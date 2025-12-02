Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отказ от курения уменьшает траты и нагрузку на природу, заявил эколог Менжерицкий
Чиа-пудинг улучшает уровень холестерина у взрослых — кардиологи
Плотный снег ломает побеги древесных пионов — Mein Schoener Garten
Влажная уборка не подходит для кожи, древесины и электроники
Кевин Кестер раскрыл принципы тренировок после пятидесяти — City Lifestyle
Лариса Долина находится в загородном доме в посёлке Славино
Развод Самойловой и Джигана основан на реальных событиях — уверена Калашникова
Определить прослушку телефона сегодня невозможно — киберэксперт Артимович
Микротоки дают лёгкий лифтинг при регулярном уходе — дерматолог Диана Салмановна

Эта подкормка превращает монстеру в тропического гиганта: листья вырастают до рекордных размеров

Подкормка монстеры каждые 15 дней улучшает рост растения — Malatec
Садоводство

Те, кто выращивает монстеру деликатесную дома, часто удивляются, как стремительно она меняется при правильном уходе. Это растение способно превращать обычную комнату в уголок тропического сада, если ему обеспечить нужное питание и условия. Его крупные разрезные листья не только украшают интерьер, но и придают помещению уют, который сложно воспроизвести с помощью других декоративных культур, об этом сообщает Malatec.

Монстера
Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Монстера

Почему подкормка монстеры так важна

Монстера деликатесная, которую называют также "швейцарским сыром" из-за характерных отверстий в листьях, относится к растениям, ценящим стабильность. Она способна расти как в квартирах, так и в просторных офисных помещениях, выдерживает небольшие перепады температуры и подходит тем, кто только начинает заниматься комнатным цветоводством. Однако декоративность крупных листьев напрямую зависит от полноценного питания. Без подкормок растение замедляет рост, а листья остаются мелкими и могут терять характерные прорези.

Монстеру удобряют с ранней осени до поздней весны. Такой периодичности придерживаются многие цветоводы, поскольку в это время растение активно формирует зелёную массу и корневую систему. Оптимальный интервал между внесениями удобрений — около 15 дней. При регулярной подкормке монстера поддерживает насыщенный зелёный цвет листьев и образует длинные воздушные корни, которые помогают ей удерживать вертикальное положение. Без подпитки она слабее реагирует на освещение и может вытягиваться, особенно при выращивании в помещении.

Помимо покупных удобрений, существуют и простые альтернативы. В частности, кофейная гуща насыщает почву азотом и помогает ей оставаться более рыхлой. Банановая кожура — источник калия, важного для плотности листовых пластин. Такие методы часто используют сторонники естественного ухода, но важно помнить, что они не заменяют полноценные минеральные смеси, а служат лишь дополнением.

Уход в тёплый сезон и риски избыточного удобрения

Летом растение замедляет развитие, и удобрения в этот период не требуются. Если продолжать подкормки в жаркое время, почва может перенасыщаться питательными веществами. Для монстеры это чревато деформацией листьев, замедлением роста или повреждением корней. Поэтому летний перерыв — естественная часть ухода, позволяющая растению восстановиться.

Соблюдение рекомендаций помогает монстере формировать крупные листья, достигающие порядка 90 сантиметров в длину и 80 сантиметров в ширину. Стебли при этом становятся более прочными и могут вырастать до впечатляющих размеров, если обеспечить растению опору. В комнатных условиях монстеру часто обрезают, чтобы контролировать её распространение. А вот при выращивании на улице в тёплом климате она способна разрастаться в несколько раз больше.

Как подкормка влияет на развитие растения

Подкормки воздействуют не только на рост листьев, но и на общее состояние растения. При достаточном количестве микроэлементов монстера лучше переносит сухость воздуха, не так остро реагирует на изменение освещения и быстрее адаптируется к пересадке. Правильный режим удобрений также стимулирует образование воздушных корней, которые служат дополнительной опорой и повышают устойчивость растения.

Монстера относится к видам, предпочитающим просторные горшки. Это не означает, что нужно выбирать огромную ёмкость: она должна быть лишь немного больше предыдущей. Слишком большой объём почвы приводит к застою влаги и риску гниения корней. При пересадке важно следить за тем, чтобы почва оставалась лёгкой и питательной. Обычно используют смесь торфа, универсального грунта и небольшого количества коры, которая помогает корням "дышать".

Сравнение минеральных и натуральных удобрений

Минеральные удобрения содержат комплекс веществ, которые растение получает в точном соотношении. Они удобны тем, что действуют предсказуемо и подходят для регулярного использования. Многие марки предлагают специальные составы для декоративно-листных растений, и монстера хорошо реагирует именно на такие смеси.

Натуральные подкормки, например кофейная гуща или банановая кожура, действуют мягче. Они постепенно разлагаются в почве и улучшают её структуру, однако их влияние менее выражено. Ещё один фактор — невозможность точно рассчитать пропорции питательных веществ. Поэтому натуральные методы используют как дополнительный вариант, а не как замену основному удобрению.

При выборе удобрения важно учитывать возраст растения. Молодые монстеры растут быстрее и нуждаются в большем количестве азота, который способствует формированию зелёной массы. Зрелым растениям требуется больше калия и фосфора, ведь они помогают укреплять корневую систему и улучшают общий тонус.

Плюсы и минусы подкормки монстеры

Подкормка монстеры приносит растению очевидные преимущества. Она позволяет поддерживать яркость листьев, стимулирует рост и способствует формированию характерных прорезей. Благодаря питательным веществам монстера становится устойчивее к внешним условиям, что особенно важно для выращивания в городских квартирах.

  • К преимуществам относят улучшение декоративности, ускорение роста и укрепление корней.
  • К недостаткам относят риск перекорма, если не соблюдать дозировку или выбирать неподходящее время года.

Советы по уходу за монстерой

Чтобы монстера росла равномерно, стоит уделять внимание освещению. Растение любит яркий рассеянный свет, но плохо переносит прямые лучи, особенно в летний период. В условиях недостаточного освещения листья могут терять насыщенность и медленнее формировать прорези. Поэтому горшок обычно ставят возле окна, но не на подоконник, где солнечный свет слишком интенсивный.

Полив должен быть умеренным. Летом почва просыхает быстрее, но в период активного роста важно избегать застоя воды. Используют только мягкую отстоянную воду, а для улучшения влажности воздуха рядом размещают поддоны с водой или увлажнители. Это особенно актуально зимой, когда отопление пересушивает воздух.

Раз в год монстеру пересаживают, выбирая горшок на 2-3 сантиметра шире предыдущего. Это помогает избежать излишков почвы и обеспечивает корням комфортное пространство. Важно поддерживать рыхлость грунта, добавляя кору или перлит.

Популярные вопросы о подкормке монстеры

  1. Как выбрать удобрение для монстеры?
    Подойдут смеси для декоративно-листных растений с преобладанием азота в начале сезона и калием — ближе к осени.

  2. Как понять, что растению не хватает питания?
    Признаки — бледные листья, медленный рост, отсутствие новых побегов и воздушных корней.

  3. Что лучше: органические удобрения или минеральные?
    Минеральные составы действуют точнее и быстрее, органика подходит как натуральное дополнение, но не замена.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Российские компании планируют увеличение зарплат в 2026 году — исследование Regroup
Экономика и бизнес
Российские компании планируют увеличение зарплат в 2026 году — исследование Regroup
Технику тёплого компресса для мгновенной гладкости кожи раскрыли косметологи
Красота и стиль
Технику тёплого компресса для мгновенной гладкости кожи раскрыли косметологи
Популярное
Сотни моржей на суше — знак беды: спутник уловил в Арктике тревожный новый контур

Спутники заметили нечто странное на берегу Шпицбергена — сотни гигантских моржей собрались там, где раньше не было ни одного.

Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
Вороны способны различать людей по лицам спустя годы — профессор Джон Марзлафф
Чёрная метка с небес: опасные лица получают у ворон свой срок — и он тянется годами
Ходьба уступает место новому фавориту: спорт, который после 60 укрепляет тело лучше любых шагов
Бомба под Калининградом: Литва сделала ход, после которого нет пути назад
Освобождение городов и новая переговорная реальность: Путин лично прибыл в зону СВО Любовь Степушова Предания связывают страну итбараков с районами Северной России Игорь Буккер Утренняя зарядка улучшает метаболизм зимой — врач-физиотерапевт Ольга Берестова Валерия Жемчугова
Зверь-франкенштейн из тропиков: природа собрала хищника из трёх зверей и добавила аромат попкорна
ДНК-тест и история из прошлого: как у Алексея Глызина нашлась внебрачная дочь
Инспекторы ДПС знают, как вы отреагируете: какие приёмы используют, чтобы водитель сделал нужный шаг
Инспекторы ДПС знают, как вы отреагируете: какие приёмы используют, чтобы водитель сделал нужный шаг
Последние материалы
Отказ от курения уменьшает траты и нагрузку на природу, заявил эколог Менжерицкий
Чиа-пудинг улучшает уровень холестерина у взрослых — кардиологи
Плотный снег ломает побеги древесных пионов — Mein Schoener Garten
Влажная уборка не подходит для кожи, древесины и электроники
Кевин Кестер раскрыл принципы тренировок после пятидесяти — City Lifestyle
Лариса Долина находится в загородном доме в посёлке Славино
Развод Самойловой и Джигана основан на реальных событиях — уверена Калашникова
Определить прослушку телефона сегодня невозможно — киберэксперт Артимович
Подкормка монстеры каждые 15 дней улучшает рост растения — Malatec
Китай разрабатывает уникальный вертолет для ударов над морем — MWM
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.