Зима не прощает ошибок: один неприметный сквозняк способен запустить цепочку потерь в хозяйстве

Зимнее содержание кроликов требует утепления клеток и калорийного рациона

Зимой кролики способны неплохо переносить морозы, но сами по себе сугробы и низкие температуры ещё не гарантируют им благополучия. Без утепления клеток, правильно подобранного рациона и продуманного поения даже выносливое поголовье быстро начнёт болеть и терять вес. Если же подготовку начать заранее и действовать по понятному плану, кролики спокойно зимуют даже на улице и дают крепкий привес. Об этом рассказывает Antonovsad.

Фото: commons.wikimedia.org by Конни29, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Тедди-кролик

Подготовка кроликов к зиме: с чего начать

Залог успешной зимовки — не экстренные меры в январе, а спокойная подготовка, которую разумнее всего начинать ещё в ноябре. В это время оценивают состояние клеток и сараев, проверяют, откуда тянет холодом, выравнивают сквозняки, подсыпают подстилку и постепенно переводят животных на более калорийный рацион.

Кролики в целом хорошо приспособлены к холоду, но плохо переносят сырость, резкие перепады температуры и ветер. Поэтому главной задачей становится не столько "сделать им жарко", сколько обеспечить стабильный, сухой и защищённый от сквозняков микроклимат. При правильной организации даже уличные клетки позволяют содержать поголовье без потерь.

Важно сразу решить, где будут зимовать основные группы животных: маточное стадо, молодняк на откорме, ремонтные крольчихи. От этого зависит, какие именно меры по утеплению и организации кормления нужно предпринять в первую очередь.

Утепление клеток и сараев для зимнего содержания

При зимнем содержании кроликов на улице основное внимание уделяют защите от ветра и влаги. Самое простое правило — потери тепла должны быть меньше, чем-то тепло, которое животные выделяют сами.

Для уличных клеток утепляют стены и крышу пенопластом, изолоном или аналогичными материалами. Чтобы кролики не смогли добраться до утеплителя, его закрывают металлическими листами или мелкоячеистой сеткой. Переднюю часть клетки, где расположен дверной проём, прикрывают плотными пологами из брезента или плотного полиэтилена, оставляя удобный доступ для кормления и уборки.

Если кролики зимуют в помещении, усилия направлены на утепление дверей, окон и стен. Нередко тепла, выделяемого животными, оказывается достаточно, чтобы поддерживать приемлемую температуру, при условии что сарай хорошо изолирован и не продувается. Внутри следят за тем, чтобы не было сырости, а свежий воздух поступал без сквозняков.

Отдельное внимание — маточникам, если планируются зимние окролы. В гнездовых ящиках используют безопасные системы дополнительного обогрева: термоплёнку для "тёплого пола" или электронагреватели, размещённые под дном и подключённые через термостат. Это позволяет держать внутри стабильную температуру, не перегревая и не пересушивая гнездо.

Глубокая подстилка из толстого слоя соломы работает как природный "теплый пол": по мере разложения нижних слоёв выделяется дополнительное тепло. Главное — следить за сухостью верхнего слоя и вовремя подсыпать свежую солому.

Оптимальной зимой считают температуру не ниже -5…-10 °C. При этом ключевым остаётся не конкретное число на термометре, а отсутствие сырости, резких сквозняков и постоянных скачков температуры.

Зимний рацион: чем и как кормить кроликов в морозы

Зимой организму кролика приходится тратить больше энергии на поддержание собственной температуры. Это значит, что даже при относительно тихом образе жизни потребности в калориях растут. Чтобы животные не худели и продолжали набирать массу, рацион делают более концентрированным и продуманным.

Основой зимнего питания становятся зёрна овса, ячменя, кукурузы и качественный комбикорм. Такой корм легко дозировать, он даёт энергию и обеспечивает стабильный привес. Одновременно в рацион обязательно входит хорошее сено — оно должно быть в постоянном доступе, поддерживая работу пищеварительной системы и предотвращая застои в кишечнике.

С лета заготавливают веточный корм: иву, яблоню, акацию и другие разрешённые деревья. Ветки помогают кроликам стачивать постоянно растущие зубы и дополнительно обеспечивают витаминами.

Сочные корма в зимний период не менее важны: кроликам дают морковь, кормовую свёклу, тыкву, топинамбур. Эти овощи помогают разнообразить рацион и поддержать обмен веществ. Капусту используют осторожно, в небольших количествах, чтобы не спровоцировать вздутие живота.

Как организовать поение кроликов зимой

Даже самый грамотный рацион не сработает, если животным не хватает воды. При дефиците жидкости кролики начинают хуже есть, пищеварение нарушается, могут развиваться болезни и истощение. В морозы главная сложность — вода быстро замерзает, и к ней нет постоянного доступа.

Самым удобным, но затратным вариантом остаются поилки с подогревом или системы автоматического поения с нагревательными элементами. Они поддерживают воду в жидком состоянии и позволяют кроликам пить в любое время.

Если обогрева нет, воду комнатной температуры меняют несколько раз в день, не допуская её превращения в лёд. Такой способ требует дисциплины, но позволяет поддерживать нормальный питьевой режим.

Иногда в качестве замены дают снег или куски льда, однако это спорный выход. Постоянное употребление снега может приводить к переохлаждению и простудным заболеваниям, особенно у ослабленных животных и молодняка. Поэтому к таким мерам прибегают только при отсутствии других вариантов и на короткий срок, параллельно решая вопрос с нормальной водой.

Сравнение содержания кроликов зимой в помещении и на улице

Выбор между уличным и "домашним" зимним содержанием зависит от возможностей хозяйства и климата региона.

Содержание в помещении позволяет лучше контролировать температуру и защищает от ветра и осадков. Ухаживать за животными в тёплом сарае проще, особенно при частых осмотрах, вакцинации или работе с молодняком. Однако чрезмерное тепло без достаточной вентиляции приводит к сырости, повышенной концентрации аммиака и риску заболеваний.

Уличные клетки при правильном утеплении и защите от ветра обеспечивают более естественные условия. Кролики хорошо переносят сухой холод, а организм закаляется. При этом к утеплению клеток, качеству подстилки и защите от осадков предъявляются повышенные требования: любая ошибка быстро отражается на здоровье поголовья.

Таким образом, оба варианта могут быть успешными, если соблюдаются базовые принципы: сухо, без сквозняков, с достаточным кормом и водой.

Плюсы и минусы зимнего содержания кроликов на улице

Зимнее уличное содержание кроликов имеет свои преимущества и ограничения, которые важно учитывать перед началом сезона.

Плюсы:

естественная закалка животных и повышение общей выносливости;

экономия на постоянном отоплении помещений;

возможность держать большее количество поголовья при ограниченной площади сараев.

Минусы:

необходимость особенно тщательно утеплять клетки и маточники;

повышенные требования к контролю за подстилкой и защитой от осадков;

риск обморожений ушей и лап при сильных ветрах и экстремальных морозах.

При уличном содержании любые проблемы обнаруживаются быстрее, поэтому важны регулярные осмотры и оперативная реакция на изменения в поведении животных.

Советы по профилактике зимних проблем у кроликов

Следите за сухостью в клетках и помещениях: влажная подстилка быстро охлаждает животных и провоцирует болезни.

Исключайте сквозняки, особенно на уровне пола и маточников. Даже при неплохой температуре сильный поток воздуха опасен.

Используйте только качественные корма без плесени и подозрительного запаха. Испорченный корм зимой особенно опасен для ослабленного организма.

Поддерживайте стабильный режим поения, не допуская долговременного отсутствия воды.

Проводите вакцинацию осенью перед наступлением сильных морозов, чтобы защитить поголовье от основных вирусных заболеваний, включая ВГБК и миксоматоз.

Такие меры помогают не только избежать массовых потерь, но и подойти к весне с крепким, здоровым стадом.

Популярные вопросы о содержании кроликов зимой

Можно ли держать кроликов зимой на улице?

Да, при условии правильного утепления клеток, защиты от ветра и сырости, а также обеспечения животных калорийным кормом и водой.

Почему кролики начинают худеть зимой?

Чаще всего из-за недостатка концентрированных кормов и нехватки воды. При дефиците энергии и влаги животные быстро теряют вес и хуже сопротивляются болезням.

Что делать, если у кролика зимой насморк?

Животное переводят в более тёплое и сухое помещение, обеспечивают полноценное питание и консультируются с ветеринаром, чтобы исключить серьёзные инфекции.