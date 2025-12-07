Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ирина Аллегрова отказалась принимать цветы у зрителя
Аналитик Абелев объяснил, какую сумму наличных всегда нужно носить с собой
Пищевая сода помогает освежить и поддерживать гигиену матраса — Malatec
Спутник с ИИ выявил месторождение лития в Джеймс-Бей — Fleet Space
Снижение мощности нового автомобиля может быть вызвано плохим топливом
Избыточная гигиена нарушила микробиом кожи — европейские эксперты
Растения снижают влажность в ванной и предотвращают плесень — Modenavoltapagina
Дверцу стиральной машины после стирки оставляют открытой — Malatec
Частицы тату-пигментов выявили в лимфоузлах — il Fatto Quotidiano

Травинка с характером меняет весь сезон: лагурус показывает разные лица в солнце и полутени

Лагурус дал ранние всходы при контейнерном посеве — Наши 6 соток
Садоводство

Пушистые колоски лагуруса давно привлекают внимание любителей садовых декоративных культур, особенно тех, кто увлекается сухоцветами и природными букетами. Это растение кажется простым, но в выращивании у него есть свои нюансы, которые определяют и качество цветения, и декоративность метёлок. Один сезон в саду достаточно, чтобы увидеть разницу между условиями посадки и понять, что делает зайцехвост по-настоящему эффектным. Об этом сообщает "Наши 6 соток".

Лагурус
Фото: commons.wikimedia.org by Harry Rose, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Лагурус

Хлопоты с рассадой 

Лагурус относится к тем однолетним злакам, которые проявляют себя особенно ярко при рассадном способе выращивания. Семена у него мелкие, поэтому при посеве в контейнеры важно подготовить рыхлый субстрат, слегка увлажнив его перед работой. При весеннем выращивании в закрытом грунте всходы появляются примерно спустя две недели, и поначалу их трудно отличить от обычных сорняков-злаков. Однако вскоре становятся видны характерные широкие листочки, мягкие на ощупь и более нежные, чем у дикорастущих собратьев. К концу мая формируются небольшие куртинки — разделять их необязательно, растения спокойно выдерживают плотную посадку. Такой метод позволяет получить раннее цветение и равномерное развитие кустиков.

В открытом грунте рассаду предпочтительно высаживать после короткого периода закалки. Растение нетребовательно к почве: достаточно обычного садового суглинка, в который можно добавлять песок для улучшения структуры. Лагурус устойчив к ночным похолоданиям и кратковременным заморозкам, а значит, подходит для большинства регионов с умеренным климатом. При выборе места стоит учитывать, что он формирует зелёную массу активно, а первые соцветия появляются уже в конце июня. Они имеют яйцевидную форму и густое опушение, благодаря которому колоски напоминают тенистые зоны сада, где свет распределяется мягче и структура растений развивается иначе по сравнению с открытыми участками.

Очарование цветения

Цветение у лагуруса привлекает садоводов не только внешним видом, но и тем, как растение ведёт себя в течение сезона. Молодые соцветия имеют светло-зелёный оттенок, а по мере созревания приобретают мягкую бежево-жёлтую окраску. Этот переход делает куст декоративным несколько недель подряд, а лёгкость опушения создаёт эффект движения даже при слабом ветре. Период цветения обычно длится с июля до конца августа, но в разных зонах сада он может растягиваться — многое зависит от освещения и влажности.

Для создания сухоцветных композиций особенно ценны молодые метёлки. Их можно срезать на ранней стадии и высушить прямо в вазе, сохранив форму за счёт вертикального положения. Возможен и традиционный способ — подвяливание в пучках, подвешенных колосками вниз. Натуральная окраска лагуруса смотрится выразительно, хотя растение часто окрашивают искусственно. В декоративных целях его используют в интерьерных композициях, комбинируя с лавандой, мискантусом и другими злаками.

Сбор семян

Созревшие колоски достаточно просто подготовить к хранению: их раскладывают на плоской поверхности, и через несколько дней семена самостоятельно осыпаются. Лагурус способен давать самосев, если осенью семена попадают в рыхлый грунт. Однако плотная мульча или утрамбованная земля снижает вероятность прорастания. Весной можно оценить участок и при необходимости провести досев, чтобы поддерживать декоративность миксбордера.

Наблюдения в саду

Растение показывает разное поведение в зависимости от условий. На открытом солнце лагурус зацветает заметно раньше и формирует большое количество цветоносов, но соцветия быстрее выгорают. В полутени кусты остаются декоративными значительно дольше, сохраняя плотность метёлок почти до осени. Такие особенности позволяют варьировать эффект в зависимости от задачи: освещение напрямую влияет на то, как долго растение будет сохранять привлекательность.

Комментарий специалиста

Освещённость участка определяет внешний вид лагуруса и интенсивность его цветения. В умеренном климате зайцехвост ведёт себя предсказуемо: на свету он активно формирует колоски, но быстрее завершает сезон, а в полутени дольше остаётся свежим. Для самостоятельного размножения важны рыхлая структура почвы и достаточная влажность в период прорастания семян. Если грунт плотный или замульчирован слишком толстым слоем, самосев может не произойти.

Сравнение лагуруса с другими декоративными злаками

Лагурус часто сравнивают с мискантусом, ковылём и овсяницей. Мискантус крупнее и требует больше пространства, ковыль создаёт более воздушные метёлки, а овсяница ценится за компактность. Лагурус выгодно отличается сочетанием простоты ухода, компактности и выразительности. Он подходит и для начинающих садоводов, и для тех, кто хочет разнообразить декоративные посадки.

Плюсы и минусы выращивания лагуруса

Лагурус удобен и неприхотлив, что делает его универсальным для дачного участка. Он одинаково хорош в декоративных посадках и в сухоцветных композициях.

  • Простой уход без специальных навыков.
  • Лёгкость сбора семян.
  • Высокая декоративность в букетах.
  • Более быстрое выгорание на ярком солнце.

Советы по выращиванию

Чтобы получить максимально декоративный результат, соблюдайте несколько простых рекомендаций:

  1. Используйте рыхлый грунт.

  2. В регионах с коротким летом выбирайте рассадный способ.

  3. Для сухоцветов срезайте молодые метёлки.

  4. В полутени декоративность сохраняется дольше.

  5. Семена храните в бумажных пакетах после тщательной просушки.

Популярные вопросы о лагурусе

Как выбрать место для посадки?
Для раннего цветения подойдёт солнце, для длительной декоративности — полутень.

Сколько стоит выращивание лагуруса?
Затраты минимальны: семена недорогие, уход простой.

Что лучше — посев в грунт или рассада?
Рассадный метод обеспечивает более раннее и равномерное развитие.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Фиксация азота под арктическим льдом подтверждена — science-et-vie
Наука и техника
Фиксация азота под арктическим льдом подтверждена — science-et-vie
В январе 2026 моден маникюр в тонах Огненной Лошади
Красота и стиль
В январе 2026 моден маникюр в тонах Огненной Лошади
Технику тёплого компресса для мгновенной гладкости кожи раскрыли косметологи
Красота и стиль
Технику тёплого компресса для мгновенной гладкости кожи раскрыли косметологи
Популярное
Пуховики уходят в прошлое: пять зимних сочетаний, которые согреют и сделают образ роскошным

Отказаться от пуховика и всё равно выглядеть дорого? Пять зимних комплектов доказывают, что тепло и элегантность легко объединить без громоздких курток.

Шерстяное пальто с кашемиром хорошо удерживает тепло
В январе 2026 моден маникюр в тонах Огненной Лошади
Ногти, притягивающие богатство: 6 цветов января 2026 уже называют главным денежным кодом года
Космос прислал вызов человечеству: зафиксирован сигнал, который не похож ни на один известный
Самец буквально растворяется в самке: жуткий брачный ритуал, где один становится частью тела другого
В декабре начинают посев огородных культур на подоконнике Валерия Жемчугова АЗЛК создал макет "Москвича-2144" специально для конкурса Сергей Милешкин Танины формируют вяжущий вкус во рту — Physiology & Behavior Игорь Буккер
Мирное решение рассыпалось в пыль: Долина настаивает на своём, а Лурье требует совсем другого
Существо, что пьёт кровь вместо воды: пустыня выковала хищника, нарушающего все правила выживания
Клип Клавы Коки взорвал соцсети: Долина появляется ровно в момент самой провокационной строчки
Клип Клавы Коки взорвал соцсети: Долина появляется ровно в момент самой провокационной строчки
Последние материалы
Спутник с ИИ выявил месторождение лития в Джеймс-Бей — Fleet Space
Для окрашивания волос дома советуют брать краску с запасом — эксперт Евгений Седой
Снижение мощности нового автомобиля может быть вызвано плохим топливом
Избыточная гигиена нарушила микробиом кожи — европейские эксперты
Лавровый лист стимулирует рост и укрепляет комнатные растения
Аэробные упражнения полезны для снижения висцерального жира — эксперты по фитнесу
Сидячий образ жизни повышает давление — Prevention.
Растения снижают влажность в ванной и предотвращают плесень — Modenavoltapagina
BMW M57 оснащён цепным ГРМ на весь срок службы — Autonews
Лагурус дал ранние всходы при контейнерном посеве — Наши 6 соток
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.