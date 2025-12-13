Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Иерихон выживает в экстремальной жаре благодаря сельхозресурсам
Сотрудницу госпитализировали после приступа на корпоративе в Москве — врачи
Пластиковые цепи снизили вибрации при движении по снежной целине
Шведские фрикадельки обжаривают и запекают для мягкой текстуры — Allrecipes
Дети Алена Делона спорят в суде из-за наследства
Курорты Алачаты и Чешме сохранили неспешный ритм отдыха — гиды
Регулярная чистка содой и перекисью предотвращает желтые пятна — Primainspirace
Peugeot 308 оказался доступным вариантом для зимнего города
Подрыв доверия к евро и европейской финансовой системе становится всё более очевидным

Яблоня видит зиму как шанс, а хозяева — как паузу: в этом и кроется ошибка

Обрезка яблонь в декабре снижает риск болезней и повышает урожай — Actualno
Садоводство

Яблоня остаётся одним из самых популярных плодовых деревьев для приусадебных участков, сочетая декоративность и практическую пользу. При правильном уходе даже одно дерево способно ежегодно радовать обильным урожаем сочных плодов, подходящих и для перекусов, и для заготовок. Ключевым элементом этого ухода считается своевременная и грамотная обрезка, об этом сообщает Actualno.

Больное яблоневое дерево
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Больное яблоневое дерево

Почему обрезка яблонь так важна

Выращивание яблонь — это не только выбор сорта и посадка саженца, но и регулярная работа с кроной. Обрезка напрямую влияет на здоровье дерева, его устойчивость к болезням и количество плодов. Без этого приёма яблоня быстро загущается, внутри кроны ухудшается циркуляция воздуха, а солнечный свет перестаёт равномерно проникать к ветвям.

Зимняя обрезка особенно ценна тем, что проводится в период покоя. В это время дерево не тратит силы на рост листвы, а значит, вмешательство не истощает его энергетические резервы. Кроме того, отсутствие листьев позволяет детально рассмотреть структуру кроны и оценить состояние каждой ветви.

Даже старые яблони, которые начали хуже плодоносить, способны "ожить", если провести обрезку до наступления весны. Удаление ненужных ветвей стимулирует формирование новых плодовых побегов и постепенно возвращает дереву продуктивность, особенно если подходить к уходу комплексно и учитывать урожай яблок и базовые приёмы ухода.

Лучшее время для процедуры

Оптимальным периодом для обрезки яблонь считается декабрь. В это время дерево находится в глубоком покое, а риск спровоцировать преждевременный рост минимален. Если провести процедуру раньше, например осенью, существует вероятность, что яблоня начнёт формировать новые побеги, которые пострадают от поздних заморозков и снега.

Зимняя обрезка также помогает заранее выявить проблемы. На голых ветвях легко заметить следы заболеваний, повреждения вредителями, трещины и сломы. Это позволяет сразу принять меры и не допустить распространения инфекции на здоровые части дерева или соседние плодовые культуры в саду, что особенно важно при общей подготовке плодовых деревьев к зиме.

Какие ветви нужно удалять в первую очередь

Работу начинают с санитарной обрезки. Это базовый этап, обязательный для всех яблонь независимо от возраста и сорта. В первую очередь удаляются сухие, мёртвые и сломанные ветви. Они не участвуют в плодоношении и могут стать источником болезней.

Далее внимание уделяется больным побегам. Их необходимо срезать полностью, а инструменты после этого обязательно продезинфицировать. Если причину заболевания удаётся определить сразу, проблему лучше решить без промедления, чтобы инфекция не распространилась по кроне.

Также убирают ветви, которые трутся друг о друга или растут внутрь кроны. Такие побеги создают лишнюю густоту и мешают нормальному развитию дерева, снижая будущий урожай.

Инструменты и подготовка к обрезке

Для работы с яблонями понадобятся качественные садовые инструменты. Обычно используют ручной секатор, садовые ножницы для более толстых ветвей и пилу для крупных срезов. Перед началом все инструменты следует тщательно очистить, продезинфицировать и заточить.

Чистый и острый инструмент обеспечивает ровные срезы, которые быстрее заживают и меньше травмируют дерево. Это особенно важно зимой, когда восстановительные процессы идут медленнее, чем в тёплый сезон.

Особенности обрезки плодоносящих яблонь

При работе со зрелыми яблонями важно соблюдать умеренность. Основная задача — не радикально "омолодить" дерево за один сезон, а аккуратно поддерживать его форму и продуктивность. Удаляют прежде всего слабые ветви, которые уже не дают плодов или заметно отстают в развитии.

Снижение высоты дерева делает сбор урожая удобнее и безопаснее. Кроме того, это позволяет солнечному свету проникать глубже в крону, что положительно сказывается на качестве яблок. Хорошо освещённые ветви формируют более крупные и сладкие плоды.

Форма кроны и техника среза

Одной из самых удачных форм для яблони считается крона, напоминающая ёлку. Верхние ветви должны быть короче нижних, чтобы не создавать тень. В противном случае затенённые участки будут давать меньше плодов или вовсе перестанут плодоносить.

Срезы выполняют плавно и максимально близко к основанию ветви. В большинстве случаев пеньки не оставляют, так как они замедляют заживление. Исключение делают только тогда, когда садовод сознательно стимулирует рост нового побега. В остальных ситуациях важно сохранить видимый воротник — утолщение у основания ветви, которое способствует быстрому восстановлению ткани.

Сравнение: зимняя и весенняя обрезка яблонь

Зимняя обрезка в декабре проводится в период покоя и позволяет без спешки оценить состояние дерева. Она снижает риск болезней и не провоцирует рост побегов, уязвимых к морозам. Весенняя обрезка, напротив, выполняется ближе к началу сокодвижения и чаще используется для корректировки формы или удаления подмёрзших ветвей.

Оба варианта допустимы, однако именно зимняя обрезка считается базовой и наиболее безопасной для большинства сортов яблонь. Весной же обычно ограничиваются минимальными вмешательствами, чтобы не ослабить дерево в активный период роста.

Плюсы и минусы зимней обрезки

Зимняя обрезка имеет ряд очевидных преимуществ, но требует аккуратности и понимания процесса. Она особенно полезна для садоводов, которые хотят заранее подготовить яблони к новому сезону.

К основным плюсам относятся:

  • улучшение освещённости и вентиляции кроны;

  • снижение риска заболеваний и поражения вредителями;

  • стимуляция плодоношения в следующем сезоне.

Среди минусов можно отметить:

  • необходимость работать в холодную погоду;

  • более медленное заживление срезов;

  • риск ошибок при отсутствии опыта.

Советы по обрезке яблонь шаг за шагом

Правильная последовательность действий упрощает процесс и снижает вероятность ошибок. Важно не торопиться и внимательно осматривать дерево на каждом этапе.

  1. Выберите сухой день без сильных морозов.

  2. Подготовьте и продезинфицируйте инструменты.

  3. Удалите сухие и повреждённые ветви.

  4. Срежьте больные и пересекающиеся побеги.

  5. Придайте кроне форму, обеспечивающую доступ света.

Популярные вопросы о обрезке яблонь

Когда лучше всего обрезать яблоню?
Оптимальным считается декабрь, когда дерево находится в состоянии покоя.

Можно ли обрезать яблоню весной?
Да, но весной обрезку проводят ограниченно, в основном для удаления повреждённых ветвей.

Сколько ветвей можно удалить за один раз?
Рекомендуется убирать не более четверти кроны за сезон, чтобы не ослабить дерево.

Что лучше: формирующая или санитарная обрезка?
Обе важны, но санитарная является обязательной и проводится в первую очередь.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Галогеновые фары старых авто часто дают недостаточный свет
Авто
Галогеновые фары старых авто часто дают недостаточный свет
Пеноплекс 50–100 мм заменяет тёплый пол зимой
Недвижимость
Пеноплекс 50–100 мм заменяет тёплый пол зимой
Популярное
ЦБ России сообщил о плане по наказанию ЕС за кражу российских активов

Банк России впервые впервые подробно прокомментировал возможные действия в связи с инициативами Евросоюза по воровству замороженных российских активов.

Центробанк рассказал, каким будет ответ ЕС за кражу российских активов
Широкие и прямые модели зададут джинсовый стиль 2026 года
Эти джинсы уже взорвали ленты блогеров: модели, которые в 2026 году станут новой модной одержимостью
Мини-куст, а урожай, как у грядки: сорт, который превращает балкон в томатную елку
Бои за Купянск: Киев пытается опровергнуть потерю города любой ценой
Одесская республика может стать одним из вариантов решения Виктор Пахомов Купянск: российские и западные источники не потдверждают победные реляции Киева Любовь Степушова Дом казначея в Йорке стал частью городских легенд — Paranormal Globe Вероника Эйнуллаева
Мороз за стеной, а на балконе +23°: бюджетная схема утепления, которая работает как настоящий термос
В Узбекистане решили добить наличку: какие товары больше не купить за звонкую монету
Разговор становится жёстче: Гордон направила Долиной предупреждение, которое нельзя игнорировать
Разговор становится жёстче: Гордон направила Долиной предупреждение, которое нельзя игнорировать
Последние материалы
Peugeot 308 оказался доступным вариантом для зимнего города
Подрыв доверия к евро и европейской финансовой системе становится всё более очевидным
Укороченные брюки с каблуками визуально удлиняют силуэт — Vogue
В России начали разработку формирователей сигналов для 6G — ТАСС
Салат "Гранатовый браслет" собирают слоями вокруг стакана
Длительное сидение в одной позе усиливает тянущую боль в спине — тренеры
Неправильная заливка геля привела к засорам стиральных машин — мастера по ремонту
Расширение семейной ипотеки может повысить стоимость жилья — РИА Новости
Атаман ЛКО Полуполтинных: взятие Северска — прямой путь наступления на Славянск
15-минутные HIIT-тренировки для пресса укрепляют мышцы живота
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.