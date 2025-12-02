Снегопад прошёл — проблемы остались: что нужно делать первым делом, чтобы не потерять теплицу и кусты

Соль портит почву и вызывает коррозию садовых покрытий

8:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Первый снег кажется безобидным и даже сказочным, пока не превращается в тяжёлые сугробы на крыше и ледяную корку на дорожках. На даче это уже не просто зимний антураж, а настоящая проверка на прочность и для покрытий, и для растений. Ошибки при уборке снега могут стоить треснувшей плитки, сломанных кустов и травм хозяина. Об этом сообщает Огород. ru.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зимний двор с бело-голубым домом и елью

Чем опасен снег для дорожек, строений и растений

Сугробы кажутся мягкими только на первый взгляд. Снег — это замёрзшая вода, а значит, он обладает значительным весом. Когда температура колеблется вокруг нуля, снежный покров подтаивает, снова замерзает и постепенно уплотняется слоями. В результате массу на крыше или теплице уже нельзя сравнить с лёгким пушистым снегом, выпавшим в первый день.

Толстый налипший слой способен деформировать поликарбонат теплицы или проломить тонкую крышу хозяйственной постройки. При резкой оттепели снег может сойти одним пластом, как небольшая лавина, и повредить всё, что находится рядом: кусты, молодые деревца, садовую мебель, инструменты, технику, стоящую у стены дома. Если сугроб сползает к двери или воротам, он просто блокирует проход.

Поэтому владельцам дачных участков важно следить за прогнозом и не оставлять дом без внимания на всю зиму. После сильного снегопада стоит наведаться на участок как можно раньше, а при небольших осадках хотя бы раз в пару недель оценивать состояние кровли, теплиц, дорожек и посадок. Чем дольше снег лежит и уплотняется, тем сложнее и опаснее его убирать.

Инструменты для уборки снега с дорожек и площадок

Качественный инвентарь делает зимнюю работу заметно легче. Даже если зима застала врасплох и техника закупается в последний момент, важно понимать, для чего нужен каждый инструмент.

Снегоуборочная лопата — основа зимнего набора. Обычно это широкий пластиковый ковш с низкими бортиками для дорожек и более высокими — для уборки сугробов. Иногда по краю ковша устанавливают металлическую полосу, которая помогает соскребать наледь. Но у такого решения есть два минуса: лопата становится тяжелее, а жёсткий металл способен поцарапать плитку или другое декоративное покрытие. Рукоятку выбирают лёгкую, из дерева или алюминия, достаточно длинную, чтобы не приходилось постоянно наклоняться.

Скребок-толкатель удобен для открытых площадок, парковочных карманов и террас. По сути, это широкая плоская лопата с Т- или П-образной ручкой, которую не поднимают, а просто толкают перед собой. За счёт ширины ковша можно быстро сдвинуть сразу большой объём снега. Некоторые модели оснащают колесами или полозьями, чтобы инструмент легче скользил по поверхности и меньше царапал покрытие.

Снегоуборщик напоминает по устройству газонокосилку или небольшой культиватор. Машина захватывает снег ковшом и отбрасывает его в сторону через специальный канал. В продаже есть бензиновые и электрические модели. Бензиновые ценят за автономность и высокую производительность: они подходят для больших дворов и подъездных путей. Электрические тише, не требуют топлива и проще в управлении, но нуждаются в розетке и безопасном обращении с кабелем, особенно при влажном снеге и оттепели.

Ледорубы и ломы-скребки используют для удаления наледи со ступенек и дорожек. Эти инструменты специально делают более тяжёлыми, чтобы облегчить дробление льда. Но важно соотносить вес с возможностями человека, который будет работать: слишком тяжёлый лом быстро вымотает и увеличит риск травмы.

Как справиться с льдом и слежавшимся снегом

Удаление обледеневшего снега всегда сложнее, чем свежего. Даже мокрый, только что выпавший снег убирается легче, чем многодневная корка, которая успела несколько раз подтаять и замёрзнуть.

Работа с таким "панцирем" требует терпения. Сначала лёд аккуратно надкалывают ледорубом или ломом-скребком, стараясь не задеть плитку или другое покрытие. Затем отколотые куски сгребают лопатой или скребком в сторону. Поспешность здесь недопустима: одно неловкое движение может повредить дорожку или привести к падению на скользкой поверхности.

Оставлять гололёд на дорожках нельзя, особенно если в доме живут пожилые люди или дети. Поскользнувшись, легко получить перелом, который обернётся долгой реабилитацией. Поэтому наледь лучше убирать по мере появления, не дожидаясь, когда она превратится в сплошной лёд.

Советы по безопасной уборке снега

Как уменьшить нагрузку на дорожки и растения

Начинайте уборку сразу после снегопада, пока слой рыхлый и не успел слежаться. Так вы снизите нагрузку на плитку и уменьшите риск образования корки. Сначала очищайте основные проходы к дому, воротам и хозяйственным постройкам, а уже потом второстепенные тропинки. Снег с дорожек сгребайте к краю, не укладывая его плотной стеной у стволов деревьев и кустов. Толстый тяжёлый вал может сломать ветви. Слежавшийся снег на газоне лучше не перекапывать лопатой, а аккуратно разровнять, чтобы вес распределился равномерно. При необходимости борьбы с наледью на ступенях или крыльце используйте реагент, а после таяния уберите остатки снежной массы, чтобы раствор не попадал в клумбы.

Как сделать расчистку удобной и безопасной для себя

Подберите одежду и обувь с нескользящей подошвой, наденьте тёплые перчатки или варежки. Используйте лопату с рукояткой подходящей длины, чтобы не работать в постоянном наклоне. Вместо того чтобы поднимать тяжёлые комья, сдвигайте их, опираясь на инструмент всем весом тела. Не заполняйте ковш до краёв, если снег мокрый и тяжёлый: лучше сделать несколько лишних проходов, чем перегрузить спину. Делайте короткие паузы каждые 10-15 минут, особенно при интенсивной работе. Пейте воду или тёплый чай, чтобы восполнить потерю жидкости. Если ощущается одышка, головокружение или сильная усталость, лучше остановиться и продолжить позже или попросить помощи.

Популярные вопросы об уборке снега на даче

Как часто зимой нужно приезжать на дачу, чтобы снег не повредил строения?

После сильных снегопадов имеет смысл выбираться на участок как можно раньше. В период умеренных осадков достаточно контроля примерно раз в две недели, чтобы оценивать состояние крыши, теплицы и дорожек.

Что лучше использовать от гололёда: обычную соль или реагенты?

Соль проста и доступна, но может повредить плитку и почву. Специализированные реагенты действуют быстрее и мягче для мощения, однако требуют аккуратного применения и последующего удаления обработанного снега с участка.

Можно ли оставлять большие сугробы у дома и вдоль забора?

Крупные кучи тают очень медленно и способны привести к подтоплению или деформации дорожек. Лучше распределять снег по участку ровным слоем, а при необходимости перенести часть массы в зону, где нет дорожек и посадок.

Как выбрать снегоуборочный инструмент, чтобы не навредить спине?

Обращайте внимание на вес лопаты, длину черенка и свою физическую форму. Слишком тяжёлый инвентарь делает работу опаснее: лучше взять более лёгкий инструмент и работать в несколько подходов.