Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Поплавская осудила Киркорова за его восхищение Пугачёвой
Стоимость салата "Сельдь под шубой" выросла на 9% — "Руспродсоюз"
Закрытые плафоны сокращают срок службы LED-ламп — CNET
Кроссоверы до 3 млн сократили выбор комплектаций — Autonews
Вечернее употребление творога улучшает восстановление организма — Белновости Казеин
Матовая бронза вытесняет хром в дизайне ванных комнат и кухонь — Malatec
Около 30 предприятий ДНР готовится к налаживанию экспорта — центр "Мой бизнес"
Севсиб в Китай через Енисейскую Сибирь обеспечит максимальную загрузку и окупаемость
Торт без выпечки держит форму за счет охлаждения — кулинары

Зелёный пришелец диктует свои правила: растение НЛО раскрывает свой потенциал

Пилея НЛО дала хрупкие корни при укоренении в воде — Mein Schoener Garten
Садоводство

Первые шаги в разведении декоративных комнатных культур нередко вызывают сомнения даже у опытных владельцев домашней оранжерии. Однако растение НЛО, или Pilea peperomioides, быстро меняет представления о сложности процесса: оно легко размножается, быстро адаптируется и даёт заметный прирост при правильном уходе. Именно поэтому интерес к вегетативному разведению этой культуры стабильно растёт среди любителей экологичного домашнего садоводства. Об этом сообщает "Мein Schoener Garten".

Денежное дерево китайское
Фото: Own work by Anneli Salo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Денежное дерево китайское

Как размножение влияет на развитие коллекции комнатных растений 

Разведение растения НЛО черенками давно стало устойчивой практикой в домашнем цветоводстве. Эта культура не только эффектно смотрится в любых интерьерах, но и отличается устойчивостью к перепадам влажности и освещённости — особенно это важно для тех, кто выращивает декоративные виды и выбирает варианты, способные хорошо чувствовать себя в тени, как некоторые комнатные растения. Черенкование позволяет быстро получать полноценные молодые экземпляры без длительного ожидания, характерного для семенного метода. В результате садовод может расширять свою коллекцию в нужном темпе, не дожидаясь сезона или появления посадочного материала в магазинах. Практика показывает, что именно у этого вида процесс укоренения идёт особенно активно, а сама процедура подходит даже новичкам.

Правильно подготовленная материнская Pilea peperomioides формирует крепкие побеги, каждый из которых способен развиться в самостоятельное растение. Чтобы стимулировать такую активность, комнатный цветок регулярно поливают и периодически подкармливают мягкими удобрениями для декоративно-лиственных видов. Световой режим также важен: равномерное рассеянное освещение помогает формировать плотную листовую пластинку и здоровую корневую систему.

Если соблюдать эти рекомендации, черенки развиваются быстро, а первые корешки появляются примерно через две недели. Такой срок характерен именно для комнатных культур с плотной структурой листа и способностью аккумулировать влагу.

Техника среза и особенности подготовки черенков

Чтобы черенкование прошло без осложнений, важно соблюдать аккуратность при отделении побегов. Материнское растение фиксируют одной рукой, а второй выполняют срез острым инструментом. Недопустимо пользоваться тупыми ножами: они повреждают ткани и повышают риск загнивания. Срез должен быть ровным, чистым, проведённым за одно движение. После этого черенок сразу высаживают в подготовленный субстрат, оптимально — лёгкий и воздухо-проницаемый.

В отдельных случаях садоводы выбирают метод укоренения в воде. Он действительно даёт быстрый результат, но сопровождается повышенной хрупкостью молодых корней. Именно поэтому при пересадке в грунт требуется особая осторожность и минимальное давление на стеклообразные корешки.

Рост молодых растений активнее всего происходит в условиях стабильных температурных показателей — от 18 до 24 градусов. В более холодных помещениях развитие замедляется, а перегрев сушит почву и увеличивает нагрузку на корневую систему.

Уход после укоренения и типичные ошибки

После высадки черенков в отдельные маленькие горшки важно соблюдать режим увлажнения: земля должна оставаться влажной, но не сырой. Избыточное количество воды — частая причина гибели молодых экземпляров комнатных растений. Для полива используют тёплую воду, чтобы избежать стрессовой реакции корней. Размещение горшков под прямым солнцем недопустимо: листья растения НЛО могут получить ожоги или утратить насыщенный цвет.

Среди распространённых ошибок выделяют неверный подбор материнского растения, несоблюдение техники среза и неправильное размещение горшка. Ослабленные комнатные культуры не дают полноценных черенков, а недостаток света делает молодые ростки тонкими и слабыми. На раннем этапе особенно критична санитарная чистота: в субстрате не должно быть плесени, а внешний вид листьев должен оставаться стабильным, особенно у чувствительных видов, таких как некоторые комнатные цветы, требующие аккуратного обращения.

Сравнение способов размножения растения НЛО

Садоводы используют два основных метода: черенкование и выращивание из семян.
Черенки дают быстрый результат и формируют точную копию материнского экземпляра. Семенной метод предполагает более длительный и непредсказуемый процесс, поскольку всхожесть зависит от множества факторов, включая качество семян и микроклимат.

При сравнении подходов важно учитывать итоговую цель. Для расширения коллекции или передачи растения друзьям идеально подходит черенкование. Оно экономит время и позволяет прогнозировать внешний вид будущего цветка. Семена же выбирают те, кто хочет наблюдать этапы роста с нуля, но требует больше опыта и контроля.

Плюсы и минусы размножения черенками

Размножение черенками имеет ряд практических особенностей, которые важно учитывать.

Преимущества метода заключаются в простоте и скорости. Молодые корни формируются в короткие сроки, что позволяет быстро увеличивать коллекцию декоративных растений. Метод не требует сложных инструментов, подходит даже тем, у кого немного опыта.

Минусы касаются необходимости точного соблюдения условий ухода. Ошибки в поливе или освещении могут замедлить развитие или ослабить черенок. Кроме того, при повреждении материнского растения качество побегов снижается.

Плюсы:

  • быстрый рост;
  • высокая приживаемость побегов;
  • точное наследование признаков;
  • доступность метода для новичков.

Минусы:

  • риск переувлажнения почвы;
  • повышенные требования к свету;
  • чувствительность корешков при пересадке;
  • необходимость санитарной обработки инструментов.

Советы по уходу за молодыми растениями НЛО

Поддерживайте влажность на уровне, достаточном для формирования корневой системы. Следите за структурой субстрата — рыхлая почва обеспечивает воздухообмен, необходимый для декоративно-лиственных культур. Регулярно проверяйте состояние листьев, чтобы своевременно заметить любые отклонения. На этапе активного роста полезно аккуратно поворачивать горшок, чтобы растение равномерно получало свет.

Популярные вопросы о размножении растения НЛО

  1. Как выбрать подходящий черенок?
    Ориентируйтесь на молодые побеги средней длины с несколькими листьями и плотной структурой.

  2. Сколько стоит разведение растения НЛО в домашних условиях?
    Затраты минимальны: требуется лишь подходящий субстрат, маленькие горшки и базовые инструменты для ухода.

  3. Что лучше — укоренение в воде или в грунте?
    Укоренение в воде быстрее, но грунт обеспечивает более устойчивое развитие, поэтому садоводы чаще выбирают именно его.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Шерстяное пальто с кашемиром хорошо удерживает тепло
Красота и стиль
Шерстяное пальто с кашемиром хорошо удерживает тепло
Упражнения на кровати улучшили тонус нижнего живота после 60 — eatthis.com
Новости спорта
Упражнения на кровати улучшили тонус нижнего живота после 60 — eatthis.com
Котята, выросшие одни, чаще становятся тревожными — Lemagduchat
Домашние животные
Котята, выросшие одни, чаще становятся тревожными — Lemagduchat
Популярное
Пуховики уходят в прошлое: пять зимних сочетаний, которые согреют и сделают образ роскошным

Отказаться от пуховика и всё равно выглядеть дорого? Пять зимних комплектов доказывают, что тепло и элегантность легко объединить без громоздких курток.

Шерстяное пальто с кашемиром хорошо удерживает тепло
В январе 2026 моден маникюр в тонах Огненной Лошади
Ногти, притягивающие богатство: 6 цветов января 2026 уже называют главным денежным кодом года
Космос прислал вызов человечеству: зафиксирован сигнал, который не похож ни на один известный
Самец буквально растворяется в самке: жуткий брачный ритуал, где один становится частью тела другого
В декабре начинают посев огородных культур на подоконнике Валерия Жемчугова АЗЛК создал макет "Москвича-2144" специально для конкурса Сергей Милешкин Танины формируют вяжущий вкус во рту — Physiology & Behavior Игорь Буккер
Существо, что пьёт кровь вместо воды: пустыня выковала хищника, нарушающего все правила выживания
Мирное решение рассыпалось в пыль: Долина настаивает на своём, а Лурье требует совсем другого
Вы смеетесь над глюками питомца, а зря: шипение в пустоту вскрывает главную опасность в доме
Вы смеетесь над глюками питомца, а зря: шипение в пустоту вскрывает главную опасность в доме
Последние материалы
Стоимость салата "Сельдь под шубой" выросла на 9% — "Руспродсоюз"
Закрытые плафоны сокращают срок службы LED-ламп — CNET
Техника "зеркальной глазури" делает губы визуально объемнее
Бурый анол содержит рекордные дозы свинца в крови — Environmental Research
Пилея НЛО дала хрупкие корни при укоренении в воде — Mein Schoener Garten
Кроссоверы до 3 млн сократили выбор комплектаций — Autonews
Заброшенный отель Globo стал арт-центром Луанды — координатор Нгой Салукомбо
Вес может стоять при активных тренировках — The Times of India
Вечернее употребление творога улучшает восстановление организма — Белновости Казеин
Матовая бронза вытесняет хром в дизайне ванных комнат и кухонь — Malatec
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.