Что обычно выбрасывают, работает сильнее покупных горшочков: рассада стартует без стресса и провалов

Картонные втулки ускоряют пересадку рассады и уменьшают отходы

Все больше дачников и огородников обращают внимание на экологические способы ведения садоводства. Один из таких простых и полезных лайфхаков — использование картонных втулок от туалетной бумаги для выращивания рассады. Это бюджетный и практичный вариант, который позволяет не только сделать процесс посева удобным, но и снизить количество отходов, придерживаясь принципов вторичной переработки.

Фото: Designed be Freepik by rawpixel-com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пустой рулон туалетной бумаги

Экологичный способ выращивания рассады

Использование картонных втулок от туалетной бумаги — это не только экономия средств, но и значимый вклад в сохранение окружающей среды. Вместо того чтобы выбрасывать втулки, их можно использовать для выращивания рассады. Это решение имеет несколько преимуществ перед традиционными пластиковыми горшками:

Экологичность. Картон — это материал, который легко разлагается, в отличие от пластика, который может годами оставаться в природе. Экономия. Использование отходов, таких как втулки, позволяет не тратить деньги на покупку пластиковых или торфяных горшков. Удобство. Втулки идеально подходят для большинства растений, так как их форма и размер подходят для создания мини-горшочков.

Однако стоит помнить, что картон быстрее впитывает влагу, чем пластик, и это важно учитывать при поливе рассады. Поэтому необходимо следить за состоянием почвы и избегать пересыхания.

Как подготовить втулки для посадки семян

Для начала нужно подготовить втулки от туалетной бумаги, чтобы они стали удобными мини-горшками для рассады. Это несложный процесс, который можно выполнить за несколько минут.

Пошаговая инструкция

Подготовка втулок. Для большинства растений можно использовать целые втулки, но для маленьких культур, которым требуется менее продолжительный период роста, лучше разрезать втулки пополам. Глубокие емкости подойдут для растений, которые требуют 6-8 недель для роста, а меньшие — для тех, кто прорастает за 3-4 недели. Создание дна. На каждом горшке нужно сделать 4 небольших надреза с одной стороны, затем аккуратно загнуть края, чтобы получился "дно", как в обычной картонной коробке. Это поможет удерживать почву внутри, не давая ей высыпаться. Для надежности можно зафиксировать края скрепками. Заполнение горшков. Далее заполняем втулки почвенной смесью. Можно использовать готовую смесь для рассады или приготовить её самостоятельно, сочетая торф и песок. Почва должна быть рыхлой и легкой. Посев семян. После того как емкости заполнили почвой, приступаем к посадке семян. Для этого нужно соблюдать рекомендации по глубине посева для конкретного растения. Увлажнение. Семена посеяны — теперь необходимо слегка увлажнить почву, не переливая воды. Важно не переполнять каждую втулку семенами, чтобы растения могли нормально развиваться. Размещение стаканчиков. Размещаем заполненные втулки на подносе или блюдце и ставим их в высокий ящик, чтобы предотвратить преждевременное высыхание.

Уход за рассадой в картонных втулках

Как и за любой рассадой, необходимо правильно ухаживать за растениями в картонных горшочках. Сначала стоит разместить контейнеры в теплое место, где они будут получать достаточно солнечного света. Лучше всего подходят подоконники, так как растениям нужна солнечная энергия для нормального роста.

Полив должен быть регулярным, но не чрезмерным. Чтобы не допустить пересыхания почвы, можно опрыскивать растения утром и вечером из пульверизатора. После появления нескольких листьев растения можно поливать обычным способом.

Если вы хотите ускорить прорастание, накройте стаканчики пленкой, чтобы создать эффект теплицы. Но не забывайте периодически приподнимать пленку для проветривания, иначе рассада может загнить.

Пересадка рассады в открытый грунт

Когда наступит время пересаживать рассаду в открытый грунт или теплицу, это можно сделать с помощью самих втулок. Поскольку картон разлагается в земле, можно просто поместить растения с их горшочками в землю. Это позволит сохранить корневую систему нетронутой. Если вы хотите ускорить процесс, можно аккуратно извлечь растения, разрезав или придавив корневой ком.

Плюсы и минусы использования втулок для рассады

Плюсы:

Экологичность: картон быстро разлагается и не загрязняет окружающую среду.

Бюджетность: вам не нужно тратить деньги на покупку пластиковых горшков.

Простота в использовании: втулки легко подготовить и использовать.

Легкость в пересадке: растения можно высаживать с горшочками, что минимизирует стресс для корней.

Минусы:

Быстрое испарение влаги, что требует частого контроля за состоянием почвы.

Ограниченный размер для более крупных растений.

Картон может размокнуть при избыточном поливе, если емкости не будут правильно размещены.

Популярные вопросы

1. Как долго можно использовать втулки для рассады?

Втулки можно использовать на протяжении всего сезона для рассады. Но важно следить, чтобы они не стали слишком мягкими и не разрушались при поливе.

2. Можно ли использовать втулки для всех растений?

Да, втулки подходят для большинства культур, особенно тех, что не требуют слишком больших емкостей, таких как томаты, перцы, цветы.

3. Какие еще альтернативы пластиковым горшочкам существуют?

Можно использовать торфяные горшочки, картонные коробки или другие экологичные контейнеры, которые подлежат переработке и не загрязняют природу.

Этот способ выращивания рассады из картонных втулок — это простой и доступный способ для тех, кто хочет быть экологичным и практичным в своем садоводстве.