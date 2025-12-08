Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Травмы прошлого заставляют животное ждать угрозу — кинологи
Коробка передач DSG обеспечила экономию топлива на 10%, сообщает Jalopnik
Новогодний чек за стол из "Иронии судьбы" вырос до 35 тыс. — экономист Литвиненко
Мягкое пикси подходит для разных типов волос и лиц — стилист Куклина
Мульча помогает предотвратить уплотнение почвы зимой — Actualno
В Кировской области представили гастрономический гид Вятский код
Пончики из этого рецепта получаются воздушными — "Buongiorno"
Орбита редкого астероида 2025 SC79 полностью лежит внутри Венеры — science-et-vie
В России вновь появились новые Skoda Rapid по цене от 2,35 млн — классифайды

Зимняя тыква — это не просто овощ, а натуральный консервант: как сохранить её на всю зиму

Сбор незрелой тыквы снижает срок хранения, сообщает Mein Schoener Garten
Садоводство

Тыква — это не только полезный, но и довольно долго хранимый продукт, при условии правильного ухода. В зависимости от сорта и условий хранения, тыква может оставаться свежей в течение нескольких месяцев. От того, какой сорт тыквы был выбран и когда произведён сбор урожая, зависит её срок хранения, сообщает "Мein Schoener Garten".

Тыква
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тыква

Как хранить летнюю тыкву

Летние сорта тыквы, такие как патиссоны, имеют короткий срок хранения, из-за своей нежной кожуры и высокой влажности. Лучше всего такие тыквы употреблять в пищу сразу после сбора. Патиссоны и другие летние сорта, например, рондини, рекомендуется хранить в холодильнике не дольше 1-2 недель.

Для продления срока хранения летних тыкв можно воспользоваться заморозкой. Для этого нужно вымыть плоды, нарезать их на кусочки и немного бланшировать в кипящей воде. Затем сразу опускайте их в холодную воду, чтобы остановить процесс варки, просушите и упакуйте в контейнеры для заморозки. Такой способ хранения позволит сохранить тыкву свежей в течение четырёх месяцев.

Если вас интересует, как защитить свой сад в зимний период, читайте больше в Зимнем уходе за садом.

Как правильно хранить зимнюю тыкву

Зимняя тыква, благодаря своей плотной кожуре, сохраняется гораздо дольше. В зависимости от сорта, такие тыквы могут оставаться свежими от двух до семи месяцев. Например, тыква Хоккайдо может храниться до 6 месяцев, а мускатная тыква — до года.

Чтобы зимняя тыква долго сохранялась, важно соблюсти несколько ключевых условий. Во-первых, плоды должны быть полностью зрелыми при сборе. Если тыква ещё не дозрела и содержит влагу, она может начать гнить и плесневеть. Определить зрелость тыквы можно по твёрдой кожуре и деревянному стеблю. Спелая тыква издаёт глухой звук при постукивании по её поверхности — это ещё один признак готовности к хранению.

Если по каким-то причинам тыква была собрана раньше времени, её можно оставить дозревать в тёплом месте (температура около 20 градусов Цельсия) в течение 2-3 недель.

Лучшие условия для хранения зимней тыквы

Хранить зимнюю тыкву лучше всего в сухом и тёмном месте. Идеальная температура для хранения — около 12-17 градусов Цельсия. Важно, чтобы помещение было хорошо проветриваемым, так как влажность и низкие температуры могут привести к порче плодов. Если у вас есть погреб, соответствующий этим условиям, это отличное место для хранения тыквы. Если же погреб слишком холодный или влажный, попробуйте хранить тыквы в кладовой.

Лучший способ хранения — разместить тыквы на деревянных полках. При этом важно, чтобы плоды не лежали друг на друге, а располагались на некотором расстоянии. Для предотвращения повреждений можно использовать куски картона или газеты. Также можно подвесить тыквы в сетке, чтобы они не соприкасались и получали достаточно воздуха.

Если вам нужно больше информации о зимнем уходе за растениями, ознакомьтесь с Уходом за теплицей зимой, который поможет сохранить урожай и на других участках.

Как хранить разрезанную тыкву

Когда тыква разрезана, она начинает портиться быстрее. Хранить такие куски следует в холодильнике. Для этого необходимо удалить семена, обернуть кусочки тыквы в пищевую плёнку или фольгу и поместить их в ящик для овощей. В таком виде тыква будет сохраняться свежей в течение 3-4 дней.

Популярные вопросы о хранении тыквы

  1. Как долго можно хранить летнюю тыкву?
    Летнюю тыкву, такую как патиссон, можно хранить в холодильнике не более 1-2 недель. Если вы хотите продлить её срок хранения, можно заморозить тыкву.

  2. Как понять, что зимняя тыква готова к хранению?
    Зимняя тыква готова к хранению, если у неё твёрдая кожура и деревянный стебель. Спелая тыква издаёт глухой звук при постукивании по её поверхности.

  3. Можно ли хранить тыкву в морозилке?
    Да, тыкву можно замораживать, особенно летние сорта, предварительно нарезав и немного бланшировав. Замороженная тыква сохранится до четырёх месяцев.

  4. Какую температуру следует поддерживать при хранении зимней тыквы?
    Идеальная температура для хранения зимней тыквы — около 12-17 градусов Цельсия. Влажность и низкие температуры могут привести к порче плодов.

  5. Что делать, если разрезанная тыква не вся использована?
    Разрезанную тыкву нужно завернуть в пленку или фольгу и хранить в холодильнике. Она сохранится свежей в течение 3-4 дней.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Желатиновое удобрение стимулирует рост замиокулькаса — Malatec
Садоводство, цветоводство
Желатиновое удобрение стимулирует рост замиокулькаса — Malatec
В январе 2026 моден маникюр в тонах Огненной Лошади
Красота и стиль
В январе 2026 моден маникюр в тонах Огненной Лошади
Йогурт создаёт плёнку, сохраняющую сочность мяса при жарке — Lacucinaitaliana
Еда и рецепты
Йогурт создаёт плёнку, сохраняющую сочность мяса при жарке — Lacucinaitaliana
Популярное
Дружба заканчивается там, где начинается вирус: шимпанзе преподали суровый урок социальной дистанции

От изгнания у шимпанзе до "химического чутья" у лангустов: как животные распознают больных сородичей и почему социальная дистанция в природе — вопрос жизни и смерти.

Шимпанзе изгоняют зараженных сородичей — National Geographic
Бесформенная одежда и тёмные оттенки прибавляют визуальный возраст — Malateс
Эти вещи крадут молодость, пока вы об этом не знаете: гардероб работает против вас
Ополосните волосы этой травой — и они начнут расти быстрее: какой рецепт пришёл из древности
Ошибки, которые совершают все: как покрасить волосы дома без пятен, полос и разочарований
Приветствия котов зависят от пола вошедшего человека — Ethology Александр Рощин Монумент Йонагуни обнаружен у Рюкю в 1986 году — геолог Масааки Кимура Игорь Буккер Су-35С прижал авиацию противника к земле — глава Ростеха Сергей Чемезов Сергей Ивaнов
Россия против Европы: тактика одной боеголовки, которая ломает НАТО
Дефицит цинка почти незаметен, но тело подаёт тонкие сигналы — восемь из них легко пропустить
Хотите сухие дорожки всю зиму? Дешёвый материал спасает участок лучше плитки и бетона
Хотите сухие дорожки всю зиму? Дешёвый материал спасает участок лучше плитки и бетона
Последние материалы
Новогодний чек за стол из "Иронии судьбы" вырос до 35 тыс. — экономист Литвиненко
Мягкое пикси подходит для разных типов волос и лиц — стилист Куклина
Мульча помогает предотвратить уплотнение почвы зимой — Actualno
В Кировской области представили гастрономический гид Вятский код
Пончики из этого рецепта получаются воздушными — "Buongiorno"
Эксперты напомнили, что мутный пластик фар ухудшает видимость на дороге
Орбита редкого астероида 2025 SC79 полностью лежит внутри Венеры — science-et-vie
В России вновь появились новые Skoda Rapid по цене от 2,35 млн — классифайды
Актёр Пётр Фёдоров выиграл дело о невыплаченном гонораре
Туристы на Пхукете сообщают об ожогах после купания из-за сальп
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.