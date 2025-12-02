Скрытый эффект тёплой зимы заставит садоводов насторожиться — риск возрастает с каждым днём

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Тёплые зимы кажутся благом для садоводов: растения дольше остаются зелёными, урожай задерживается, и даже декабрьские клумбы радуют живыми красками. Но за этим внешним комфортом скрываются серьёзные риски. Резкие похолодания после длительного тепла могут оказаться губительными для сада. Об сообщает Laidback Gardener.

растения после зимы
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
растения после зимы

Когда тепло — не всегда хорошо 

Мягкие осенние и зимние месяцы действительно приносят кратковременные преимущества. Поздние овощи вроде капусты и лука-порея остаются сладкими и сочными, а декоративные культуры — бодрыми и зелёными. Более того, растения, которым нужно от четырёх до девяти недель при температуре ниже +7 °C, всё равно получают достаточный период охлаждения.

Однако природа любит баланс. Если в декабре и январе температура держится выше нормы, а затем внезапно наступает мороз, растения не успевают закалиться. Их клетки, не подготовленные к резкому холоду, лопаются, и даже самые зимостойкие экземпляры получают повреждения.

Роль снега: природное одеяло для сада

Снег — лучший друг растений зимой. Он удерживает тепло в почве и защищает спящие корни от промерзания. Если осадки задерживаются, а температура уже опускается ниже нуля, растения остаются без защиты. Особенно страдают многолетники и луковичные, у которых корневая шейка расположена близко к поверхности.

Там, где обычно лежит толстый слой снега, но в этом году его нет, рекомендуется искусственно компенсировать его отсутствие: замульчировать грядки листьями, хвоей или соломой. Это создаст слой теплоизоляции, заменяющий природный покров.

Опасность для вредителей и сорняков

Холодные зимы естественным образом сокращают популяцию вредителей: личинки, куколки и яйца насекомых погибают в промёрзшей почве. Мягкая же зима оставляет паразитов в живых. Весной и летом после тёплого сезона обычно наблюдается всплеск тли, слизней и грибковых заболеваний.

Тот же эффект наблюдается и у сорняков: их семена не уничтожаются морозом и массово прорастают в следующем году. Поэтому садоводам стоит быть готовыми к усиленной прополке и профилактической обработке растений.

Как разные растения реагируют на тёплую зиму

Растения за пределами своей климатической зоны

Если в вашем саду растут экземпляры, предназначенные для более тёплых регионов, именно они пострадают первыми. У таких растений слабая способность к акклиматизации. Пока почва не промёрзла, можно подсыпать мульчу или сухие листья — это заменит недостающий снежный покров.

Цветущие деревья и кустарники

Почки весеннецветущих растений (форзиции, рододендрона, магнолии, сирени) закладываются осенью. При длительном тепле они начинают развиваться раньше времени, а потом погибают при внезапных заморозках. Итог — весной куст остаётся без цветов.

Обёртывание кустов мешковиной или геотекстилем не спасает от холода, но защищает почки от иссушающих ветров, что всё же полезно.

Плодовые культуры

Виноград, абрикосы, персики, вишни и малина часто формируют цветочные почки уже осенью. Мягкая зима заставляет их просыпаться раньше, и возвратные морозы уничтожают будущие завязи. Яблони в этом плане устойчивее: им требуется длительный период охлаждения, и они не реагируют на кратковременные оттепели.

Луковичные растения

Если зима слишком мягкая, некоторые луковицы (подснежники, крокусы, нарциссы) могут начать цвести в январе. Это не наносит вреда самим растениям: даже если цветы погибнут, луковица восстановится и даст новый рост весной.

Листья, появляющиеся у гиацинтов и мускари зимой, тоже не страшны — они просто остановятся в росте до потепления.

Многолетники

Большинство многолетников, включая хосты, ирисы и пионы, находятся в состоянии покоя и защищены почвой. Исключение — морозники, которые при мягкой зиме могут зацвести слишком рано. Их цветы гибнут при февральском морозе, но растение остаётся живым. Если осенью вы срезали всю листву, сейчас стоит прикрыть корневища листьями или мульчей.

Газоны

Тёплая осень полезна для газонов — корни продолжают расти и укрепляются перед зимой. Но при резком похолодании без снежного покрова возможно подмерзание молодых побегов. Исправить повреждения можно будет весной, подсеяв траву и внесши удобрения.

Мягкая и традиционная зима для сада

Мягкая зима:

  • растения дольше активны, но хуже закаливаются;

  • вредители и сорняки выживают;

  • повышается риск вымерзания при резком похолодании.

Обычная зима:

  • стабильная закалка растений;

  • естественная гибель паразитов;

  • надёжная защита почвы снежным покровом.

Таким образом, мягкая зима — это не благо, а скорее испытание для экосистемы сада.

Плюсы и минусы мягкой зимы

Плюсы:

  • дольше сохраняется урожай поздних культур;

  • можно сажать луковичные позже обычного срока;

  • корни газонных трав и молодых растений лучше развиваются.

Минусы:

  • повышенный риск обмерзания при возвратных холодах;

  • рост числа вредителей;

  • преждевременное пробуждение растений;

  • отсутствие снежного покрова лишает почву защиты.

Советы по уходу за садом в тёплую зиму

  1. Не торопитесь с обрезкой. Сохранив старую листву и стебли, вы дадите растениям дополнительную защиту.

  2. Мульчируйте грядки. Используйте листья, хвою или компост, чтобы компенсировать отсутствие снега.

  3. Следите за влагой. В периоды оттепелей поливайте умеренно, чтобы почва не пересыхала.

  4. Проверяйте почки плодовых деревьев. Если они набухли слишком рано, обеспечьте защиту от ветра и солнца.

  5. Весной оцените повреждения. Замёрзшие побеги удаляйте до живой ткани, а газонные участки восстанавливайте подсеев.

Популярные вопросы о мягких зимах

1. Почему мягкая зима вредна для сада?
Из-за отсутствия постепенного охлаждения растения не успевают закалиться. При резком морозе их ткани повреждаются.

2. Как защитить растения без снега?
Мульчируйте корни сухими листьями, хвоей или соломой. Это создаст теплоизоляцию, аналогичную снежному покрову.

3. Стоит ли укрывать кусты плёнкой?
Нет. Плёнка не спасает от холода и может вызвать выпревание. Лучше использовать дышащие материалы — мешковину или нетканое волокно.

4. Могут ли растения зацвести зимой?
Да, при тёплой погоде некоторые луковичные или морозники могут дать цветы раньше времени, но при похолодании они погибнут.

5. Что делать, если почки уже распустились?
Постарайтесь создать защиту от ветра и прямого солнца, чтобы уменьшить стресс. Весной проведите санитарную обрезку.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
