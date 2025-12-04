Лапника нет — зима на пороге: 7 укрытий, которые спасут растения не хуже еловых веток

Солома хорошо утепляет грядки, но привлекает мышей — Огород.ru

Зимнее укрытие для сада у многих ассоциируется именно с лапником, но не у всех есть поблизости хвойный лес, да и заготовка хвойных веток связана с ограничениями и рисками. Между тем надежно утеплить розы, хвойники, ягодные кустарники и многолетники можно и без участия еловых лап. Садоводы всё чаще переходят на альтернативные материалы, которые по защите от морозов и снега ничуть не уступают привычным веткам. Об этом сообщает Огород.ru.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Зимнее укрытие клубники

Почему не всегда стоит полагаться на лапник

Лапник традиционно ценят за доступность, способность удерживать снег и защищать растения от перепадов температуры, ветра и зимнего солнца. Хвойные ветки создают вокруг кустов и деревьев воздушную прослойку, помогают постепенно накапливать снег и одновременно не дают ему слёживаться плотной коркой. Для многих культур такое укрытие действительно оптимально.

Но у лапника есть целый ряд ограничений. В регионах без хвойных массивов или вдали от леса заготовить достаточное количество веток проблематично. К тому же сбор лапника разрешён только в местах плановых рубок и санитарной чистки; за несанкционированную заготовку в лесу можно получить штраф.

Ещё один важный момент — фитосанитарный. Вместе с ветками на участок легко занести вредителей или возбудителей болезней, если заготавливать материал в неподходящих местах. Не всем культурам подходит и подкисление почвы, которое происходит при разложении хвои. Эти факторы заставляют искать альтернативы, которые будут безопасными и удобными в применении.

Нетканое укрывное: спанбонд и аналоги

Один из самых востребованных заменителей лапника — спанбонд, или агроволокно. Это нетканый материал, который садоводы используют и летом, и зимой: для укрытия грядок, защиты рассады, борьбы с заморозками и солнцем. Он лёгкий, достаточно прочный, пропускает воздух и при этом смягчает температурные колебания.

Для зимнего укрытия выбирают белое агроволокно, причём в холодных регионах — повышенной плотности (например, около 60 г/кв.м) или в несколько слоёв. Чёрный спанбонд используют совсем для других задач, в качестве зимней защиты он не годится.

Иногда требуется каркас, чтобы полотно не прилегало плотно к веткам и не ломало их под тяжестью снега. Материал необходимо надёжно закреплять, чтобы его не сдуло ветром. В продаже есть готовые чехлы и конусы из агроволокна: их удобно натягивать на каркас вокруг штамбовых роз, хвойников или небольших кустарников.

Помимо спанбонда, выпускают и специальные материалы вроде "Обернита" с волокнистой структурой. Он более плотный, лучше защищает от морозов, но по-прежнему пропускает воздух и не создаёт парникового эффекта, от которого растения могли бы выпреть.

Листья и папоротник как природное одеяло

Сухая листва — один из самых доступных способов утепления. Для этих целей используют здоровые листья без пятен, следов болезней и вредителей. Подходят дуб, каштан, клён, а также листва плодовых деревьев с участка. Её собирают по мере опадания и хранят в сухом месте под навесом или под плёнкой, чтобы осадки не превратили листья в гниющую массу.

Листовое укрытие хорошо удерживает тепло и защищает корни от промерзания, но имеет особенности. При намокании и оттепелях листья слёживаются, хуже пропускают воздух и могут создавать неблагоприятную среду у поверхности почвы. Поэтому поверх сухой листвы часто набрасывают плёнку, оставляя боковые отверстия для вентиляции.

Похожим образом работает папоротник. Его заготавливают в начале осени, когда надземная часть начинает подсыхать, а затем сушат в проветриваемом месте. Сухие листья и стебли папоротника раскладывают по приствольным кругам или ставят вокруг растения в виде "шалашей". Такая конструкция защищает и корни, и надземную часть, удерживает снег и создаёт воздушные полости. В регионах с влажным климатом поверх папоротника тоже полезно натянуть плёнку, чтобы лишняя вода не проникала в укрытие.

Хворост, ветки и кохия вместо хвои

Хворост — ещё один бесплатный материал, который по своей функции во многом напоминает лапник. Опавшие ветки хорошо удерживают снег, не прут, не успевают перегнить за одну зиму и не мешают воздухообмену. Их сбор в лесу обычно не запрещён, поэтому подготовить достаточный объём хвороста проще с точки зрения правил, чем заготовить еловые лапы.

В малоснежную зиму одно лишь хворостяное укрытие от мороза защищает слабее, поэтому его имеет смысл сочетать с другими материалами: листьями, торфом, опилками. Ветки плодовых деревьев и кустарников после обрезки тоже можно использовать, если растения были здоровы. Важно, чтобы ветки были сухими, без остатков гнилых плодов и явно поражённых участков.

Интересный вариант — заготовка веток с листьями по типу банных веников. Летом срезают побеги липы, берёзы, осины, клёна, связывают, сушат под навесом, а зимой используют для укрытия. Между ветками с листвой остаются воздушные зазоры, снег хорошо задерживается, а корни и нижняя часть растений получают дополнительную защиту. Минус в том, что под таким укрытием могут селиться грызуны, поэтому часто дополнительно используют приманки или отпугивающие средства.

Некоторые дачники выращивают на участке кохию: к концу сезона её кусты по структуре напоминают миниатюрные ёлочки. Осенью высохшие растения срезают и применяют как укрывной материал, который одновременно удерживает снег и пропускает воздух.

Солома, опилки и торф: утепляем корни

Солома — классический вариант для защиты подзимних посевов, многолетников и декоративных кустарников. Сухой материал хорошо сохраняет тепло, помогает сформировать снежный покров и защищает корневую систему от глубокого промерзания. Однако солома привлекает мышей, которые могут повредить кору и корни растений. Поэтому при таком укрытии часто раскладывают специальные средства от грызунов.

Во влажные и тёплые зимы под толстым слоем соломы растения рискуют подопреть. Чтобы уменьшить этот риск, солому иногда прикрывают плёнкой, оставляя вентиляционные отверстия, а весной снимают укрытие как можно раньше, чтобы почва быстрее прогрелась.

Опилки и стружка применяются в основном для утепления корневой зоны. Ими не засыпают растения полностью, а формируют защитный слой вокруг штамба или в приствольном круге. Используют только сухой материал, сверху нередко устраивают плёночный "зонт" с отверстиями для воздуха. В противном случае опилки, намокнув, слёживаются и на морозе превращаются в корку.

Следует учитывать, что древесные отходы подкисляют почву, и это важно для культур, предпочитающих нейтральную или слабощёлочную реакцию. Зато растения, любящие кислую среду, могут чувствовать себя под таким укрытием вполне комфортно.

Торф для укрытия корневой системы ценят за воздухопроницаемость и хороший теплоизоляционный эффект. Он не слёживается так сильно, как некоторые другие материалы, надёжно защищает от морозов и при умеренном слое добавляет грунту структуру. Однако при затяжных дождях на поверхности торфа может образоваться корка, ухудшающая воздухообмен. Кроме того, торф способен повышать кислотность почвы, что подходит не всем культурам. Весной торфяное укрытие тоже снимают вовремя, чтобы земля под ним быстрее прогрелась.

Советы по выбору укрытия для сада без лапника

Оцените зимние условия в вашем регионе: количество снега, вероятность оттепелей, средние температуры. В снежных зимах основную ставку можно делать на материалы, хорошо удерживающие снег, а в малоснежных стоит добавить теплоизолирующие слои. Учитывайте особенности конкретных культур. Корнесобственные розы, штамбовые формы, теплолюбивые кустарники и хвойники часто требуют сочетания нескольких материалов: от корневой зоны до кроны. Следите за кислотностью почвы. Если используете опилки или торф, контролируйте реакцию грунта и при необходимости корректируйте её. Продумывайте вентиляцию. Даже самое тёплое укрытие должно пропускать воздух, иначе растения могут выпреть и пострадать от грибковых заболеваний. Планируйте сроки снятия укрытия. Солома, опилки и торф задерживают прогрев земли, поэтому весной их убирают раньше, чем более лёгкие материалы. Не бойтесь комбинировать. Слой листьев можно прикрыть ветками, торф — хворостом, а сверху натянуть спанбонд: такой "пирог" часто даёт более стабильный результат, чем один материал.

Популярные вопросы о зимнем укрытии без лапника

Можно ли полностью отказаться от лапника и использовать только агроволокно?

Да, при грамотном подборе плотности и правильной установке спанбонд и аналогичные материалы могут полностью заменить лапник. Важно учитывать климат и при необходимости добавлять дополнительную защиту в зоне корней.

Что выбрать для укрытия корневой системы, если лапника нет?

Для корней хорошо подходят торф, солома и сухие опилки. Они защищают от промерзания и помогают сформировать более мягкий температурный режим. Но при их использовании нужно учитывать влияние на почву и вовремя снимать укрытие весной.

Чем заменить лапник, если важно удержать снег вокруг растений?

Лучше всего с этой задачей справляются хворост, ветки плодовых деревьев, высушенные ветви с листьями и кохия. Они создают объёмную структуру, в которой снег задерживается и ложится мягким слоем вокруг растений.