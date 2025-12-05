Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пальто с коконовым силуэтом станет главным трендом весны 2026 года — Vogue
Водяной пар на горячих субнептунах может формироваться в недрах — Earth
Огурцы с темной кожицей содержат больше ароматных масел — "Огород.ru"
Греческий йогурт — лёгкая альтернатива майонезу в салате Оливье
Отказ от кофе вызывает головную боль уже на второй день- врачи
Пенсии вряд ли повысят до 50 тысяч рублей — экономист Лежава
Цены на новые автомобили в России продолжат расти — автоэксперт Васильев
Мастиф обладает природным охранным поведением — Vetissimo
Вывод новых ЖК в России снизился на 14,8% за 11 месяцев — Дом. РФ

Корни, которые тянут к разводу: садовое дерево, способное нарушить семейный покой

Черёмуха, по приметам, приносит бедность в дом — издание "БЕЛНОВОСТИ"
Садоводство

Черемуха издавна вызывает у людей смешанные чувства: весной она поражает нежным ароматом и густым цветением, но рядом с домом это дерево до сих пор окружено многочисленными приметами. Многим интересно, действительно ли стоит избегать его вблизи жилища или опасения преувеличены. Об этом сообщают "БЕЛНОВОСТИ".

Черемуха у дома
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Черемуха у дома

Почему вокруг черемухи возникли приметы

Черемуха заметно выделяется среди садовых деревьев: она быстро набирает силу, формирует широкую крону и охотно разрастается в стороны. В старину с её особенностями связывали целый набор поверий, и многие из них дожили до наших дней благодаря народным рассказам и семейным традициям. Люди пытались объяснить события вокруг себя, обращая внимание на природу, и черемуха стала удобным объектом для подобных наблюдений. Такая устойчивая связь между деревом и бытовыми ситуациями укрепилась настолько, что перешла из суеверий в культурный пласт.

В некоторых регионах считалось, что дерево рядом с домом может стать причиной затяжных проблем. Существовало представление, что черемуха способна затмевать жизненную энергию жильцов, особенно если растёт слишком близко к фундаменту. Эти идеи передавались от поколения к поколению и постепенно воспринимались как нечто само собой разумеющееся, хотя объяснение им было скорее символическим, чем практическим.

Большое значение придавали и аромату. Период цветения черемухи короткий, но очень активный: густой запах распространяется на десятки метров. Из-за этого растение связывали с повышенной чувствительностью, тревожностью и даже болезнями, особенно если люди плохо переносили насыщенные запахи. Именно поэтому многие опасения строились не только на мистике, но и на наблюдениях за собственным самочувствием.

Какие поверья связаны с деревом

Большинство примет, которые упоминаются в народных источниках, действительно носят негативный характер. Это объясняется тем, что любое растение с выраженным запахом и мощной корневой системой воспринималось как потенциальный источник трудностей. Черемуха не стала исключением: её связывали с семейными спорами, нехваткой денег и неудачами в личной жизни. Такие образы формировались на фоне ранних представлений о "мужском" и "женском" начале природы, где некоторые деревья якобы влияли на гармонию в доме.

Старшее поколение особенно подчёркивало опасность разросшихся корней. Считалось, что если корни проникали к подвалу, это могло предвещать разлуку или серьёзные перемены, нередко неблагоприятные. Корневая система черемухи действительно достаточно активна, поэтому в некоторых случаях она могла повредить основание хозяйственных построек или создать риск сырости, что укрепило уверенность в приметах.

Суеверия также говорили о том, что дерево будто бы стремится вытеснить мужчин из дома. Эту мысль связывали с особенностью черемухи активно расти в местах с повышенной влажностью и ощущением, что она словно "захватывает пространство". Такие представления, конечно, не имеют реального основания, но укоренились в фольклоре как предупреждение о возможных личных разладах.

Помимо мистики, люди обращали внимание на практический аспект. Во время цветения черемуха выделяет интенсивный аромат, который способен вызвать неприятные ощущения у людей с чувствительной реакцией. Мигрени, затруднённое дыхание или аллергические проявления нередко становились поводом считать черемуху "неподходящим соседом" для дома.

Практические причины избегать посадки у стены дома

Многие современные садоводы, даже не зная старинных поверий, с осторожностью относятся к посадке черемухи рядом с жильём. Причина здесь чаще всего не в приметах, а в особенностях самого растения. Черемуха быстро разрастается и требует достаточно много пространства, поэтому ей лучше всего подходит участок на расстоянии от строений.

Активная корневая система способна тянуться в сторону источников влаги. Если корни достигают зоны фундамента или подвала, это действительно может привести к нарушению гидроизоляции или появлению влажности в помещении. Для старых домов последствия могут быть особенно ощутимыми, что и объясняет распространённость предостережений.

Расположение дерева слишком близко к окнам также может создавать дискомфорт. Во время цветения аромат черемухи настолько насыщенный, что при открытых форточках он быстро заполняет комнату. Люди, склонные к аллергии, в такие периоды предпочитают держаться подальше от густых зарослей. Поэтому даже без мистической подоплёки черемуха способна доставить некоторые неудобства.

При этом само дерево остаётся ценным для сада. Оно привлекает пчёл, радует весенним цветением и создаёт приятную тень. Главное — подобрать ему подходящее место, чтобы растение не мешало ни жильцам, ни постройкам.

Советы по выбору места для посадки

Выбирая место для черемухи, важно ориентироваться не только на суеверия, но и на реальные особенности растения. Оно хорошо приживается в полутени и предпочитает влажную почву, но рядом с домом такие условия могут приводить к чрезмерному росту корней. Поэтому оптимальный вариант — участок на расстоянии трёх-пяти метров от построек.

Стоит учитывать и направление ветра. Во время цветения насыщенный аромат может заполнить весь двор, поэтому лучше разместить дерево так, чтобы запах не концентрировался возле окон. Подальше от жилых зон его благоухание будет восприниматься мягче и приятнее.

Также важно следить за порослью. Черемуха образует многочисленные побеги, и если их вовремя не удалять, растение способно захватывать значительную часть сада. Регулярный уход поможет сохранить дерево аккуратным и вписанным в общий ландшафт.

Популярные вопросы о посадке черемухи

Можно ли сажать черемуху возле дома?
Можно, но нежелательно. Из-за активной корневой системы дерево лучше размещать на расстоянии от фундамента, чтобы избежать рисков для постройки.

Что лучше посадить рядом с домом вместо черемухи?
Для небольших участков подойдут рябина, декоративные яблони или компактные сорта сирени — их корни менее агрессивны и аромат мягче.

Как выбрать место, чтобы черемуха не мешала жильцам?
Важно учитывать направление ветра, отступить несколько метров от строений и избегать участков с чрезмерной влажностью, чтобы корни не тянулись к дому.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Кошки сканируют пространство в темноте усами — эксперты
Домашние животные
Кошки сканируют пространство в темноте усами — эксперты
Розмарин и пищевая сода укрепляют волосы и скрывают седину — Malatec
Красота и стиль
Розмарин и пищевая сода укрепляют волосы и скрывают седину — Malatec
Скрытая планка для хранения кухонных полотенец стала трендом 2026 года — Malatec
Недвижимость
Скрытая планка для хранения кухонных полотенец стала трендом 2026 года — Malatec
Популярное
После 60 тело играет по новым правилам: пять видов спорта, которые возвращают силу и уверенность

Узнайте, как оставаться активным и здоровым после 60 лет. Лучшие виды спорта, советы по безопасности и рекомендации экспертов для поддержания здоровья.

Пользу скандинавской ходьбы после 60 подтвердили медики — grazia.fr
Кошки сканируют пространство в темноте усами — эксперты
Одно движение ножницами — и кот инвалид: безобидная стрижка лишает питомца главного органа чувств
Гиганты Амазонки пошли в рост: в недрах леса запускается процесс, меняющий климатические прогнозы
Луна подойдёт так близко, что воздух загудит: ночь 4 декабря обещает редкое и завораживающее зрелище
Ультиматум Медведева Мерцу: Европа заплатит репарациями за кражу активов России Любовь Степушова Утренние тренировки повышают суточный расход энергии — диетолог Евгения Соколовская Валерия Жемчугова Новый эукариот найден в горячем ручье Лассен-Парка — микробиолог Анджела Оливерио Игорь Буккер
Самолёт Судного дня исчез над Атлантикой — странности миссии вызывают ещё больше вопросов
Полотенца исчезают с дверцы духовки: новая кухонная хитрость меняет привычки
Толстые носки больше не нужны: дешёвый слой под ковром превращает ледяной пол в тёплый
Толстые носки больше не нужны: дешёвый слой под ковром превращает ледяной пол в тёплый
Последние материалы
Водяной пар на горячих субнептунах может формироваться в недрах — Earth
Огурцы с темной кожицей содержат больше ароматных масел — "Огород.ru"
Греческий йогурт — лёгкая альтернатива майонезу в салате Оливье
Отказ от кофе вызывает головную боль уже на второй день- врачи
Пенсии вряд ли повысят до 50 тысяч рублей — экономист Лежава
Цены на новые автомобили в России продолжат расти — автоэксперт Васильев
Мастиф обладает природным охранным поведением — Vetissimo
Вывод новых ЖК в России снизился на 14,8% за 11 месяцев — Дом. РФ
Юрий Слюсарь провёл прямой эфир и ответил на вопросы жителей — правительство области
Анастасия Рубцова установила новый рекорд
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.