна прогреться минимум до +12…+15 °C.

Для огурцов выбирают самое солнечное место. Почву рыхлят, удаляют сорняки и при необходимости вносят биопрепараты. Расстояние между растениями обычно составляет 30-40 см, между рядами — 60-70 см.

После посадки растения обильно поливают тёплой водой и притеняют от прямого солнца на первые дни.

Сравнение: рассада или прямой посев

Рассадный способ позволяет получить урожай раньше и лучше контролировать развитие растений на старте. Прямой посев в грунт проще, но зависит от погоды и часто даёт более поздний результат. Для регионов с коротким летом рассада остаётся предпочтительным вариантом.

Плюсы и минусы рассадного способа

Выращивание рассады даёт ранний урожай и более крепкие растения. Однако оно требует времени, места и дополнительного ухода. Прямой посев менее трудоёмок, но рискован при нестабильной погоде.

Советы по посадке огурцов шаг за шагом

Не спешите с ранним посевом — рассада не должна перерастать.
Используйте отдельные ёмкости, чтобы не травмировать корни.
Обеспечьте хорошее освещение и температурный режим.
Обязательно закаляйте растения перед высадкой.
Высаживайте огурцы только в прогретую почву.

Популярные вопросы о посадке огурцов

Можно ли сеять огурцы сразу в грунт?
Да, но только при устойчиво тёплой погоде и прогретой почве.

Почему рассада вытягивается?
Основные причины — нехватка света и слишком высокая температура.

Нужно ли подкармливать рассаду?
Да, без питания растения будут слабыми и менее урожайными.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Юбка миди с низкой посадкой стала ключевым трендом 2026 — the Symbol
Красота и стиль
Юбка миди с низкой посадкой стала ключевым трендом 2026 — the Symbol
Серо-коричневый стал главным цветом маникюра зимы 2025-26 — Instyle
Красота и стиль
Серо-коричневый стал главным цветом маникюра зимы 2025-26 — Instyle
Популярное
Завезли ради прибыли — получили монстра: эта рыба крушит экосистемы и её почти невозможно остановить

Хищная рыба с необычной выносливостью неожиданно изменила экосистемы США. Как пришелец из Азии стал угрозой для местных водоёмов — подробности внутри.

Змееголов дышит атмосферным воздухом при нехватке кислорода
Сладкие сорта томатов рекомендуют сеять на рассаду с декабря
Эти семена разбирают в первые дни продаж: 5 сортов томатов, ради которых дачники устраивают охоту
Фиолетовая лиана, что прячет забор за считанные дни: растёт как на дрожжах и цветёт всё лето
Гигант, который потеет кровью без ран и шрамов: это животное уносит до 500 человеческих жизней в год
Одесская республика может стать одним из вариантов решения Виктор Пахомов Купянск: российские и западные источники не потдверждают победные реляции Киева Любовь Степушова Дом казначея в Йорке стал частью городских легенд — Paranormal Globe Вероника Эйнуллаева
Каждый ваш уход — испытание для питомца: один жест перед дверью вернет собаке спокойствие
Холестерин обманул ожидания: ошибка, которая десятилетиями считалась спасительной
Праздничный мусор превращается в оружие: один аромат выводит кротов из сада быстрее ловушек
Праздничный мусор превращается в оружие: один аромат выводит кротов из сада быстрее ловушек
Последние материалы
Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Тесто без яиц получается мягким и эластичным
Садовый бинт защищает деревья от морозов и грызунов
Радикондоли в Тоскане платит переселенцам до €20 000 при покупке и 50% аренды — CNN
Заморозка воска льдом помогает удалить его с обивки — Dumazahrada
Некоторые оттенки тату-чернил активнее влияют на иммунитет — PNAS
15 декабря: РВСН, пророк Аввакум и патриарх Никон
Гормональные сбои снижаютэффективность тренировок — тренеры
Посадка озимого лука в декабре снижает нагрузку на весенний огород — Actualno
Радиальные фасады выдают устаревший дизайн кухни
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.